Lightera y Nokia anuncian una colaboración para acelerar la adopción de redes LAN ópticas en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, BERLÍN, MADRID y LISBOA, Portugal, 27 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Lightera y Nokia han dado a conocer hoy una colaboración para ampliar la adopción de soluciones LAN ópticas para empresas en toda Europa. Aprovechando el éxito de la colaboración entre ambas compañías en otras regiones, esta se extiende ahora al mercado europeo.

A través de esta colaboración, Lightera combinará su experiencia en infraestructura óptica pasiva con la avanzada tecnología PON de Nokia para ofrecer soluciones de LAN óptica de alto rendimiento que ayuden a las organizaciones a modernizar su infraestructura de conectividad y prepararse para el futuro.

Basada en tecnología de fibra óptica avanzada, la LAN óptica ofrece mayor velocidad, seguridad mejorada y mayor fiabilidad. A nivel mundial, Lightera ya ha implementado soluciones de LAN óptica para clientes empresariales en sectores como la hostelería, la educación, la industria manufacturera, la sanidad y el comercio minorista.

También conocida como LAN óptica pasiva (POL), esta arquitectura sirve para sustituir las redes tradicionales basadas en cobre y conmutadores por una solución más escalable y preparada para el futuro, que ofrece un menor consumo energético, mayor seguridad, mayor escalabilidad y hasta un 50% menos de coste total de propiedad.

En el marco de esta colaboración, Lightera integrará sus soluciones de infraestructura óptica pasiva con las tecnologías GPON, XGS-PON y 25G-PON de Nokia. La solución integrada de ambas compañías incluirá servicios de soporte integral, como consultoría de preventa, servicios de puesta en marcha y soporte técnico y formación 24/7.

Al trabajar con su ecosistema de integradores y socios de canal, Lightera busca acelerar la adopción de redes LAN ópticas en toda Europa y proporcionar a las empresas una alternativa más eficiente y sostenible a las arquitecturas de red tradicionales.

La LAN óptica es una extensión natural de nuestra estrategia para ofrecer soluciones de conectividad escalables y de alto rendimiento para entornos empresariales, afirmó Edmond Ayvazian, desarrollador de negocio de Lightera. A medida que las aplicaciones basadas en IA siguen aumentando las exigencias de la red, las organizaciones requieren una infraestructura que pueda soportar un mayor ancho de banda, una menor latencia y una mayor fiabilidad. Nuestra colaboración con Nokia combina infraestructura pasiva y tecnologías PON avanzadas para satisfacer estas necesidades en constante evolución.

A medida que las cargas de trabajo impulsadas por la IA siguen transformando los requisitos de red, las empresas necesitan una infraestructura diseñada para una nueva era de conectividad segura, determinista y eficiente. Se trata de un cambio arquitectónico, no simplemente de una actualización tecnológica, explicó Sylvain Rajaud, vicepresidente y director de gestión de ventas a socios para Europa en Nokia. Gracias a nuestra colaboración con Lightera, combinamos tecnología de fibra óptica avanzada con una sólida experiencia en infraestructura para ayudar a las organizaciones de toda Europa a modernizar sus entornos LAN con soluciones escalables, fiables y preparadas para las futuras demandas digitales.

Acerca de Optical LANLa LAN óptica es una arquitectura de red basada en fibra diseñada para soportar aplicaciones empresariales de alta capacidad. Reduce significativamente la cantidad de equipos activos, cableado y espacio físico necesarios. Entre sus principales ventajas se incluyen un menor consumo de energía, un menor uso de plásticos y una mayor vida útil de la infraestructura, mayor seguridad y una gestión de red simplificada, una implementación más sencilla en edificios históricos o entornos complejos, un mayor alcance desde una sala de tecnología central y una base preparada para el futuro para aplicaciones de alto ancho de banda.

Acerca de LighteraLightera es líder mundial en fibra óptica y soluciones de conectividad. Con una larga trayectoria en ciencia óptica, ofrecemos soluciones de alto rendimiento que permiten conexiones más rápidas, fiables y sostenibles para empresas, comunidades e industrias en todo el mundo.

Con sede operativa en Norcross, Georgia, Estados Unidos, Lightera presta servicios a clientes de los sectores de telecomunicaciones, empresarial, industrial, IA generativa, centros de datos, 5G/6G, servicios públicos, médico, aeroespacial, defensa y sensores.

Lightera forma parte de Furukawa Electric Group, empresa pionera en el desarrollo de la próxima generación de infraestructura mediante soluciones integradas de conectividad, información, energía y movilidad, para crear un mundo seguro, pacífico y sostenible.

Si desea más información visite www.Lightera.com

Acerca de NokiaNokia es líder mundial en conectividad para la era de la IA. Con experiencia en redes fijas, móviles y de transporte, la compañía está impulsando la conectividad para ayudar a construir un mundo más seguro y sostenible.

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