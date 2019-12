COMUNICADO: El libro de NJ Ayuk Billones en Juego ya está disponible en español

Publicado 13/12/2019 16:08:08 CET

El segundo bestseller de NJ Ayuk, Billones en Juego: El Futuro de la Energía Africana y de Cómo Hacer Negocios ya está a la venta en español

La versión original en inglés se publicó a principios del mes pasado y desde entonces se ha convertido en un gran éxito en todo el continente africano y en el extranjero.

Con prólogo de S.E. Mohammad Sanusi Barkindo Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), quien describe al libro como "una detallada hoja de ruta" de cómo África debe utilizar sus recursos petroleros para impulsar el crecimiento y el desarrollo de sus economías, Billones en Juego pone como tarea al sector público y privado el trabajar en áreas donde se han quedado cortos y dónde no han logrado gestionar y desarrollar eficazmente el sector energético como motor clave del crecimiento económico.

Desde el comienzo, en el primer capítulo titulado “Es el momento de que el petróleo y el gas africano impulsen un futuro mejor para los africanos”, el autor NJ Ayuk adopta un enfoque franco al poner sobre la mesa los aciertos, los errores y las áreas pendientes de mejora en la gestión del sector.

“Los recursos petroleros siempre han representado una oportunidad para los africanos. De nuevo, el problema ha sido la incapacidad de aprovechar esos recursos sabiamente para desarrollar y capitalizar su cadena de valor, y para proteger los intereses de los ciudadanos africanos en lo que respecta a los ingresos del petróleo y el gas”, escribe Ayuk.

El libro también contiene varios capítulos donde se aborda la cuestión de la importancia de empoderar a las mujeres para que asuman roles de liderazgo en el sector, el ascenso del gas natural como solución clave para los problemas de suministro eléctrico del continente, la importancia de la cooperación intra-africana, el desarrollo y la implementación de políticas de contenido local, la importancia de la buena gobernanza y la inversión estadounidense en el sector del petróleo y el gas de África.

“Entre otras cosas, Ayuk cree que los africanos necesitan tener un mejor control de la riqueza de sus recursos, específicamente las riquezas que se encuentran en las cuencas de petróleo y gas de todo el continente y que en gran medida permanecen sin explotar. Al mismo tiempo, sabe que África no está completamente lista para hacerlo sola”, afirma Ann Norman, General Manager para África Subsahariana de Pioneer Energy.

Como se describe en forbes.com , Billones en Juego es una mirada exhaustiva pero entretenida al presente y al futuro del petróleo y el gas de África. El libro también ha recibido elogios de los principales actores de la industria a nivel mundial por su enfoque basado en soluciones. "En el mundo de NJ Ayuk, hay pocos villanos, solo personas y empresas que pueden y necesitan hacer más", dijo Bruce Falkenstein, Joint Operations Manager of License Management & Compliance de LUKOIL. En sintonía con Falkenstein, Jeff Goodrich, ex CEO de OneLNG, dijo: "Ayuk presenta una serie de soluciones realistas que cualquiera que se preocupe por cómo hacer que África sea más autosuficiente estará interesado en escuchar".

Mientras que el Dr. Thabo Kgogo, ex CEO de Efora Energy Limited, aplaudió a Ayuk por su franqueza y señaló su importancia, particularmente a medida que el sector energético de África experimenta un período de transformación, "Ayuk lo llama por su nombre. Por ejemplo, no todos están dispuestos a afirmar que África nunca alcanzará todo su potencial si no puede suministrar electricidad a sus industrias, servicios u hogares. También deja claro que las empresas de servicios públicos están tan ahogadas por la deuda que apenas pueden recuperar sus costes operativos y de capital, y mucho menos hacer las inversiones en infraestructura necesarias para llevar electricidad al continente”, afirmó.

El libro está disponible para su adquisición en inglés y español en tapa dura y Kindle en Amazon.com

Sobre NJ Ayuk

NJ Ayuk es una autoridad líder en el sector energético africano y un firme defensor del emprendimiento africano y el sector energético autóctono, NJ Ayuk es reconocido como una de las figuras más destacadas del sector empresarial africano actual. Es un reconocido negociador en los sectores de petróleo y energía y fundador de una firma legal especializada en sector energético, NJ está dedicando su carrera a ayudar a los empresarios africanos a lograr el éxito y a desarrollar las carreras profesionales del talento africano emergente.

Como presidente ejecutivo de la African Energy Chamber y CEO de Centurion Law Group, NJ se esfuerza por asegurar que la actividad económica, y especialmente el petróleo y el gas, impacten de manera positiva en las sociedades africanas e impulsen el desarrollo del contenido local.

Es autor de Big Barrels: El Petróleo y el Gas de África y la Búsqueda de Prosperidad y Billones en Juego: El Futuro de la Energía Africana y de Cómo Hacer Negocios

NJ se graduó en la Universidad de Maryland College Park, obtuvo un Juris Doctor en la William Mitchell College of Law y un MBA del New York Institute of Technology.

