El libro 'Familia, como cualquier otra', reflexiona sobre el arte de cuidar a otros - Alfonso Carlo Escamilla

(Información remitida por la empresa firmante)

5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras.

Madrid, 22 de octubre de 2026.- Familia: como cualquier otra, es una novela que explora los desafíos del amor, las responsabilidades y las dificultades que surgen cuando se viven situaciones límites.

El dramaturgo mexicano Alfonso Carlo Escamilla debuta en el mundo editorial con una historia sobre las responsabilidades que se asumen por los seres queridos, las decisiones que pueden dividirnos y los sentimientos que aparecen cuando cuidar a alguien también implica enfrentarse a los propios límites.

¿Quién soy yo si dejo de cuidar? ¿Qué ocurre cuando cuidar a alguien es la razón para dejar atrás los sueños?

Estas son algunas preguntas que se plantean en Familia; una historia que surgió en el teatro. Con un lenguaje ágil y cercano, en este libro, el autor construye una historia capaz de conectar con experiencias que, de una u otra manera, forman parte de la vida cotidiana. Sus personajes se encuentran ante circunstancias que ponen a prueba sus relaciones y los obligan a replantearse aquello que daban por sentado: lo que empieza como un acto de profundo amor y entrega da paso al agotamiento y la pérdida de identidad.

“La decisión más difícil fue no justificar a nadie. No hay villanos claros. Tampoco víctimas puras. Hay personas sosteniendo una estructura que nadie eligió, pero que todos perpetúan.”, afirma el autor.

La obra conecta con la realidad de una sociedad que envejece y las necesidades de atención y dependencia de las personas mayores o enfermos. En este contexto, el libro invita a reflexionar sobre el desgaste físico y emocional asociado al cuidado prolongado, conocido como síndrome del cuidador, y sobre la necesidad de reconocer que cuidar también requiere apoyo, descanso y atención.

El próximo 5 de noviembre es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, por lo que vale la pena detenerse a pensar sobre lo que propone el libro Familia: como cualquier otra: voltear a ver a las personas que cuidan por amor, por responsabilidad y que, con el tiempo, y sin darse cuenta van afectando su propia vida.

Carlo Escamilla plantea que el cuidar de los demás no debería significar dejar de cuidarse a uno mismo.

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