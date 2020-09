LindaCare nombra a Deyo presidente y consejero delegado de LindaCare NV

LEUVEN, Bélgica y STAMFORD, Connecticut, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- LindaCare anuncia el nombramiento de Donald Deyo como presidente y consejero delegado de LindaCare NV. Deyo ha sido el presidente de la Junta de la Compañía desde 2017.

LindaCare es una empresa de salud digital especializada en software y servicios integrados de control cardíaco remoto. La Compañía ofrece alternativas de software como servicio (SaaS) y control como servicio (Maas), basadas en su plataforma insigne de control remoto OnePulse(TM), para satisfacer las necesidades de los sistemas de salud, hospitales y consultorios privados.

Este nombramiento refleja la inversión continua de la Compañía en Estados Unidos en coordinación con su negocio en expansión en Europa, Australia y África. Deyo, un ex ejecutivo de Medtronic, aporta una amplia experiencia para liderar la Compañía a través de esta etapa de crecimiento global. Además de LindaCare, Deyo forma parte del consejo de Nyxoah S.A., que recientemente anunció una salida a bolsa en EuroNext Bruselas. El consejero delgado saliente Shahram Sharif sigue involucrado como fundador y director ejecutivo de la Junta. Sharif guiará el desarrollo de nuevos negocios y las iniciativas estratégicas que aprovechan la plataforma de la Compañía.

Deyo comentó el nombramiento diciendo, "La pandemia mundial ha reforzado la urgente necesidad de atención remota de pacientes con dispositivos cardíacos. La atención conveniente, accesible y rentable es la expectativa, no la excepción. LindaCare está experimentando un rápido crecimiento a medida que avanzamos para satisfacer esta necesidad. Doy las gracias a Shahram por su liderazgo para llevar la Compañía a esta etapa y me siento honrado de que se me encomiende llevarla al siguiente nivel." Sharif añadió, "El equipo fundador se ha dado cuenta de nuestra visión para crear una plataforma para atender a millones de pacientes con dispositivos cardíacos en todo el mundo. Desde el principio, estábamos decididos a mejorar la vida profesional de los médicos y enfermeras, y de los pacientes a los que cuidan. Me complace pasar la batuta a alguien con la experiencia y las conexiones de Don a medida que expandimos nuestro alcance por todo el mundo."

Acerca de LindaCareLindaCare NV y LindaCare, Inc se especializan en el desarrollo y suministro de soluciones avanzadas de salud digital remota para enfermedades crónicas. El enfoque inicial de LindaCare son los pacientes con insuficiencia cardíaca (HF) y arritmia cardíaca, equipados con dispositivos electrónicos implantados cardíacos (CIED) para el control del ritmo cardíaco (CRM). Posteriormente, la solución se extenderá a otros dominios de enfermedades crónicas que integrarán una amplia gama de dispositivos médicos supervisados remotamente.

