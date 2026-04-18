Link Infinite: Hollyland Pyro Ultra simplifica la monitorización multiusuario con conexión inalámbrica 4K60

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor global de soluciones profesionales de audio y vídeo inalámbricas, anunció hoy el lanzamiento de Pyro Ultra, el nuevo buque insignia de su serie Pyro, que incorpora tecnología de transmisión de video inalámbrica de última generación para una configuración simplificada y un rendimiento en tiempo real sin compromisos. Diseñado para creadores profesionales y entornos de producción de alta gama, Pyro Ultra combina una transmisión de alto rendimiento con una gran facilidad de uso en el set.

Basándose en la tecnología TWiFi desarrollada por Hollyland, Pyro Ultra ofrece transmisión de uno a muchos, compatibilidad nativa con 4K60 y un modo de latencia ultrabaja dedicado para el enfoque. Totalmente integrado en el ecosistema Pyro y compatible con DFS, está diseñado para satisfacer las exigencias de los flujos de trabajo del cine digital moderno.

El nuevo estándar para la transmisión en plató de uno a muchos

En el panorama de la producción actual, la sala de vídeo ya no se limita a un solo monitor. Directores, asistentes, clientes y diversos departamentos requieren acceso simultáneo y de alta fidelidad a la imagen en directo desde diferentes posiciones en el plató.

Si bien los sistemas actuales suelen obligar a elegir entre soluciones costosas y sobredimensionadas y equipos básicos que presentan dificultades en entornos exigentes, Pyro Ultra ofrece una tercera alternativa. A medida que la transmisión de uno a muchos se vuelve cada vez más común en las producciones, puede generar limitaciones prácticas en la cantidad de dispositivos y la estabilidad del sistema en configuraciones de mayor tamaño. El modo Broadcast de Pyro Ultra resuelve este problema al permitir que un solo transmisor se conecte con un número ilimitado de receptores, creando un flujo de trabajo fluido. Cada departamento, desde iluminación hasta peluquería y maquillaje, puede monitorear de forma independiente, lo que ayuda a eliminar cuellos de botella y agilizar la toma de decisiones.

Claridad cinematográfica 4K60 sin compromisos

La integridad de la imagen es fundamental para Pyro Ultra. Gracias a su compatibilidad con la transmisión 4K60, el sistema ofrece el nivel de detalle y la precisión de color necesarios para trabajos de videografía de alta gama. También admite velocidades de fotogramas fraccionarias, como 23,98 y 59,94 fps, comúnmente utilizadas en transmisiones y flujos de trabajo profesionales. Su compatibilidad nativa permite la conexión directa a mezcladores y monitores sin convertidores externos, lo que simplifica la ruta de la señal y reduce los posibles puntos de fallo.

Latencia de 20 ms para un enfoque preciso

Para los primeros ayudantes de cámara y los foquistas, cada milisegundo cuenta. El modo de enfoque dedicado de Pyro Ultra reduce la latencia a tan solo 20 ms, garantizando la capacidad de respuesta en tiempo real necesaria para realizar ajustes precisos a cualquier distancia. Su ventaja técnica permite desenvolverse con total confianza en espacios reducidos o coreografías complejas.

Impulsado por la tecnología TWiFi

El núcleo de Pyro Ultra es la tecnología TWiFi (inalámbrica de doble banda) de Hollyland. Esta tecnología aprovecha la gestión inteligente de frecuencias en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz para permitir el salto automático, lo que garantiza una conexión estable y de alta velocidad incluso en entornos de radiofrecuencia congestionados. El robusto enlace de Pyro Ultra admite un alcance de 1,5 km (4.900 pies) y está totalmente preparado para DFS, lo que proporciona a los equipos profesionales un funcionamiento fiable y conforme a las normativas internacionales.

Diseñado para flujos de trabajo modernos e integración perfecta

Pyro Ultra está diseñado para los flujos de trabajo de producción híbridos actuales. Gracias a su compatibilidad con UVC (USB Video Class), se conecta directamente a un ordenador para ofrecer funcionalidad de cámara web instantánea, eliminando la necesidad de una tarjeta de captura. Su compatibilidad con RTMP permite la transmisión directa a plataformas web, simplificando la colaboración remota. Como parte del ecosistema Pyro, Ultra se integra a la perfección con los dispositivos Pyro existentes. Su diseño modular permite a los equipos de producción adaptar sus configuraciones según las necesidades de cada proyecto, garantizando un rendimiento constante en diferentes escenarios de producción.

Precio y disponibilidad

El Pyro Ultra de Hollyland, lanzado el 18 de abril de 2026, ya está disponible a través de distribuidores locales, la tienda online oficial de Hollyland y la tienda de Hollyland en Amazon.

El kit 1TX/1RX tiene un precio de 1.199 dólares, y el kit 1TX/2RX, de 1.699 dólares. También se pueden adquirir unidades individuales por separado: los transmisores cuestan a partir de 699 dólares y los receptores, a partir de 579 dólares.

Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/product/pyro-ultra

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbrica, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en vivo. Desde 2013, Hollyland ha brindado servicio a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, incluyendo cine, televisión, producción de video, eventos en vivo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido independientes. Cuenta con una red de ventas que abarca aproximadamente 150 países y regiones, con el respaldo de decenas de oficinas operativas locales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, la página de Facebook de Hollyland y la página de Instagram de Hollyland.

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