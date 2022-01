- El principal proveedor chino de baterías de iones de litio, Linkdata, lanza productos emblemáticos de la gama de celdas cilíndricas de 26-46 mm

La compañía también presenta una nueva marca de camiones eléctricos de servicio pesado Giant Haul (Yuandong) New Energy Auto en el evento de lanzamiento

SHANGHÁI, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El 8 de enero de 2022, Linkdata New Energy Co., Ltd, un fabricante chino líder de baterías de iones de litio, llevó a cabo el evento de lanzamiento de su gama de productos de baterías cilíndricas de iones de litio de 26-46mm de diámetro en la Torre de Shanghái. Al presentar estos nuevos productos destacados, las celdas de la gama SPEED2 de 26 mm, SPEED3 de 37 mm y SPEED4 de 46 mm, Linkdata muestra las celdas cilíndricas de gama alta de la compañía y su concepto de diseño centrado denominado "More Than One Answer" - para el gran campo de celdas cilíndricas, no solo debería existir la solución 46800-tabless de Tesla.

En septiembre de 2021, Linkdata lanzó su serie de productos de celdas de carga rápida de alto rendimiento SPEED con características de producto distintivas, que incluyen hasta 400 kilómetros de carga electrónica con 8 minutos de carga, logrando 800-1200 ciclos de carga rápida y una densidad de energía de 260 Wh/kg a nivel de celda. La serie de productos SPEED cubre formatos cilíndricos y prismáticos, logra un rendimiento líder en la industria para varios indicadores clave utilizando cátodo con alto contenido de níquel y ánodo de SiOx, ofrece un alto nivel de seguridad para celdas individuales y respalda el logro de seguridad a nivel de sistema de No-Thermal-Propagation (NTP). Además, debido a que las baterías de energía de carga rápida de Linkdata están a punto de entrar en producción en masa este año, ya están llegando grandes pedidos anticipados de fabricantes de automóviles chinos e internacionales, lo que indica que la empresa está bien posicionada para suministrar litio de alta calidad y alto rendimiento, productos de baterías/células de iones para el mercado global de vehículos eléctricos (VE).

El doctor Yang Sitao, responsable de tecnología y vicepresidente de Linkdata, explicó que, a diferencia de las 46800 celdas de Tesla, en términos de diseño estructural y materiales funcionales, los productos SPEED4 tienen una conductividad térmica mejorada y una resistencia interna reducida, mientras que sus sistemas robustos están diseñados para reducir coste y mejorar el rendimiento, por lo que es más adecuado para los coches familiares. A su vez, la gama SPEED3 evita múltiples desafíos a los que se enfrentan los productos de 46 mm, como el proceso de fabricación, la conductividad térmica, la potencia y el diseño estructural. Al mismo tiempo, ofrece una mayor densidad de energía que las celdas de 26 mm y ofrece un rendimiento general más equilibrado, lo que la convierte en una solución ideal para vehículos de pasajeros de alta gama.

"Somos bastante optimistas en relación al crecimiento a largo plazo del sector de VE", explicó el presidente de Linkdata, Yan Zidian. "Con una amplia experiencia en el desarrollo de productos personalizados en colaboración con muchos socios internacionales, Linkdata planea continuar con su compromiso de desarrollar nuevas baterías de litio".

Otro punto destacado del evento de lanzamiento de Linkdata es la presentación de una nueva marca de camiones eléctricos de servicio pesado, Giant Haul (Yuandong). La plataforma de electrificación universal de la marca para vehículos eléctricos EHDT satisface todos los requisitos de vehículos para camiones semirremolque 6x4. Además, Giant Haul también puede proporcionar una gama de vehículos completos basados en sus soluciones de plataforma y presenta la aplicación de varias tecnologías clave, entre los que se incluyen sistemas completos de control de vehículos, accionamientos eléctricos, sistemas inteligentes y carga/cambio de batería.