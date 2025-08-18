LILYSILK lanza su primera línea de ropa deportiva con el innovador tejido SILKERRY™

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK , la marca líder mundial en seda, dedicada a inspirar a las personas a llevar una vida espectacular y sostenible, ha presentado la SILKERRY™ Collection , su primera línea de ropa deportiva confeccionada con el tejido de rizo mejorado con seda exclusivo de la marca. Diseñada para unir el lujo con la comodidad, SILKERRY™ combina la suavidad transpirable del rizo de algodón con las cualidades naturalmente refrescantes y respetuosas con la piel de la seda natural de alto contenido. El lanzamiento marca la entrada de LILYSILK en la categoría de ropa deportiva moderna, ofreciendo prendas que pasan sin esfuerzo del estudio de yoga a las calles de la ciudad.

SILKERRY™ redefine el tejido de rizo al tejer fibras de seda natural directamente en el interior de rizo de algodón, creando una superficie ultrasuave que se desliza sobre la piel, reduce la fricción y ayuda a mantener la frescura gracias a las propiedades antimicrobianas naturales de la seda. Su alta conductividad térmica disipa el calor para un enfriamiento instantáneo, mientras que sus capacidades de absorción de la humedad mantienen al usuario cómodo durante el movimiento. La capa exterior de rizo de algodón natural proporciona estructura, transpirabilidad y durabilidad, lo que garantiza que cada prenda conserve su forma y suavidad tras repetidos usos y lavados.

La creación de SILKERRY™ se basa en los 15 años de investigación de mercado de LILYSILK, que identificó un cambio en los estilos de vida modernos. La ropa deportiva ha evolucionado más allá del uso en el gimnasio para convertirse en una prenda básica del armario diario, y los consumidores buscan prendas que combinen la versatilidad funcional con una estética refinada. La respuesta de LILYSILK es una colección que satisface esta demanda, ofreciendo un equilibrio perfecto entre elegancia y versatilidad.

"La ropa deportiva ya no es solo para el gimnasio. A medida que el fitness, el trabajo y la vida se fusionan a la perfección, la gente espera prendas que ofrezcan estilo y elegancia", afirmó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "SILKERRY™ lleva el lujo de la seda a la ropa deportiva, creando prendas que pasan con facilidad de las colchonetas de yoga a las calles de la ciudad".

La primera SILKERRY™ Collection presenta tres líneas de estilo distintas, cada una con su propio concepto y prenda estrella, y todas disponibles en cuatro versátiles combinaciones de colores: negro, gris jaspeado, espresso y rosa palo. Seamflow, inspirada en el ritmo y la estructura de la vida urbana, combina un diseño elegante con facilidad de movimiento, destacando la sudadera con capucha Seamflow Verge, oversize y con largo hasta la cadera, con prácticos bolsillos y un suave cierre de cremallera. Porchlight captura la calidez y la tranquilidad de la vida cotidiana, ofreciendo siluetas relajadas pero refinadas, como los pantalones cortos Porchlight Lounge Shorts, con cintura elástica, ideales tanto para estar en casa como para ir a una cafetería. Heirloom '89 rinde homenaje a los clásicos atemporales con un toque deportivo vintage, anclado en la espaciosa pero refinada chaqueta Heirloom '89 Zip Jacket, diseñada para ofrecer comodidad, confianza y un estilo duradero.

