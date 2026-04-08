(Información remitida por la empresa firmante)

-LionsBot y WISAG demuestran la innovación en robótica impulsada por profesionales con R5 antes de Interclean 2026

SINGAPUR, LONDRES y FRANKFURT, Alemania, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- LionsBot International, empresa de robótica con sede en Singapur especializada en la automatización de la limpieza profesional, anunció hoy un acuerdo de colaboración con WISAG Facility Service, proveedor líder alemán de servicios para propiedades. Mediante este acuerdo, WISAG ha compartido su experiencia operativa real para contribuir al desarrollo del último robot de limpieza de LionsBot, el R5.

Ante la continua escasez de mano de obra y las crecientes exigencias operativas a las que se enfrenta el sector de la limpieza, este acuerdo de colaboración refleja una tendencia creciente hacia la robótica desarrollada no solo a través de la innovación en ingeniería, sino también mediante una estrecha colaboración con proveedores de servicios líderes que operan en entornos reales.

Gracias a esta alianza, WISAG proporcionó información operativa y comentarios de profesionales que contribuyeron a perfeccionar la usabilidad, la fiabilidad y la preparación del R5 para su implementación en entornos comerciales.

De la innovación en ingeniería a la realidad operativa

La filosofía de desarrollo de LionsBot se centra en la creación de soluciones robóticas que respondan a las necesidades de los profesionales de la limpieza. El R5 refleja este enfoque, combinando un rendimiento de limpieza profesional con un diseño compacto y altamente maniobrable, ideal para instalaciones reales como centros de transporte, edificios comerciales, centros sanitarios y espacios públicos de alto tránsito.

"La robótica debe resolver problemas operativos reales para lograr una adopción significativa", afirmó Dylan Ng, cofundador y consejero delegado de LionsBot International. "Al colaborar estrechamente con operadores experimentados como WISAG, garantizamos que soluciones como el R5 se basen no solo en la innovación tecnológica, sino también en la realidad de las operaciones de limpieza diarias".

Este enfoque práctico refleja la estrategia más amplia de LionsBot de trabajar junto a socios del sector para garantizar que la robótica ofrezca mejoras cuantificables en la productividad, un mayor retorno de la inversión y, al mismo tiempo, apoye a los profesionales de la limpieza.

Impulsando el futuro de los servicios para instalaciones

Ambas organizaciones consideran la robótica un factor clave para ayudar a los proveedores de servicios de mantenimiento de instalaciones a afrontar los retos laborales, al tiempo que mejoran la coherencia, la eficiencia y la calidad del servicio.

Esta colaboración demuestra cómo las empresas tecnológicas y los proveedores de servicios pueden trabajar juntos para acelerar la innovación práctica y apoyar la evolución del sector de servicios de mantenimiento de instalaciones.

"El desarrollo de los servicios de mantenimiento de instalaciones depende de que la innovación esté estrechamente alineada con la práctica operativa y las necesidades de los clientes. Al colaborar con LionsBot, hemos aportado nuestra experiencia operativa para contribuir a la creación de una solución que apoye a nuestros empleados y genere valor añadido para los clientes mediante una mayor eficiencia, calidad y fiabilidad", afirmó Andreas Heinzel, director general de la unidad de negocio de Limpieza Comercial de WISAG.

Presentación del R5 en Interclean Amsterdam 2026

LionsBot presentará el R5 en Interclean Amsterdam 2026, donde destacará cómo el desarrollo de la robótica, impulsado por los profesionales, está acelerando su adopción en la industria global de la limpieza.

La colaboración con WISAG demuestra el compromiso de LionsBot con el desarrollo de soluciones de automatización diseñadas para su implementación, escalabilidad y alto impacto operativo.

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