Linglong Tire Winter Experience 2026 en Austria

SALZBURGO, Austria, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- A principios de febrero tuvo lugar por primera vez en Austria la Linglong Winter Experience 2026, en la que participaron casi 40 minoristas de toda Europa.

Todos los ejercicios de dinámica de conducción se llevaron a cabo en el parque de conducción invernal de Stegergut, ubicado a 1.030 metros entre las cumbres de Salzburgo, y que ofrece las condiciones perfectas para un entrenamiento profesional de conducción invernal, incluyendo recorridos de manejo variados y desafiantes, amplias zonas dinámicas y circuitos circulares. En total, los distribuidores de neumáticos recorrieron más de 120 kilómetros bajo la guía de un experimentado equipo de instructores en los vehículos de entrenamiento Toyota GR Yaris y GR Supra. Fiel al lema "un derrape más", la selección de los vehículos se basó principalmente en sus cualidades de derrape, por lo que el programa no solo buscaba mejorar las habilidades generales de conducción, sino también el objetivo de realizar derrapes controlados en las distintas pistas. Todos los participantes pudieron vivir su pasión por la conducción deportiva, perfeccionar su control del vehículo al límite y demostrarlo en los diferentes circuitos.

Todos los vehículos estaban equipados con el último diseño de neumáticos Linglong Sport Master Winter en tamaño 225/40 R18 92W, el primer neumático Linglong desarrollado en Alemania y producido exclusivamente en Europa. El otoño pasado, el perfil recibió la calificación de "bueno" de la revista alemana de automóviles Auto Motor und Sport.

Un taller donde se presentaron los últimos productos Linglong y las campañas de marketing planificadas, un paseo en trineo tirado por caballos por el paisaje montañoso nevado y un refrigerio abundante en un rústico refugio de montaña completaron la Experiencia Invernal Linglong, que sin duda continuará el próximo año.

Además de estas actividades, Linglong prioriza a los usuarios en su misión, comprometida con ofrecer neumáticos seguros, fiables y de alto rendimiento mediante tecnología innovadora y un riguroso control de calidad. Creemos que productos excepcionales, combinados con un servicio atento, crean experiencias de conducción verdaderamente excepcionales. En el futuro, Linglong seguirá escuchando las opiniones de los usuarios y perfeccionando sus servicios integrales, garantizando que cada viaje sea fiable y placentero.

