-LILYSILK presenta su colección de invierno 2025 "Framed Beauty", que celebra la fuerza y la estructura del diseño femenino

NUEVA YORK, 24 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca de seda líder en el mundo dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, lanzó oficialmente su Colección de Invierno 2025 "Framed Beauty" el 23 de septiembre, presentando una exploración refinada de elegancia y fuerza a través de la estética arquitectónica.

En el corazón de la colección se encuentra "Belleza Enmarcada", una visión de elegancia definida por la estructura y la fuerza. Inspirada en los marcos arquitectónicos y la sobria geometría de los cristales, cada pieza está cuidadosamente compuesta para resaltar la elegancia y la individualidad femeninas. La idea de enmarcar se expresa tanto en la forma como en el significado, ya que las prendas se confeccionan no solo para vestir el cuerpo, sino para moldear la presencia con claridad y seguridad.

Con líneas limpias, siluetas a medida y proporciones equilibradas, la colección combina suavidad y fuerza en una expresión refinada de feminidad moderna. Si bien materiales como la seda-lana y la cachemira-lana siguen siendo fundamentales, es el diseño escultural y la sensibilidad arquitectónica lo que realmente distingue a esta colección.

Piezas destacadas como el Scarf-Collar Wool Blend Coat y el Classic Silk-Wool Windowpane Coat lucen elegantes capas con un toque de minimalismo arquitectónico. El cuello bufanda extragrande y las siluetas inspiradas en las gabardinas evocan la temática enmarcada, manteniendo la versatilidad para el día a día. Ligero pero cálido, cada artículo está diseñado para adaptarse sin esfuerzo desde las calles de la ciudad hasta reuniones elevadas.

La Silk-Wool Oversized Shirt continúa esta narrativa de equilibrio. Combinando resistencia a las arrugas, una caída ultraligera y calidez transpirable, esta camisa está diseñada para adaptarse a la figura de quien la lleva, ofreciendo comodidad y confianza.

Otro destacado de la temporada es la mezcla "7030 Golden Ratio": una composición exclusiva de 70 % lana fina y 30 % cachemira, desarrollada tras años de investigación. Esta fórmula calculada maximiza la calidez, la durabilidad y la suavidad, requiriendo un cuidado mínimo y ofreciendo una larga duración. Prendas como el Wool-Cashmere Turtleneck Sweater y Bowtie Collar Sweater encarnan el rendimiento y el lujo de esta mezcla, con texturas trenzadas, ribetes en capas y siluetas elegantes que favorecen y perduran.

"Esta temporada, celebramos la individualidad de las mujeres dentro de las estructuras de la vida, combinando tranquilidad con resiliencia y ofreciendo siluetas que enmarcan la belleza con gracia y fuerza", afirmó David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Nos enorgullece presentar 'Belleza Enmarcada', nuestra colección de invierno 2025 inspirada en el arte de la enmarcación arquitectónica".

LILYSILK invita a los amantes de la moda y a las personas con estilo de todo el mundo a explorar la nueva colección y descubrir cómo la elegancia, la comodidad y la fuerza se unen en cada detalle. Para más información, visite www.lilysilk.com.

