LimaCorporate y HSS:primer centro de diseño e impresión 3D para cirugía de reconstrucción articular (1)

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italia, 24 de marzo de 2021 /PRNewswire/ --LimaCorporate [https://limacorporate.com/] S.p.A., (Lima) fabricante líder mundial de ortopedia, y Hospital for Special Surgery [https://www.hss.edu/] (HSS), mejor clasificado en ortopedia durante 11 años consecutivos en los EE.UU., por U.S. News & World Report., anuncian hoy la apertura de la primera instalación de diseño e impresión 3D basada en proveedores para soluciones de reemplazo de articulaciones complejas personalizadas. Conocida como el ProMade PoC (Point of Care) Center, la nueva instalación comercial regulada por la FDA se encuentra en el campus principal del HSS en la ciudad de Nueva York, y creará una atención más rápida y accesible para los pacientes estadounidenses que requieren soluciones personalizadas para sus condiciones ortopédicas e impactará en el avance de estas complejas soluciones ortopédicas en todo el mundo.

"Esta innovadora asociación continúa nuestra campaña para avanzar en el campo musculoesquelético para pacientes dentro y fuera de HSS," dijo Louis A. Shapiro, consejero delegado y presidente del HSS. "Hace casi medio siglo, expertos del HSS desarrollaron el reemplazo total moderno de rodilla, transformando la vida de millones de pacientes. Hoy, junto con LimaCorporate, esperamos acelerar aún más las soluciones musculoesqueléticas críticas ampliando nuestro ecosistema y proporcionando a los cirujanos la mejor tecnología de su clase para sus procedimientos."

Las soluciones personalizadas específicas del paciente, como las que se diseñarán y producirán en el Promade PoC Center, se utilizan para procedimientos más complejos y están diseñadas digitalmente de forma preoperatoria para garantizar una coincidencia con la anatomía del paciente. Utilizando la Tecnología Trabecular Titanium [https://limacorporate.com/en/healthcare-professionals/rnd.ht...] patentada, internacionalmente reconocida de LimaCorporate, los pacientes se beneficiarán de su respuesta biológica probada en el hueso y su capacidad para ser impreso en 3D en cualquier forma. Los pacientes del HSS serán escaneados in situ, y su implante personalizado será diseñado y fabricado en el centro in situ. Este servicio de diseño y fabricación también será accesible para pacientes de otros hospitales estadounidenses.

La nueva instalación realiza la visión compartida de las empresas y fomentará un nivel aún mayor de colaboración entre HSS y LimaCorporate, que han estado trabajando juntos en soluciones personalizadas específicas para el paciente desde 2016. Ahora, juntos bajo un mismo techo, los pacientes recibirán lo mejor de la experiencia del HSS en atención clínica e ingeniería biomecánica y la avanzada tecnología y diseño de LimaCorporate y su experiencia en impresión 3D. El aumento de las interacciones diarias entre los ingenieros ProMade de LimaCorporate y los cirujanos e ingenieros del HSS permitirá tanto aprovechar su inteligencia colectiva como sus fortalezas combinadas para avanzar en soluciones para resolver algunos de los casos ortopédicos más complejos del mundo.

"La apertura del Promade PoC Center marca la siguiente etapa de la realización de nuestro objetivo final: restaurar la emoción del movimiento, empoderando a los cirujanos para mejorar los resultados de los pacientes de la cirugía de reemplazo articular," dijo el consejero delegado deLimaCorporate, Luigi Ferrari. "No somos ajenos a desafiar el status quo y, a través de esta asociación líder en el mundo, continuaremos innovando nuestras soluciones líderes en la industria para responder a las necesidades reales de los pacientes. Esperamos compartir nuestra experiencia con HSS y promover nuestro compromiso con el avance de la atención centrada en el paciente."

"Si bien la mayoría de los pacientes de reemplazo articular tienen un patrón de tratamiento similar, estas soluciones impresas 3D personalizadas proporcionarán alivio a pacientes complejos, que a menudo han estado viviendo con problemas articulares durante décadas, y acelerarán lo que una vez fue un proceso de producción internacional," dijo Leonard Achan, RN, MA, ANP, responsable de innovación en HSS. "Con este nuevo nivel de acceso a la impresión 3D personalizada de LimaCorporate, también esperamos fomentar y acelerar la innovación en cuidados articulares ortopédicos complejos, con el potencial de dar lugar a nuevos productos y soluciones para pacientes en todo Estados Unidos".

HSS fue uno de los primeros hospitales en reconocer los beneficios de tener ingeniería y fabricación en el hospital. Su equipo de ingeniería de renombre mundial se formó en 1976. HSS ha demostrado el beneficio de la colaboración diaria entre cirujanos e ingenieros con un historial de avance tanto de implantes como de técnicas para ortopédicos. Uno de los mayores avances es el diseño de la primera rodilla estabilizada posterior por John N. Insall MD, y Albert Burstein PhD.

Con más de 14 años de experiencia clínica, LimaCorporate ha estado a la vanguardia de la impresión 3D. Después de haber reconocido el enorme potencial del campo para los implantes ortopédicos, ya que la impresión 3D de Titanio estaba cobrando impulso, su visión temprana y su continua inversión han ayudado a restaurar el movimiento de cientos de miles de pacientes en todo el mundo. Esta nueva instalación de última generación amplía aún más el alcance global de la empresa.

Acerca de LimaCorporate

LimaCorporate es una empresa ortopédica global, enfocada en la innovación digital y el hardware a medida, que promueve la atención centrada en el paciente. Sus soluciones tecnológicas pioneras se desarrollan para empoderar a los cirujanos y mejorar los resultados de los pacientes de la cirugía de reemplazo articular. Su enfoque principal es proporcionar soluciones ortopédicas reconstructivas y hechas a medida a los cirujanos, permitiéndoles mejorar la calidad de vida de los pacientes restaurando la alegría del movimiento.

Con sede en Italia, la compañía opera en más de 20 países de todo el mundo. LimaCorporate ofrece productos que van desde grandes revisiones articulares e implantes primarios, hasta soluciones completas de extremidades, incluyendo fijación.

Para información adicional sobre la Compañía, visite: limacorporate.com [http://www.limacorporate.com/]

Acerca del HSS

HSS es el principal centro médico académico del mundo centrado en la salud musculoesquelética. En su núcleo está el Hospital de Cirugía Especial, clasificado a nivel nacional no. 1 en ortopedia (por undécimo año consecutivo), el no. 4 en reumatología por U.S. News & World Report (2020-2021) y nombrado líder en ortopedia pediátrica por U.S. News & World Report "Best Children's Hospitals" (2020-2021). HSS está clasificado #1 mundial en ortopedia por Newsweek (2020-2021).

