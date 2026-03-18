(Información remitida por la empresa firmante)

-LILYSILK presenta SilkContour™, una línea creada a partir de una mezcla de seda con patente en trámite, diseñada para proporcionar movimiento y comodidad

NUEVA YORK, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la marca líder mundial en seda dedicada a inspirar a las personas a vivir vidas espectaculares y sostenibles, anunció hoy el lanzamiento de su colección SilkContour™. Creada a partir de una nueva mezcla de seda con patente en trámite, diseñada para el movimiento diario y prendas deportivas ligeras, la colección reinventa las prendas esenciales para el deporte a través de un ajuste suave y ceñido, y una comodidad de segunda piel. Diseñada para el deporte diario y estilos de vida dinámicos, incluye shorts de ciclista, pantalones acampanados, leggings y sujetadores deportivos con buen soporte en rosa palo, marrón café y negro.

SilkContour™ es un tejido de triple mezcla, con patente en trámite, compuesto por un 36 % de seda, un 42 % de nailon reciclado y un 22 % de LYCRA. A diferencia de las fajas tradicionales que se basan en la compresión, SilkContour™ se adapta suavemente al cuerpo sin apretar ni restringir el movimiento. Su tejido de doble cara coloca el nailon resistente en el exterior para proporcionar estructura, mientras que la seda se apoya suavemente sobre la piel para ofrecer una comodidad transpirable y una elasticidad refinada.

Este tejido ofrece elasticidad en cuatro direcciones con gran capacidad de recuperación, secado rápido y resistencia a las arrugas, además de una durabilidad para el uso diario gracias a su diseño que garantiza resistencia a la abrasión y conservación de la forma. Al incorporar nailon reciclado, el material también refleja el compromiso constante de LILYSILK con la innovación responsable.

Las piezas clave resaltan la versatilidad de la colección, diseñadas para adaptarse sin problemas tanto a actividades deportivas como al uso diario. Los shorts de ciclista SilkContour™ combinan una estructura técnica con una comodidad transpirable para ofrecer una sujeción media, ideal tanto para entrenamientos intensos como para el uso diario. Los pantalones acampanados de tiro alto combinan una elegante caída con elasticidad funcional para crear una silueta favorecedora que se adapta con fluidez tanto a actividades deportivas como al uso diario. Los leggings Streamlined presentan líneas de contorno y ribetes en contraste que realzan las curvas naturales del cuerpo, manteniendo un ajuste suave y ceñido. El sujetador deportivo Streamlined de escote redondo y el sujetador deportivo de tirantes finos ofrecen una sujeción media gracias a sus costuras esculpidas y su interior forrado en seda, que equilibran la resistencia con la suavidad para garantizar la estabilidad sin sacrificar la comodidad ni la elegancia.

"Durante mucho tiempo nos preguntamos si la comodidad también podía ser sinónimo de sofisticación", declaró David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Con SilkContour™, queríamos crear una prenda que se adaptara a las líneas naturales del cuerpo sin apretar ni oprimir. No se trata de reinventar la ropa moldeadora, sino de crear algo que simplemente resulte agradable de llevar".

La colección SilkContour™ representa la continua evolución de LILYSILK más allá de las prendas de seda tradicionales y marca su expansión hacia prendas esenciales de alto rendimiento que combinan innovación en materiales, sostenibilidad y elegancia cotidiana.

Para obtener más información, visite www.lilysilk.com y siga a @lilysilk en Instagram.

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