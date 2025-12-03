Línea Directa refuerza su posición como aseguradora de coche con buena relación calidad-precio - LÍNEA DIRECTA

Madrid, 3 de diciembre de 2025.- El mercado del seguro de automóvil en España ha evolucionado hacia propuestas que combinan prestaciones útiles con condiciones de contratación flexibles. En este escenario, Línea Directa ha configurado una propuesta que integra coberturas amplias, facilidades de pago y servicios adicionales pensados para adaptarse a distintos perfiles de conductores.

Como aseguradora de coche, Línea Directa ha orientado su oferta hacia una fórmula que combina eficacia, personalización y comodidad. Sus pólizas incluyen una serie de ventajas que se articulan como respuesta a las necesidades reales del asegurado, tanto en la prevención como en la gestión de incidencias.

Servicios complementarios incluidos en la póliza

La póliza incluye además asistencia operativa las 24 horas, todos los días del año, para garantizar una atención inmediata ante cualquier contratiempo. Este servicio se activa en situaciones de emergencia, sin limitaciones de horario o calendario, y busca reducir el impacto de las incidencias en carretera o en el entorno urbano.

Entre los elementos que definen esta propuesta destacan servicios pensados para toda la familia, incluida la mascota. En caso de sufrir un accidente, el servicio de asistencia en viaje se ocupa de la mascota, perro o gato, incluyendo atención veterinaria urgente y custodia.

En caso de accidente o avería, el asegurado puede optar por acudir a su taller de confianza, sin recargo adicional. También tiene a su disposición una red de talleres colaboradores seleccionada por Línea Directa bajo criterios de calidad, seriedad y agilidad. Esta libertad de elección permite adaptar la reparación del vehículo a las preferencias personales del cliente.

Condiciones de pago y coberturas destacadas

Con el objetivo de facilitar el acceso a sus productos, Línea Directa permite elegir entre distintas modalidades de pago, incluyendo el abono mensual fraccionado. Esta opción busca aliviar la carga económica de quienes no pueden asumir un pago único anual, ofreciendo la posibilidad de distribuir los costes sin perder acceso a las coberturas contratadas.

Entre los servicios incluidos en el seguro de coche figuran prestaciones como el vehículo de sustitución, que se activa en caso de inmovilización del coche por avería o accidente. También se contempla la cobertura frente al robo, que incluye asistencia, traslado y compensación económica según lo estipulado en la póliza.

Otro punto clave es el servicio de grúa, accesible a través de la aplicación o del portal web, que permite solicitar asistencia con rapidez y seguir el estado de la solicitud. Esta funcionalidad contribuye a una gestión eficaz de los siniestros y reduce los tiempos de espera en carretera.

La combinación de coberturas amplias, herramientas digitales prácticas y condiciones de contratación adaptables refuerza la posición de Línea Directa como aseguradora de coche con una propuesta ajustada a las exigencias actuales del sector. Esta configuración permite responder a situaciones imprevistas con recursos inmediatos y facilitar la movilidad en un entorno donde la flexibilidad y la personalización adquieren un valor diferencial.

