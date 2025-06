Lidl se va de festival con una colección de moda y accesorios que fusiona estilo, comodidad y actitud

(Información remitida por la empresa firmante)

Estas prendas festivaleras se agrupan bajo al concepto de marca La Molería, reafirmando la capacidad de Lidl de convertir productos cotidianos en los más molones. Después del éxito del fashion film de sus icónicos Tacones de Lidl y para celebrar el lanzamiento de esta cápsula, la marca ha vuelto a las andadas con una pieza con mucho flow que rinde homenaje al momento de las previas, las reuniones entre amigos antes de salir de festivales.

Madrid, 25 de junio de 2025.- Lo que antes era un plan para ver a tus artistas favoritos y bailar hasta el amanecer es hoy también un escaparate global donde cada estilismo cuenta. En plena era de las redes sociales, los festivales se han convertido en una pasarela sin pasarela, donde el estilo rivaliza con la música por el protagonismo.



En este nuevo escenario en el que la moda ocupa el centro de atención de los festivales y tras el éxito de su icónico y personalizable carrito de la compra que se agotó completamente en menos de 48 horas, Lidl ahora lanza la colección cápsula Festival, una propuesta pensada para quienes buscan prendas con personalidad para disfrutar de esta época con estilo, sin renunciar a la comodidad. Con este lanzamiento, la compañía demuestra que puedes hacer frente a horas de pie, sol, lluvia y música sin fin, con un estilismo funcional para ser el más cool del recinto.



Esta colección se encuentra bajo el paraguas de La Molería, un concepto de marca que agrupa todos los productos más queridos por los fans de Lidl y que reafirma la capacidad de la compañía de convertir productos cotidianos en lo más cool.



Lidl Festival: la colección que aterriza justo cuando la moda festivalera lo pide a gritos



La colección Festival, de edición limitada, fusiona lo mejor del streetwear con el espíritu libre y sin filtros de los grandes eventos musicales. Compuesta por deportivas con ADN viral, conjuntos de chándal que invitan a aguantar hasta el último minuto, ponchos impermeables para no arruinar tu estilismo y accesorios tan funcionales como fotogénicos, aquí no hay espacio para looks aburridos o básicos. Cada pieza está diseñada para ser el alma de la fiesta, acompañándote bajo el sol, la lluvia y las horas de música non-stop. Todo esto con los icónicos colores y elementos gráficos de Lidl.



Entre las piezas más destacadas de la colección, se encuentran:



• Deportivas Lidl (12,99€): un icono que vuelve con más fuerza que nunca.



• Set de chándal Lidl para hombre y mujer (17,99€): compuesto por un conjunto de chaqueta y pantalón cómodo y con rollazo, ideal para las largas noches de música.



• Camisas estampadas (6,99€), gorros de pescador (6,99€) y leggings ciclistas (3,99€): un trío imprescindible para dejar huella con tu look.



• Poncho de lluvia (12,99€) y clogs (4,99€): la definición gráfica de funcionalidad cool.



• Vaso térmico (7,99€): para conservar tu bebida fría de la manera más original y en tendencia.



Esta colección estará disponible exclusivamente en la tienda online de Lidl, lidl.es, a partir de este viernes, 13 de junio, justo a tiempo para arrancar la temporada de festivales y con un precio a partir de 1,99 euros. Porque, con Lidl, disfrutar de tu festival favorito yendo a la moda no está reñido con el precio.



Un fashion film muy festivalero



Para celebrar el lanzamiento de esta colección, y siguiendo la estela del exitoso fashion film de los icónicos Tacones de Lidl, la marca vuelve a la carga con una nueva entrega. Una pieza que rinde homenaje al característico momento de las previas, esos momentos en los que los amigos se reúnen para prepararse antes de ir a sus festivales favoritos y lucir la ropa con más flow.



Con las prendas de esta colección y de la mano de un hit musical que se convertirá en el himno de esta temporada de festivales, el filme muestra cómo la colección invita a crear momentos de diversión entre amigos repletos de color, música y mucho flow. La pieza ya está disponible en las redes sociales de Lidl.



Con esta colección, Lidl da el pistoletazo de salida a una nueva temporada de festivales con una declaración de intenciones: "molar es una actitud". No hace falta un pase VIP, ni el look más caro. Solo ganas, estilo, y un outfit que aguante todas las ganas que tengas de pasarlo bien.



Ficha técnica del Fashion Film:



• Anunciante: Lidl España.



• Campaña: Colección Festival.



• Fecha de lanzamiento: 11 de junio de 2025.



• Agencia creativa: Cuinlab.



• Director creativo: Javi Orovio.



• Equipo de cuentas: Marta Navarro.



• Equipo creativo: Gonzalo Bagnasco, Javier Fernández, Xavi Bernabé, Laura Bellido, Adrià Segurata, Marc Fernández, Miguel de Llobet, Andrés Ibañez, Albert Terré y Francia Dykstra.



• Equipo de estrategia: Marc Sanz y Javi Orovio.



