(Información remitida por la empresa firmante)

- De pequeños hilos a grandes sueños: LILYSILK celebra 15 años de innovación, sostenibilidad e impacto global

NUEVA YORK, 8 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca de seda líder en el mundo dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, celebra hoy con orgullo su 15º aniversario bajo el lema De pequeños hilos a grandes sueños.

Desde sus humildes comienzos en 2010, LILYSILK se ha convertido en una marca global muy querida, conocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la vida sostenible. El recorrido de la marca, desde finos hilos de seda hasta grandes sueños, refleja las historias de millones de clientes que han adoptado la elegancia, la comodidad y el propósito en su vida cotidiana.

15 años de crecimiento: arraigados en la artesanía, llegando al mundo

La clave del éxito de LILYSILK es su inquebrantable compromiso con los materiales de alta calidad. Desde su emblemática seda de morera de grado 6A hasta la lana merina y el cachemir certificados, la marca sigue perfeccionando su artesanía. Hoy en día, los productos de LILYSILK cuentan con certificaciones reconocidas internacionalmente, como OEKO-TEX, GOTS, GCS y RWS, lo que reafirma su compromiso con el abastecimiento ético y la sostenibilidad.

La innovación es igualmente fundamental para la evolución de la marca. Además de la seda de morera de grado 6A, la lana merina y el cachemir natural, la marca ha introducido tejidos innovadores como la mezcla 7030 golden ratio, la seda lavable a máquina, el jersey de seda y una mezcla de seda y lana.

LILYSILK también redefine activamente el lujo ecológico a través de colaboraciones bien pensadas. Las recientes colecciones cápsula, en las que han participado la estilista de HollywoodElizabeth Stewart y la casa textil británica Liberty Fabrics, fusionan el estilo atemporal con la sostenibilidad moderna. La larga participación de la empresa en el movimiento Zero Waste se refleja en cada detalle, desde los envases con certificación FSC hasta un sólido programa de reciclaje con TerraCycle, que ya ha reutilizado más de 2.700 artículos de seda y cachemir para convertirlos en nuevos materiales.

Fuera de línea, la primera tienda conceptual de LILYSILK abrió sus puertas a principios de este año en el Meatpacking District de Nueva York, y está previsto que este otoño se inaugure una segunda tienda. Estos espacios tienen como objetivo ofrecer una experiencia de marca inmersiva que celebra tanto la artesanía como la comunidad.

Mirando hacia el futuro: celebraciones, propósito y nuevos sueños

Como parte de la celebración de su 15º aniversario, LILYSILK está lanzando una serie de ofertas exclusivas. A partir del 8 de agosto, los clientes podrán disfrutar de un 20% de descuento en pedidos superiores a 299 dólares y de un 25% de descuento en pedidos superiores a 499 dólares. Los pedidos superiores a 499 dólares también incluirán una bolsa tote Lily de edición limitada del 15º aniversario.

La marca también está redoblando su compromiso con su misión de empoderar y elevar. Como socio principal de Dress for Success Worldwide, LILYSILK donará 15.000 dólares para apoyar la movilidad económica de las mujeres. Al mismo tiempo, la empresa está ampliando su colaboración con la National Breast Cancer Foundation, Inc., destinando el 20% de las ventas minoristas brutas de su colección crossover, incluida una nueva serie de ropa para dormir que se lanzará en septiembre, a la lucha contra el cáncer de mama.

"Ahora que LILYSILK celebra su 15º aniversario, reflexionamos sobre el camino recorrido y las personas que lo han moldeado", explicó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "A nuestros clientes, socios y nuestro incansable equipo: habéis convertido una pequeña chispa en un movimiento global. Al entrar en una nueva etapa, nos comprometemos a tejer sueños más audaces, donde la tradición se une a la innovación, la sostenibilidad es algo natural y la seda sigue contando historias que traspasan fronteras".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2746685/LILYSILK_Celebrates_15th_Anniversary_From_Little_Threads_Big_Dreams.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-celebra-15-anos-de-innovacion-sostenibilidad-e-impacto-global-302525352.html