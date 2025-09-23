La línea de UAS de GA-ASI supera los 9 millones de horas de vuelo

(Información remitida por la empresa firmante)

Las operaciones de vuelo en curso de la nueva aeronave de combate colaborativo YFQ-42A ayudaron a General Atomics Aeronautical Systems, Inc. a establecer un nuevo récord de la empresa esta semana, superando un total de 9 millones de horas de vuelo

San Diego, 23 de septiembre de 2025.- GA-ASI lleva 33 años, desde la creación de la empresa, realizando un seguimiento del total de horas de vuelo de su flota de sistemas aéreos no tripulados. Su línea de UAS incluye aeronaves emblemáticas como el Predator, el Reaper, el Gray Eagle, el Avenger y el MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian.



"Qué momento tan increíble", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI. "Después de haber dedicado tanto tiempo a apoyar al ejército estadounidense y a sus aliados en todo el mundo con nuestros otras aeronaves, parece lógico que las pruebas de vuelo de nuestra nueva aeronave de combate no tripulada para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hayan sido lo que nos ha ayudado a superar este hito, mientras miramos hacia un programa que volverá a cambiar el dominio aéreo".



Los vuelos continuos del YFQ-42A son solo una parte de las operaciones no tripuladas de GA-ASI. En un momento dado, hasta 50 aeronaves de GA-ASI pueden estar en vuelo apoyando la seguridad global de los usuarios estadounidenses y aliados en todo el mundo.



Las aeronaves de GA-ASI han sido un pilar fundamental para Estados Unidos, sus aliados y socios desde el primer vuelo de lo que entonces se denominaba RQ-1 Predator el 3 de julio de 1994. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cambió la designación a MQ-1 Predator en 2002. Otros aviones, como el MQ-1C Gray Eagle, el MQ-9A Reaper y el MQ-20 Avenger, siguieron los pasos de GA-ASI, que impulsó las capacidades y el empleo de aeronaves no tripuladas.



Más recientemente, GA-ASI ha comenzado a entregar sus nuevos MQ-9B SkyGuardians y SeaGuardians. El MQ-9B es el sistema de aeronaves pilotadas a distancia más avanzado del mundo, con una autonomía y un alcance excepcionalmente largos, despegue y aterrizaje automáticos bajo control exclusivo de satélites, y podrá operar en espacios aéreos no segregados utilizando el sistema Detect and Avoid desarrollado por GA-ASI.



GA-ASI ha realizado entregas a la Real Fuerza Aérea Británica (Protector) y a la Fuerza Aérea Belga, y está cumpliendo con pedidos de Canada, Dinamarca, Polonia, Japón, Taiwán, India y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en apoyo del Comando de Operaciones Especiales. El MQ-9B también ha prestado apoyo a diversas maniobras de la Armada de los Estados Unidos, entre ellas Northern Edge, Integrated Battle Problem y Group Sail.



Mientras tanto, la empresa ha estado apoyando el desarrollo de nuevas aeronaves y conceptos de operación para el futuro del poder aéreo. GA-ASI construyó y vuela la estación de detección externa XQ-67A, su segunda aeronave de combate no tripulada, para el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El mes pasado, GA-ASI anunció el inicio de las pruebas de vuelo de su tercera aeronave, el nuevo YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft. La nueva aeronave de combate no tripulada ha sido diseñada y desarrollada por GA-ASI y está construida para una producción rápida, en grandes cantidades y a un precio asequible.



Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo, la línea Predator de UAS lleva más de 30 años volando e incluye los modelos MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger y MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. La empresa se dedica a proporcionar soluciones de larga duración y misiones múltiples que ofrecen un conocimiento persistente de la situación y un ataque rápido.



Más información en www.ga-asi.com.



Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas comerciales de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/u otros países.







Contacto

Nombre contacto: GA-ASI Media Relations

Descripción contacto: GA-ASI Media Relations

Teléfono de contacto: (858) 524-8101