Lighthouse Institute celebra su primer aniversario

Fundada por el guatemalteco-canadiense Eduardo García, un profesional con más de 30 años de experiencia de primera mano en el mundo financiero internacional y whistleblower

Canadá, 7 de octubre.- La firma de consultoría Lighthouse Institute está registrada en Ontario, Canadá y celebra un año agregando valor para sus clientes y asociados.



Con un enfoque especial en el continente americano, Lighthouse Institute está comprometida a ofrecer productos y servicios del más alto valor y calidad en las áreas de investigación, debida diligencia y consultoría financiera.



Los clientes de la firma usan los productos o servicios de la firma de manera independiente o integrados entre sí de la siguiente forma:



• La investigación establece la base para la debida diligencia, proporcionando el contexto inicial



• La debida diligencia profundiza en la información obtenida en la investigación, validando datos y descubriendo detalles cruciales para la toma de decisiones



• La consultoría financiera utiliza los hallazgos de la investigación y la debida diligencia para ofrecer un análisis experto, validar oportunidades de inversión y asesorar sobre el valor justo y los riesgos asociados antes de ejecutar cualquier transacción.



La sinergia generada por la colaboración de Eduardo García con profesionales especialistas en cada área, garantiza la entrega al cliente de soluciones de la más alta calidad.



La dedicación de la firma a la excelencia garantiza que sus clientes reciban las mejores soluciones posibles.



La trayectoria de Eduardo García demuestra su inquebrantable compromiso con la integridad y la justicia. Su lucha de más de 15 años contra un gigante energético Paraguayo, a pesar de sus considerables recursos e influencia, es una historia de valentía y determinación que continúa inspirando a todos en Lighthouse Institute y a otros.



Para mayor información sobre ese caso se puede leer el libro del jurista paraguayo Julio Benítez, Canadá, Un Paraíso Legal, disponible en Amazon.



https://www.amazon.in/Canada-Legal-Corrupt-Foreign-Entities-ebook/dp/B0FL8FD26G



Para mayor información sobre Eduardo García, se puede visitar:



https://www.linkedin.com/in/eduardogarciaobregon/



https://x.com/eg9609





Nombre contacto: Eduardo Garcia

Descripción contacto: Lighthouse Institute

Teléfono de contacto: 5195773241

