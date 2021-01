Líderes de DMS unen fuerzas mientras OmniVision y Seeing Machines colaboran formalmente

CANBERRA, Australia, 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, la empresa de tecnología de visión artificial avanzada que diseña sistemas de control de operadores impulsados por IA para mejorar la seguridad del transporte, ha avanzado su Memorándum de Entendimiento previamente anunciado a un Acuerdo de Licencia ejecutado para licenciar Occula® Neural Processing Unit ("Occula®") de la Compañía a OmniVision Technologies, Inc. ("OmniVision"), un desarrollador líder de soluciones avanzadas de imágenes digitales.

Esta colaboración representa la primera ejecución de una licencia de silicio para Occula® de Seeing Machines, que ofrece un diseño NPU único que permite el desarrollo de semiconductores de IA de borde de bajo coste y alto rendimiento para alimentar futuras interfaces hombre-máquina.

En línea con su recientemente anunciada "estrategia de productos integrados de tres pilares", donde Seeing Machines expuso su enfoque estratégico para satisfacer las amplias y crecientes necesidades tecnológicas del mercado mundial de control interior automotriz para la automoción, esta colaboración da vida al tercer pilar, ya que los socios trabajan juntos para combinar Occula® Silicon IP con la innovadora tecnología de visión artificial de OmniVision.

OmniVision es un líder tecnológico global en soluciones avanzadas de imágenes digitales, sirviendo a todos los segmentos del mercado de imágenes, incluida la automoción. Durante más de 15 años, ha estado entregando soluciones de imágenes de automoción, con un éxito comprobado en la carretera para cada tipo de cámara de vehículos interiores y exteriores, lo que permite a sus clientes de automoción proporcionar una experiencia de conducción más segura e inteligente. OmniVision cuenta con una cartera completa de sensores de imagen para el mercado de control de interiores y actualmente es el proveedor líder de sensores de imagen en el segmento del mercado de control interior.

Seeing Machines sigue creciendo como líder de automoción en tecnología DMS, habiendo ganado contratos con un total de cinco clientes de nivel 1 de automoción para un número creciente de programas en seis fabricantes de equipos originales de automóviles globales. La compañía ahora está ampliando su oferta de productos integrados, y extendiendo su conocimiento de DMS integrado de alto rendimiento de bajo coste en el mercado del Sistema de Supervisión de Ocupantes (OMS) de automóviles.

Seeing Machines y OmniVision están trabajando juntos para ofrecer soluciones optimizadas y altamente integradas para los mercados globales de DMS y OMS, aprovechando los clientes existentes y nuevos a nivel mundial.

Paul McGlone, consejero delegado, comentó: "Seeing Machines ha tenido una maravillosa relación de trabajo con OmniVision desde hace más de 5 años, habiendo trabajado juntos con éxito en múltiples programas de automoción con una serie de clientes de nivel 1. Este acuerdo representa un siguiente paso natural para nuestras dos empresas, trabajar estratégicamente juntas para lograr el mayor acoplamiento posible entre los dominios de imagen y procesamiento.

"Estamos encantados de seguir trabajando con OmniVision, ya que ambas empresas se combinan para seguir ofreciendo excelentes precios frente a soluciones de control de conductores y ocupantes al mercado."

Andy Hanvey, Director de Marketing del Automóvil en OmniVision comentó: "Hemos estado colaborando con Seeing Machines durante más de media década, debido a su rendimiento de algoritmo líder y posición líder en el mercado DMS. Este acuerdo nos permite aprovechar mejor Occula® NPU de Seeing Machines, en combinación con las extensas tecnologías de imagen de OmniVision, incluidos los obturadores globales, la tecnología de infrarrojo cercano Nyxel® y los módulos de cámara a nivel de obleas CameraCubeChip, para proporcionar un rendimiento óptimo para la supervisión de conductores y ocupantes."

Acerca de Seeing MachinesSeeing Machines , una empresa global fundada en 2000 y con sede en Australia, es un líder de la industria en tecnología de control basada en la visión que permite a las máquinas ver, entender y ayudar a las personas. La cartera tecnológica de algoritmos de IA de Seeing Machines, procesamiento integrado y óptica, productos de potencia que necesitan ofrecer una comprensión confiable en tiempo real de los operadores de vehículos. La tecnología abarca la medición crítica de dónde está mirando un conductor, a través de la clasificación de su estado cognitivo, ya que se aplica al riesgo de accidente. La medición fiable del "estado del conductor" es el objetivo final de la tecnología de sistemas de supervisión del conductor (DMS). Seeing Machines desarrolla tecnología DMS para impulsar la seguridad para la automoción, la flota comercial, la carretera y la aviación. La compañía tiene oficinas en Australia, Estados Unidos, Europa y Asia, y suministra soluciones y servicios tecnológicos a los líderes de la industria en cada mercado vertical. seeingmachines.com [http://www.seeingmachines.com/]

Acerca de OmniVisionOmniVision Technologies, Inc. es un desarrollador líder de soluciones avanzadas de imágenes digitales. Su galardonada tecnología de imagen CMOS permite una calidad de imagen superior en muchas de las aplicaciones comerciales y de consumo de hoy en día, incluidos los teléfonos móviles; seguridad y vigilancia; automóviles; tabletas, cuadernos, webcams y dispositivos de entretenimiento; médico; y sistemas de imágenes de realidad aumentada, realidad virtual, drones y robótica. Obtenga más información en www.ovt.com [http://www.ovt.com/].

OmniVision(®), CameraCubeChip(TM), Nyxel(®), el logo de OmniVision son marcas comerciales o marcas registradas de OmniVision Technologies, Inc.

Consultas de Medios:Seeing Machines - sophie.nicoll@SeeingMachines.com[mailto:sophie.nicoll@SeeingMachines.com]OmniVision Technologies - mengxi.liu@ovt.com[mailto:mengxi.liu@ovt.com]