Lighthouse libera el poder de la IA generativa con el lanzamiento de Smart Summaries para hoteles

Lighthouse aprovecha los avanzados modelos de aprendizaje de GenAI para ofrecer a los profesionales hoteleros resúmenes de rendimiento diarios personalizados

Denver, 29 de febrero de 2024.- Lighthouse, la plataforma comercial líder para el sector turístico y hotelero, ha anunciado hoy el lanzamiento de Smart Summaries dentro de su galardonada solución de Business Intelligence. Smart Summaries aprovecha la IA generativa para transformar conjuntos de datos complejos en resúmenes diarios de rendimiento fáciles de leer para los equipos comerciales de los hoteles, transformando la forma en que los hoteles interpretan datos complejos para tomar decisiones sobre ingresos.



La inteligencia artificial generativa (GenAI) está ayudando a los hoteles a abordar tareas como la redacción de textos de marketing y la automatización de las respuestas a las consultas de los huéspedes con bots de chat. Pero convertir los datos cuantitativos en información práctica sigue siendo difícil. Ahora, Lighthouse está utilizando los últimos avances en GenAI para mejorar drásticamente la calidad y la velocidad del análisis de datos cuantitativos para Revenue Managers.



En primicia en el sector, Lighthouse aprovecha los avanzados modelos de aprendizaje de GenAI para ofrecer a los profesionales hoteleros resúmenes de rendimiento diarios personalizados directamente en su bandeja de entrada. Esta avanzada tecnología se ha creado y entrenado rigurosamente utilizando vastos conjuntos de datos y decenas de miles de resúmenes de rendimiento escritos por humanos como parte de los modelos de entrenamiento. Los resúmenes inteligentes son capaces de captar y resumir cambios en la captación, ADR, segmentación y ocupación que antes tardaban horas en compilarse.



"Con la introducción de Smart Summaries, Lighthouse se sitúa a la vanguardia de la innovación en IA generativa para empresas de hostelería", afirma Sean Fitzpatrick, CEO de Lighthouse. "Nuestro objetivo es llevar la gestión de ingresos al siguiente nivel, eliminando las tareas administrativas más mundanas y liberando tiempo para tomar grandes decisiones comerciales y aumentar los ingresos".



"La IA generativa no ha hecho más que empezar. Complementa a la perfección nuestras otras capacidades avanzadas de IA y aprendizaje automático, y prevemos que nuestra plataforma se convierta con el tiempo en un copiloto comercial aún más valioso".



Para crear las capacidades GenAI, Lighthouse trabajó con miles de hoteles para identificar la tarea que más tiempo consume a los gestores de ingresos: la gestión de las repetitivas comunicaciones diarias de rendimiento con las partes interesadas. Smart Summaries aborda directamente este reto, automatizando la generación de resúmenes de rendimiento perspicaces y fáciles de entender, liberando tiempo para iniciativas más estratégicas.



Las principales ventajas de los resúmenes inteligentes son:



• Reducción de la carga de trabajo no generadora de ingresos para que los hoteleros puedan centrarse en iniciativas estratégicas que impulsen los ingresos.



• Identificación oportuna de información práctica que repercuta en las estrategias de precios y promoción.



• Mayor eficacia para los equipos comerciales de hostelería



Los resúmenes inteligentes de Lighthouse aprovechan la IA generativa para transformar la forma en que los gestores de ingresos utilizan los datos. Greg Peppel, responsable de productos de BI de Lighthouse, afirma: "Los estudios realizados por HSMAI indican que los gestores de ingresos dedican más de la mitad de su tiempo a tareas que no generan ingresos. Nuestro objetivo es cambiar esta dinámica, permitiéndoles centrarse en actividades estratégicas utilizando la IA para ahorrar tiempo y agilizar la complejidad del análisis de datos".



Los resúmenes inteligentes están disponibles actualmente para un conjunto limitado de clientes de Lighthouse BI y se extenderán a todo el mundo en los próximos meses.



Sobre Lighthouse

Lighthouse (anteriormente OTA Insight) es la plataforma comercial líder del sector turístico y hotelero. Transforman la complejidad en confianza, proporcionando información práctica sobre el mercado, inteligencia comercial y herramientas de fijación de precios que maximizan el crecimiento de los ingresos. Innovan continuamente para ofrecer la mejor plataforma para que los profesionales del sector hotelero fijen precios de forma más eficaz, midan el rendimiento de forma más eficiente y comprendan el mercado de nuevas formas.



Con la confianza de más de 65.000 hoteles en 185 países, Lighthouse es la única solución que proporciona datos de hoteles y alquileres de corta duración en tiempo real en una única plataforma. "Nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia posible con un servicio al cliente inigualable. Consideramos a nuestros clientes como verdaderos socios: su éxito es nuestro éxito".



