Liderando la caza digital: HABROK 4K 2.0 marca una nueva era en soluciones todo en uno

Revolucionando la experiencia de caza digital integral

HANGZHOU, China, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El mundo de la caza está evolucionando. El cazador moderno se está pasando rápidamente de la óptica tradicional a una experiencia de visualización digital totalmente inmersiva, y HIKMICRO lidera el camino con el HABROK 4K 2.0 para ofrecer la mejor experiencia de caza integral.

HIKMICRO mantiene un compromiso constante con la mejora de sus productos, guiada por la excelencia tecnológica y la experiencia real de los cazadores. Pionera en el mercado de la caza digital, HIKMICRO lideró la revolución de los dispositivos todo en uno con HABROK 4K en 2024. Este dispositivo estableció un nuevo estándar al combinar las tecnologías térmica y CMOS en una sola unidad.

La filosofía todo en uno de HABROK permite a los cazadores detectar rápida y claramente la inconfundible firma térmica de su objetivo. Esto se complementa con una visión a todo color de alta nitidez para una identificación clara, tanto de día como al atardecer. Si a esto le sumamos la visión nocturna infrarroja detallada para una visión clara y una identificación precisa en la oscuridad total, obtenemos el paquete completo: una unidad fácil de transportar con un diseño y manejo similares a los de unos binoculares tradicionales.

Estas innovadoras ventajas tecnológicas se combinan con los instintos naturales del cazador para desvelar los secretos de la caza con una solución integral. El lanzamiento de HABROK 4K 2.0 al mercado europeo el 15 de diciembre de 2025 eleva este concepto a otro nivel.

Un de los responsables de producto de HIKMICRO señala: "HABROK 4K 2.0 se basa en una sólida trayectoria para liderar la caza digital. La primera versión de este dispositivo reveló el potencial de la observación todo en uno; ahora, nuestros expertos han colaborado estrechamente con cazadores para perfeccionar HABROK y lograr una visualización fluida, un funcionamiento más inteligente y una experiencia de usuario aún más intuitiva. HABROK 4K 2.0 representa el siguiente capítulo en la innovación de binoculares, consolidando los valores de nuestra marca para ofrecer una visualización inigualable a un precio accesible para todos. Más nítido, más inteligente, más estable: la nueva generación ya está aquí".

Rendimiento de última generación para caza digital con la máxima seguridad

HABROK 4K 2.0 ha sido diseñado para ofrecer importantes avances decisivos justo donde los cazadores más los necesitan. Esta solución integral de nueva generación optimiza el rendimiento en las áreas clave de claridad, control y comodidad.

Enfoque trasero y cambio rápido entre visión térmica y digital para un manejo superior con una sola mano

Cada mejora del HABROK 4K 2.0 ha sido pensada para un manejo más intuitivo con una sola mano, dejando la otra libre para mantener el equipo de caza con total firmeza. Estas mejoras incluyen una rueda de enfoque trasera más cercana al ocular, que ofrece a los cazadores un acceso rápido con la sensación familiar de los binoculares ópticos clásicos. Ahora, el cazador puede enfocar rápidamente al objetivo con un mínimo movimiento y sin necesidad de ajustar su agarre.

Los HABROK 4K 2.0 también incorporan un nuevo selector térmico/digital. Este permite al cazador alternar instantáneamente entre los dos canales de visualización con una transición fluida. Este cambio rápido de la detección de una firma térmica a la visualización detallada a todo color o infrarroja es otro ejemplo de la sinergia entre el avance tecnológico y el control instintivo. Adéntrese con confianza en la caza digital, con un manejo familiar e intuitivo.

Visión más nítida, fluida y estable

El algoritmo de estabilización de imagen de HIKMICRO y la ampliación ajustable en los canales térmico y digital permiten a los cazadores acercar y alejar la imagen sin interrupciones, manteniendo una visión nítida y estable, sin vibraciones, desenfoque ni retardo. Desde una vista panorámica para explorar el campo abierto en busca de actividad hasta un acercamiento preciso para una identificación clara, HABROK 4K 2.0 te mantiene en el centro de la escena.

La tecnología sin refresco de imagen de HIKMICRO se ha incorporado al canal térmico <18 mK NETD de HABROK 4K 2.0. El resultado son imágenes ininterrumpidas y una experiencia de visualización más fluida y silenciosa. Se elimina el riesgo de perderse un momento crucial, permitiéndote concentrarte plenamente en la caza.

Mejoras inteligentes para una precisión de disparo excepcional

El nuevo sistema de cálculo balístico de HABROK 4K 2.0 asegura que cada disparo alcance su objetivo. Esta revolucionaria innovación utiliza las lecturas de distancia del telémetro láser y los parámetros de munición preestablecidos para proporcionar instantáneamente una solución de puntería precisa; incluso los cazadores que usan visores tradicionales pueden realizar disparos certeros con total confianza. Anteriormente asociada solo con ópticas de alta gama costosas, HABROK 4K 2.0 pone esta ventaja digital al alcance de todos los cazadores.

Liderando la caza digital con el binocular todo-en-uno HABROK 4K 2.0

Los avances incorporados en el HABROK 4K 2.0 reflejan el compromiso de HIKMICRO de liderar y redefinir la revolución de la óptica digital. Tomamos lo mejor de la tradición y le sumamos nuestra experiencia tecnológica y la opinión de cazadores reales para ofrecer soluciones de caza nuevas y mejoradas en las que puede confiar plenamente.

La primera generación del HABROK estableció un nuevo estándar, pero el camino continúa para HIKMICRO y nuestra comunidad de cazadores. El HABROK 4K 2.0 se basa en ese éxito con un funcionamiento simplificado, una visualización mejorada, mayor precisión y una adaptabilidad total. Esta versátil óptica todo en uno ha vuelto a elevar el listón.

Estas mejoras están inspiradas en la experiencia de cazadores reales: personas que usan y confían en este equipo en cualquier clima y entorno. Gracias a sus valiosas aportaciones, hemos optimizado cada función para que sea más inteligente y fluida. El nuevo HABROK 4K 2.0 brinda a los cazadores la libertad y la confianza para afrontar los desafíos más difíciles de la naturaleza a su manera y con la ventaja de una visualización todo en uno sin igual.

HIKMICRO lidera la transformación digital de la caza, pero no busca reemplazar los métodos tradicionales, sino potenciarlos y ofrecer a los cazadores las herramientas necesarias para ver más, sentirse más seguros y actuar de forma más inteligente en cada salida.

HIKMICRO tiene una visión de innovación tecnológica impulsada por las necesidades del usuario, creando productos de la más alta calidad con un atractivo universal y dando vida a la esencia de la caza moderna. En el corazón de cada innovación y mejora reside una sencilla convicción de HIKMICRO: Confiar en tu camino. HABROK 4K 2.0 es la prueba más contundente de ello.

