Licuas impulsa la transformación urbana en Madrid con el soterramiento del Paseo de la Castellana

Madrid, 29 de octubre.- Hace dos semanas, la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, visitó las obras del proyecto Parque Castellana, acompañada por los concejales de Chamartín, Fuencarral-El Pardo y Tetuán. La delegación municipal pudo comprobar in situ el excelente ritmo de los trabajos de soterramiento que Licuas ejecuta en UTE junto a Ferrovial y Gyocivil.

La delegada destacó el notable progreso de las obras, que avanzan según la planificación prevista:

“La obra va extraordinariamente bien. Hemos podido comprobar cómo trabajan ya cuatro pilotadoras, alcanzando los 30 pilotes diarios. De los 2.041 previstos, ya se han ejecutado 533, más de una cuarta parte. Si todo continúa así, podremos comenzar con la cubierta del túnel en noviembre y la excavación en diciembre.”

Un proyecto estratégico para la movilidad y el futuro urbano de Madrid

El Parque Castellana supone una inversión de 110,2 millones de euros y abarca una longitud de 675 metros con una anchura de 90 metros, en un entorno clave que conecta las Cinco Torres, el Hospital La Paz y Madrid Nuevo Norte.

El nuevo túnel, que concentrará el tráfico bajo rasante, contará con tres carriles por sentido y permitirá una circulación más fluida, segura y sostenible. En superficie, el proyecto generará 70.000 m de nuevo espacio urbano, priorizando la movilidad peatonal, el transporte público y la recuperación del paisaje verde de la Castellana. El proyecto consolida así el compromiso del Ayuntamiento y de las empresas ejecutoras con una movilidad urbana más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Con esta intervención, el norte de la capital experimentará una profunda transformación urbana que contribuirá a reducir la contaminación, mejorar la conectividad y crear un entorno más habitable para los ciudadanos.

Un nuevo espacio verde para la ciudad

Sobre el túnel se desarrollará el nuevo Parque Castellana, que contará con 787 nuevos árboles, zonas estanciales, juegos infantiles, áreas de calistenia, carril bici, pérgolas de sombra y una gran fuente de chorros.

Este espacio supondrá un nuevo pulmón verde para Madrid y un punto de conexión entre los barrios colindantes, integrando las Cinco Torres con el Hospital La Paz y el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte. El proyecto no solo mejorará la calidad del aire y la biodiversidad urbana, sino que también fomentará hábitos de vida saludable y espacios de convivencia para los ciudadanos.

Compromiso de Licuas con la innovación y la sostenibilidad

En Licuas nos sentimos especialmente orgullosos de participar en este proyecto transformador para Madrid, que representa una apuesta por la ingeniería sostenible, la eficiencia constructiva y la mejora de la calidad de vida urbana.

Con más de 40 años de experiencia en infraestructuras, servicios urbanos y obras hidráulicas, Licuas reafirma su papel como empresa comprometida con la innovación y el progreso de las ciudades. La compañía trabaja para garantizar la máxima seguridad y eficiencia, minimizando el impacto de las obras en la movilidad de la zona y optimizando cada fase del proceso constructivo.

“Formar parte de una obra que marcará un antes y un después en la movilidad del norte de Madrid es un motivo de orgullo para Licuas. Este proyecto refleja nuestra vocación de servicio y nuestro compromiso con un modelo de ciudad más sostenible, moderna y conectada.”

El soterramiento del Paseo de la Castellana es un ejemplo del compromiso conjunto de Licuas, Ferrovial y Gyocivil con la eficiencia constructiva, la seguridad y la sostenibilidad ambiental, aplicando tecnologías de vanguardia en la ejecución de los más de 2.000 pilotes que sustentan la estructura del túnel.

Avanzando hacia una ciudad más sostenible y conectada

El desarrollo de Parque Castellana permitirá concentrar el tráfico bajo tierra, liberar espacio en superficie para los peatones y fomentar el uso del transporte público. Con su finalización, el norte de Madrid contará con un ámbito moderno, accesible y verde que integrará el tejido urbano existente con el nuevo desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

El avance de Parque Castellana es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede impulsar infraestructuras clave que benefician a toda la ciudadanía.

Este proyecto refuerza la visión de Licuas como referente en la ejecución de grandes infraestructuras urbanas, contribuyendo al progreso y la sostenibilidad de la capital.

“En Licuas nos enorgullece formar parte de esta transformación urbana que marcará un antes y un después en la movilidad y el paisaje del norte de Madrid. Nuestro objetivo es claro: construir infraestructuras que conecten personas, mejoren la vida en la ciudad y generen valor para las próximas generaciones.”

Datos clave del proyecto Parque Castellana

Promotor: Ayuntamiento de Madrid

Ejecución: UTE Ferrovial – Gyocivil – Licuas

Inversión total: 110,2 millones de euros

Longitud del túnel: 675 metros

Anchura: 90 metros

Pilotes: 2.041 (533 ya ejecutados)

Empleo directo: más de 90 profesionales y 28 unidades de maquinaria

Zonas verdes: 70.000 m con 787 nuevos árboles

Inicio excavación del túnel: diciembre de 2025

Sobre Licuas S.A.

Licuas S.A. es una empresa española con más de cuatro décadas de trayectoria en ingeniería civil, infraestructuras urbanas, servicios hidráulicos y medioambientales. Su compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad la sitúa como un actor clave en la modernización de las ciudades españolas.

Licuas S.A. continúa apostando por proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, participando en algunas de las obras más emblemáticas de Madrid y del territorio nacional.

Licuas S.A., Ciudades llenas de vida – www.licuas.es

