(Información remitida por la empresa firmante)

-Lisboa da la bienvenida a íconos globales al Crypto Content Creator Campus 2025: Nuseir Yassin, la Dra. Maye Musk y otros liderarán el escenario

DUBAI, EAU, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El Crypto Content Creator Campus (CCCC) Lisboa 2025 se prepara para su edición más estelar hasta la fecha. Del 14 al 16 de noviembre, la capital emergente de blockchain en Europa acogerá a un grupo de visionarios globales que están redefiniendo la narrativa y la influencia, como Nuseir Yassin, Nick Tran, Philippe Ben Mohamed y Sergej Loiter. Además, la Dra. Maye Musk compartirá su experiencia en creación de contenido, modelado e historias de su libro "A Woman Makes A Plan".

Con el tema "Monetización en la era de la Web3", esta experiencia de tres días reunirá a creadores de contenido, influencers e innovadores de todo el mundo para explorar cómo blockchain, las criptomonedas y la economía de los creadores se entrelazan para generar nuevas fuentes de ingresos.

De la inspiración a la implementación

Los asistentes tendrán la excepcional oportunidad de aprender directamente de algunas de las voces más influyentes del mundo:

Nuseir Yassin, fundador y creador de contenido de NasDaily — El narrador global que construyó una comunidad de más de 70 millones de seguidores a través de contenido viral que educa e inspira, ahora explora las fronteras de la narración Web3.

— El narrador global que construyó una comunidad de más de 70 millones de seguidores a través de contenido viral que educa e inspira, ahora explora las fronteras de la narración Web3. Dra. Maye Musk — Supermodelo internacional, dietista y autora de best-sellers, cuya defensa de la innovación y la tecnología continúa inspirando a la próxima generación de creadores de cambios.

— Supermodelo internacional, dietista y autora de best-sellers, cuya defensa de la innovación y la tecnología continúa inspirando a la próxima generación de creadores de cambios. Nick Tran — El ex director global de marketing de TikTok y director de marketing de las marcas Web3, reconocido por crear marcas que dominan la cultura digital.

— El ex director global de marketing de TikTok y director de marketing de las marcas Web3, reconocido por crear marcas que dominan la cultura digital. Musa Tariq - Ex ejecutivo de marketing dee @ Airbnb, Apple & Nike.

- Ex ejecutivo de marketing dee @ Airbnb, Apple & Nike. Philippe Ben Mohamed , responsable de Metaverso en Tomorrowland

, responsable de Metaverso en Tomorrowland Sergej Loiter — consejero delegado de Search, AI, y AdTech, Yango Group

"El mundo de la Web3 está reescribiendo las reglas sobre cómo se cuentan, comparten y recompensan las historias. Estoy deseando conectar con los creadores en Lisboa y explorar cómo pueden convertir sus voces en movimientos globales y en fuentes de ingresos."

— Nuseir Yassin, fundador y creador de contenido de NasDaily

"La innovación no tiene edad. En el CCCC Lisboa, espero mostrar a los creadores cómo la adopción de nuevas tecnologías puede abrir caminos inesperados hacia el éxito y el impacto."

— Dra. Maye Musk, autora y ponente

Un llamamiento a todos los creadores de contenido de criptomonedas

Ya seas un influencer de Web3, un artista de NFT, un operador de criptomonedas o un creador de comunidades, CCCC Lisboa 2025 es tu oportunidad para descubrir estrategias exclusivas, conectar con los nombres más importantes del sector y asegurar el futuro de tu carrera creativa.

Detalles del evento:

Localización: Lisboa, Portugal

Fechas: 14–16 de noviembre de 2025

Entradas e información: www.cccc.buzz/lisbon

Únase a la conversación en línea en #CCCCLisbon y sea parte del movimiento global que empodera a los creadores en la era descentralizada.

Acerca de Crypto Content Creator Campus (CCCC)

CCCC es un equipo de expertos y visionarios de la industria comprometidos con forjar el futuro de la creación de contenido en el ámbito de la Web3 y las criptomonedas. Impulsados por la pasión compartida por crear una comunidad de alto valor, hemos creado un campus que promete una experiencia inigualable. El CCCC 2025 se celebrará en Lisboa, Portugal, del 14 al 16 de noviembre de 2025.

Para más información sobre CCCC, visite: https://www.cccc.buzz/

Para consultas, contactar: hello@cccc.buzz

Instagram | X

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753316/Lisbon_Welcomes_Global_Icons_Crypto_Content_Creator_Campus_2025_Nuseir.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2753618/Crypto_Content_Creator_Campus_NEW_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/lisboa-da-la-bienvenida-a-iconos-globales-al-crypto-content-creator-campus-2025-302534098.html