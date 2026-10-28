La liga saudí promete espectáculo en Movistar Plus - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

La liga saudí 2026/27 reúne a las grandes estrellas del fútbol mundial

Madrid, 28 de octubre.- La Saudi Pro League 2026/27 vuelve a captar la atención del fútbol internacional con una temporada marcada por las grandes estrellas, las rivalidades históricas y una lucha por el título que promete emociones fuertes. El campeonato de Arabia Saudí continúa creciendo y consolidándose como una competición capaz de reunir a algunos de los futbolistas más reconocidos del planeta.

El Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli vuelven a situarse entre los grandes protagonistas, aunque otros clubes como el Al Qadsiah también aspiran a desafiar a los favoritos. Una temporada en la que el talento individual, los grandes derbis y la ambición de los equipos serán decisivos para conocer al próximo campeón.

Cristiano Ronaldo, entre los 1.000 goles y la polémica con la Selección

La liga saudí se ha convertido en un destino para futbolistas de primer nivel, con plantillas que combinan experiencia internacional, talento ofensivo y jugadores locales que buscan ganar protagonismo.

Entre todos los nombres destaca Cristiano Ronaldo, la gran superestrella del campeonato. A sus 41 años, el portugués continúa liderando al Al Nassr y persigue uno de los desafíos más ambiciosos de su carrera: alcanzar los 1.000 goles oficiales. Su capacidad goleadora y su carácter competitivo siguen convirtiéndolo en uno de los principales atractivos de la competición.

El delantero también ha protagonizado recientemente un conflicto con la selección portuguesa tras un desencuentro con el seleccionador Jorge Jesus. Una polémica que ha generado debate sobre su futuro internacional, aunque Cristiano mantiene su ambición deportiva y continúa centrado en sus objetivos con el Al Nassr.

Junto a él aparecen futbolistas como João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman, que refuerzan el potencial ofensivo del conjunto de Riad.

La competencia también cuenta con nombres destacados. El Al Hilal dispone de jugadores como Rúben Neves y Yassine Bono, mientras que el Al Ahli reúne a figuras como Riyad Mahrez, Ivan Toney y Édouard Mendy. Por su parte, Julián Quiñones se ha convertido en una de las grandes referencias del Al Qadsiah.

Los aficionados pueden seguir una selección de los mejores encuentros de la liga saudí en Movistar Plus, con enfrentamientos entre algunos de los clubes más importantes del campeonato.

Una temporada de grandes rivalidades y una lucha abierta por el título

La Saudi Pro League ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. La llegada de grandes futbolistas internacionales, el crecimiento de sus clubes y la inversión en infraestructuras han contribuido a elevar el nivel competitivo del fútbol saudí.

El Al Nassr afronta la temporada con el objetivo de defender su campeonato, pero tendrá que superar a rivales que también quieren conquistar el título. El Al Hilal busca recuperar su protagonismo, mientras que Al Ittihad y Al Ahli aspiran a consolidarse entre los principales candidatos.

A esta batalla se suma el Al Qadsiah, cuyo crecimiento refleja la aparición de nuevos proyectos capaces de competir frente a los equipos más tradicionales.

Los derbis de Riad entre Al Nassr y Al Hilal, así como los enfrentamientos de Yeda entre Al Ittihad y Al Ahli, son algunas de las citas más esperadas del calendario. Partidos cargados de rivalidad, grandes nombres y una enorme pasión en las gradas.

Más allá de los duelos directos, cada jornada ofrece nuevas oportunidades para que los favoritos demuestren su potencial y otros equipos sorprendan con resultados inesperados.

Con una combinación de estrellas internacionales, rivalidades históricas y clubes cada vez más ambiciosos, la liga saudí afronta una temporada en la que el espectáculo y la emoción prometen ser protagonistas hasta el final.

Contacto

Emisor: Movistar+

Contacto: Movistar+

Número de contacto: +34900110010