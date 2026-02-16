Linglong Sport Master recibe calificación de recomendación por parte de ACE Auto Club Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

HANOVER, Alemania, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los neumáticos de verano deben reaccionar con fiabilidad en el uso diario, con calor, lluvia intensa y situaciones de peligro repentino. Por ello, el ACE Auto Club Europe ha probado de forma intensiva y objetiva diez neumáticos de verano en la medida 225/40 R18 XL para la clase compacta. En el campo de pruebas se incluyeron neumáticos prémium, de gama media y económicos, incluyendo el Linglong Sport Master UHP. Esta medida es compatible con el VW Golf, el Škoda Octavia, el Seat Leon, el Opel Astra o el Audi A3, entre otros. Se utilizaron tres VW Golf 8 como vehículos de prueba. Todos los neumáticos de vehículos idénticos se probaron en condiciones comparables. Para garantizar la independencia de los resultados, los neumáticos se adquirieron de forma anónima en distribuidores. Las pruebas en seco y mojado, así como la medición del ruido, se realizaron en España, en el Hakka Ring, centro de pruebas de Nokian Tyres. Las pruebas de resistencia a la rodadura se realizaron en Finlandia, también en las instalaciones de Nokian Tyres. La clasificación general comprende un máximo de 170 puntos y se compone de tres áreas: seguridad en mojado (80 puntos), seguridad en seco (60 puntos) y economía/medio ambiente (30 puntos).

El Linglong Sport Master convence especialmente en mojado, donde ofrece el mejor rendimiento junto con el ganador de la prueba. El neumático Linglong también es uno de los mejores del sector al cambiar de carril en seco y al conducir con ruido, ¡y además es el más económico de todos los neumáticos probados! En la clasificación general, el Linglong Sport Master, disponible en más de 70 tamaños de 16 a 22 pulgadas en tiendas especializadas, recibe la calificación general de "recomendable".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904276/Sport_Master_receives_test_rating_recommendable_by_ACE_Auto_Club_Europe.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/linglong-sport-master-recibe-calificacion-de-recomendacion-por-parte-de-ace-auto-club-europe-302688585.html