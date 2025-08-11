Limestone Capital invierte en Nokken para impulsar la expansión de su hostelería modular

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Limestone Capital, una firma líder de capital privado en el ámbito de la economía de la experiencia con sede en Suiza, ha adquirido una participación de poco más del 30% en Nokken, un proveedor con sede en el Reino Unido de cabañas modulares de diseño.

La alianza busca acelerar la expansión internacional de Nokken, impulsando su crecimiento en Europa, Reino Unido, Estados Unidos y la entrada en nuevos mercados de Asia y Australasia. La inversión refuerza el compromiso de Limestone con proyectos hoteleros innovadores y sostenibles de primer nivel.

"Este es un hito significativo en la trayectoria de Nokken y confirma hacia dónde creemos que se dirige el mercado hotelero", afirmó el cofundador Nathan Aylott. Con más de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión (AUM) invertidos en plataformas de estilo de vida y hostelería como Aethos Hotels, Emerald Stay, Loisium Wine & Spa Hotels y Voaara, Limestone Capital es conocida por combinar la inversión inmobiliaria con plataformas operativas de marca basadas en la experiencia. "Confiamos en la cohesión que esto representa", concluyó Nathan.

"Nokken representa una combinación única de diseño atractivo, funcionalidad y resonancia emocional", afirmó Grazi Painelli, director general y jefe de Adquisiciones de Limestone Capital. "Están redefiniendo nuestra experiencia en la naturaleza, y su modelo escalable se alinea a la perfección con nuestra visión del futuro de la hostelería".

Nokken se ha consolidado como algo más que un simple diseñador y fabricante de cabañas modulares: la empresa es pionera en una nueva categoría de alojamiento para retiros. Mientras que gran parte del sector hotelero tradicional sigue centrado en desarrollos urbanos de alto coste, Nokken está impulsando una transición hacia estancias ágiles e inmersivas en la naturaleza. Este modelo de "retiro", adoptado por marcas innovadoras como Autocamp o a través de la adquisición de Postcard Cabins por parte de Marriott, ofrece una implementación más rápida, menores costes y un mayor atractivo para los huéspedes. A través de sus cabañas y servicios más amplios, Nokken permite a los socios crear experiencias escalables en lugares únicos, como bosques, montañas y costas, en lugar de paisajes urbanos de cemento, lo que coloca a la empresa a la vanguardia de un movimiento que redefine dónde y cómo se hospeda la gente.

La inversión impulsa la expansión de Nokken y se utilizará principalmente para establecer alianzas estratégicas con propietarios de terrenos y operadores, así como para adquirir componentes clave de la cadena de suministro de Nokken, a la vez que se amplía la capacidad de ventas y marketing.

"Limestone Capital representa una excelente alianza estratégica para Nokken. Esta alianza nos permite centrarnos en llevar nuestros productos a algunos de los mejores destinos del mundo y garantizar que los clientes finales puedan experimentar la naturaleza de manera nueva y significativa", afirmó Craig McDonald, consejero delegado del Grupo Nokken. "Su experiencia en hostelería y su excelencia operativa serán fundamentales a medida que crecemos".

"Siempre hemos creído que un buen diseño no se trata solo de estética, sino también de impacto. Esta alianza nos brinda la plataforma para llevar la visión de Nokken a un escenario global, donde la arquitectura, la naturaleza y la emoción se fusionan de forma poderosa y con un propósito claro", afirmó James Van Tromp, cofundador y director de producto.

A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor determinante de los viajes modernos, el modelo de Nokken ofrece una solución convincente: estancias excepcionales con un impacto ambiental mínimo. Sus diseños modulares de bajo impacto minimizan la alteración del terreno, utilizan materiales responsables y evitan las grandes demandas de infraestructura de las construcciones convencionales, lo que hace viable la hospitalidad en lugares sensibles o remotos. Este enfoque satisface las expectativas de los viajeros preocupados por el clima, a la vez que ofrece eficiencia operativa, posicionando a Nokken, con el respaldo de Limestone, para liderar el sector de los retiros sostenibles y establecer un nuevo referente para la hospitalidad responsable y enriquecedora de experiencias.

"Esto es más que capital: es una alianza basada en valores compartidos", añadió Grazi Painelli. "Nokken ofrece experiencias significativas basadas en la naturaleza sin comprometer el diseño ni la responsabilidad ambiental."

Para más información:

Nokken: nokken.com

Limestone Capital: limestone-capital.com

CONTACTO: press@nokken.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747032/Nokken_x_Limestone_Announcement.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2747031/Nokken_x_Limestone_Announcement.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/limestone-capital-invierte-en-nokken-para-impulsar-la-expansion-de-su-hosteleria-modular-302525825.html