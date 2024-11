Los líderes del lujo se reúnen en los premios Neiman Marcus para homenajear a Leonard A. Lauder (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

El minorista de lujo integrado celebró la extraordinaria carrera del ejecutivo de belleza junto con ejecutivos de la industria que revolucionan las experiencias de lujo

NUEVA YORK, 14 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Anoche, Neiman Marcus honró al legendario Leonard A. Lauder, presidente emérito de The Estée Lauder Companies (ELC), con el premio Neiman Marcus por su servicio distinguido en el campo de la moda. La velada fue una celebración de las contribuciones de Lauder a la industria del lujo y contó con la presencia de líderes ejemplares en Coco's at Colette. Este momento destacó la relación duradera entre el minorista de lujo y el líder mundial en belleza. La plataforma de premios reinventada aprovecha toda la fuerza de la magia de la comercialización y el marketing de Neiman para ofrecer la cumbre de las experiencias de consumo a nuestros clientes en busca de lo extraordinario.

"Honrar a Leonard Lauder esta noche es especialmente significativo. Él transformó una marca creada por su madre en un icono global y lleva adelante un legado arraigado en una profunda conexión con el cliente, una filosofía que impulsa el notable negocio global de The Estée Lauder Companies", dijo Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de Neiman Marcus Group. "Su visión ha elevado los estándares de lujo, redefiniendo las posibilidades de la industria e inspirando tanto la innovación como la elegancia. Estamos entusiasmados de asociarnos con las marcas de ELC para crear activaciones experienciales que ofrezcan a nuestros clientes experiencias únicas que reflejen la creatividad que él defiende. Esta asociación es un testimonio de nuestro compromiso compartido de reimaginar el lujo para el futuro y celebrar su impacto dentro de nuestra comunidad de líderes del lujo".

"Mi relación con Neiman Marcus se remonta a mucho tiempo atrás", dijo Lauder durante sus comentarios de aceptación. "Le entregaron a mi madre, la señora Estée Lauder, uno de los primeros premios [Neiman Marcus] a alguien que no era diseñador de moda. Ella estaba muy feliz de recibirlo y todos estábamos muy orgullosos de ella. Amo [The Estée Lauder Companies], amo este trabajo y amo a Neiman Marcus porque todo lo que hemos hecho a lo largo de los años encaja exactamente con lo que significa Neiman Marcus.

La celebración reunió a fundadores, consejeros delegados, presidentes y diseñadores de las marcas más codiciadas del mundo, incluidos representantes de casas de lujo cuyas luminarias creativas han recibido el premio en el pasado: Chanel, Saint Laurent, Giorgio Armani y Prada. Carolina Herrera, ganadora del premio Neiman Marcus 2016, también estuvo presente para honrar el legado de Leonard. Miembros de la familia Lauder y ejecutivos de The Estée Lauder Companies mostraron su sincero apoyo y celebraron su impacto. La velada se amenizó con el cóctel 1907, característico del minorista de lujo integrado, así como con melodías interpretadas por Yongqiu Liu, reconocido pianista e intérprete del Carnegie Hall.

Leonard A. Lauder se unió a The Estée Lauder Companies (ELC) en 1958 y pasó casi seis décadas con el líder global. Como consejero delegado de 1982 a 1999, Lauder marcó el comienzo de una nueva era centrada en la expansión internacional mientras construía las marcas de la empresa y la estrategia de adquisiciones. Bajo su liderazgo, ELC lanzó marcas como Clinique y Origins y supervisó las adquisiciones de M•A•C, Bobbi Brown Cosmetics y La Mer. Hoy, la cartera de la empresa incluye más de 20 marcas en todo el mundo. Además de su constante trabajo dentro de la organización, Lauder ha dedicado innumerables recursos a esfuerzos filantrópicos en el cuidado de la salud y las artes, compartiendo la filosofía de NMG de Liderar con amor.

Los premios Neiman Marcus regresaron en 2023 como una plataforma estratégica modernizada creada para celebrar a los socios de marca que comparten un interés en el enfoque innovador del minorista hacia la venta minorista para inspirar al cliente de lujo estadounidense. Como parte de la plataforma, The Estée Lauder Companies diseñará emocionantes expresiones de marca que cobrarán vida a través de activaciones inmersivas para el cliente en apoyo de la estrategia "Retail-tainment" de Neiman. Lanzada por primera vez en 2021, la estrategia ha sido adoptada con entusiasmo por los socios de marca de Neiman como una forma única de brindar experiencias excepcionales al cliente.

"Leonard Lauder siempre ha comprendido el poder de una conexión profunda con los clientes, una filosofía que ha guiado el extraordinario crecimiento y la resonancia de The Estée Lauder Companies en todo el mundo", afirmó Lana Todorovich, directora de comercialización de Neiman Marcus. "Estamos entusiasmados de asociarnos con sus marcas para crear activaciones inmersivas, ofreciendo a nuestros clientes experiencias únicas que encarnan el espíritu de belleza, lujo e innovación que él ha defendido. Esta asociación es un testimonio de nuestro compromiso compartido de reinventar el lujo para el futuro".

El programa de premios Neiman Marcus destaca el modelo de negocio basado en las relaciones de la empresa, una base comprobada de rentabilidad y resiliencia dentro del fluctuante mercado del lujo. Esta plataforma es una de las muchas formas en que Neiman Marcus crea un efecto de halo diferenciador que eleva a todos los socios de la marca y hace que la vida sea extraordinaria para sus clientes de lujo.

ACERCA DE LOS PREMIOS NEIMAN MARCUS: Los premios Neiman Marcus son una plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias innovadoras de la moda a nivel mundial. La plataforma incluye el prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, un legado establecido por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus hace 86 años, así como dos categorías ampliadas: el Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moda y el Premio Neiman Marcus a la Innovación en el Campo de la Moda.

El Premio al Servicio Distinguido se ha otorgado a más de 150 luminarias de la moda de lujo en la industria, entre ellas Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder, Baccarat, y Brunello Cucinelli, entre otros

Los premios rediseñados son una extensión de la estrategia de crecimiento de la empresa para revolucionar las experiencias de lujo. Celebra a los socios de marca que comparten un interés en el enfoque diferenciado de NMG para la venta minorista y el compromiso impulsado por un propósito de crear impacto. Como negocio relacional, la plataforma de premios encarna el modelo de negocio diferenciado de la empresa, conectando a los socios de marca con los clientes de lujo de formas completamente nuevas.

ACERCA DE NEIMAN MARCUS:Neiman Marcus es un minorista con sede en Dallas que ofrece una variedad de productos seleccionados, servicios de lujo y activaciones exclusivas para clientes en busca de lo extraordinario. Somos conocidos por crear la magia de Neiman Marcus a través de experiencias de cliente excepcionales, incluidos los Premios Neiman Marcus, los regalos de fantasía, las campañas de temporada y las iniciativas de "entretenimiento minorista". Neiman Marcus tiene una rica historia como creador de marcas, reuniendo a los mejores diseñadores de lujo del mundo y clientes para fomentar un seguimiento dedicado durante generaciones. Proporcionamos servicios a clientes en todas las facetas de nuestro modelo minorista integrado, incluidas nuestras 36 tiendas, canales digitales y ventas remotas. Para obtener más información sobre las últimas noticias y eventos en Neiman Marcus, visite neimanmarcus.com o siga la marca en Instagram y YouTube.

ACERCA DE THE ESTÉE LAUDER COMPANIES INC.:The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello del mundo, y es un administrador de marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, que incluye The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

