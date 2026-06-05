(Información remitida por la empresa firmante)

-Lifeline AI se proclama ganadora de la final mundial de Red Bull Basement, un concurso para empresas emergentes que otorga 100.000 dólares en financiación sin participación accionarial

Más de 138.000 solicitantes de más de 40 países utilizaron herramientas de IA y programación dinámica para desarrollar ideas de empresas emergentes a través de Red Bull Basement.

SAN FRANCISCO, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Red Bull Basement otorgó a Darnell Adler (Estados Unidos) y a su empresa Lifeline AI el título de la final mundial de 2026 en San Francisco, obteniendo 100.000 dólares en financiación sin participación accionarial, 25.000 dólares en créditos de Microsoft Azure y mentoría de Red Bull Ventures. La competición global de empresas emergentes atrajo más de 138.000 solicitudes de más de 40 países, convirtiéndose en la edición más grande de Red Bull Basement hasta la fecha.

El proyecto ganador, Lifeline AI, es una plataforma de seguridad personal diseñada para permitir el envío de alertas de emergencia silenciosas sin necesidad de desbloquear el teléfono, marcar un número ni hablar. El sistema tiene como objetivo ayudar a los usuarios a comunicar situaciones de emergencia de forma discreta cuando una interacción visible pueda aumentar el riesgo o retrasar la llegada de la ayuda.

Red Bull Basement está diseñado para ayudar a los fundadores noveles y a los estudiantes emprendedores a transformar sus ideas en productos y negocios viables. Más allá de la propia competición, los participantes tienen acceso a herramientas de desarrollo basadas en IA, tutoría, formación sobre empresas emergentes y oportunidades para perfeccionar sus ideas antes de presentarlas en un escenario global.

A lo largo del programa, los fundadores utilizaron 'vibe coding' —el proceso de crear software mediante indicaciones en lenguaje natural en lugar de la programación tradicional— para crear y perfeccionar productos mínimos viables (MVP) funcionales. Este enfoque reduce las barreras técnicas al emprendimiento, permitiendo a los participantes crear software, poner a prueba ideas y lanzar proyectos sin necesidad de tener formación en ingeniería de software.

El concurso está abierto a aspirantes a fundadores que se encuentren en las primeras etapas de su trayectoria emprendedora. Los participantes no necesitan tener un negocio consolidado, formación técnica ni un cofundador para inscribirse. Tanto las personas individuales como los equipos pueden convertir sus ideas en MVP funcionales utilizando herramientas basadas en IA y la orientación que se les proporciona a lo largo del concurso.

A diferencia de muchos concursos para empresas emergentes, Red Bull Basement no solicita participación accionarial a los participantes en ninguna fase. Los fundadores conservan la plena propiedad de sus ideas, al tiempo que obtienen acceso a tutoría, recursos tecnológicos, expertos del sector y oportunidades de financiación a través del concurso.

"Aún no tengo palabras para describirlo, estoy temblando", dijo Darnell Adler, fundador de Lifeline AI y ganador de la final mundial de Red Bull Basement 2026. "Ser el ganador mundial de Red Bull Basement significa que puedo ayudar a la gente a gran escala. Lifeline AI va a hacer del mundo un lugar más seguro".

La final mundial de 2026 supuso la primera vez que Red Bull Basement se celebró en Estados Unidos. A medida que las herramientas basadas en la inteligencia artificial siguen reduciendo las barreras al emprendimiento, Red Bull Basement ofrece a los futuros fundadores una vía para poner a prueba sus ideas, crear productos mínimos viables (MVP) y competir por financiación sin necesidad de contar con un cofundador, una empresa consolidada o conocimientos de ingeniería de software.

Descarga los recursos de SI/MI a través de Red Bull Content Pool: redbullcontentpool.com/redbullbasementWF2026Más información para medios: https://www.redbullcontentpool.com/international/CP-S-20949Contacto para medios: service@redbullcontentpool.com

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