COMUNICADO: La lista de investigadores altamente citados de 2019 da a conocer el talento en ciencias y ciencias sociales (2)

Publicado 19/11/2019 19:56:50 CET

Países (principales) N.º total de investigadores Porcentaje de investigadores altamente citados altamente citados --- Estados Unidos 2737 44% China continental 636 10,2% Reino Unido 516 8,3% Alemania 327 5,3% Australia 271 4,4% Canadá 183 2,9% Países Bajos 164 2,6% Francia 156 2,5% Suiza 155 2,5% España 116 1,9%

Tabla 1: Los investigadores altamente citados representan a casi 60 países, pero el 85% están vinculados a instituciones de diez países solamente, y el 72% a los cinco primeros, lo que supone una elevada concentración del talento.

Instituciones Nación o región Número de investigadores altamente citados --- Universidad de Harvard Estados Unidos 203 Universidad de Stanford Estados Unidos 103 Academia China de Ciencias China continental 101 Max Planck Society Alemania 73 Broad Institute Estados Unidos 60 Universidad de California Berkeley Estados Unidos 58 Universidad de Washington St Louis Estados Unidos 55 Universidad Duke Estados Unidos 54 Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Estados Unidos 54 Memorial Sloan Kettering Cancer Center Estados Unidos 54 Universidad de California San Diego Estados Unidos 54 Universidad de California Los Ángeles Estados Unidos 52 Universidad de Yale Estados Unidos 51 Universidad de Cambridge Reino Unido 50 Universidad de Columbia Estados Unidos 47 Universidad Johns Hopkins Estados Unidos 45 Universidad de Oxford Reino Unido 44 Universidad Cornell Estados Unidos 42 Universidad Tsinghua China continental 42 University College de Londres Reino Unido 40

Tabla 2: "Institución de los investigadores altamente citados" - vinculación a instituciones y organizaciones indicada por el investigador.

Los datos se tomaron de 21 campos de investigación amplios conforme a Essential Science Indicators, un componente de InCites [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2646289-1&h=4281116071&u...]. Estos campos se definen por conjuntos de revistas y, excepcionalmente, en el caso de revistas multidisciplinares como Nature y Science, asignando cada artículo a un campo basado en un análisis de las referencias citadas en los artículos. El método de selección basado en percentiles elimina la ventaja que comportan los artículos más antiguos frente a los más recientes, ya que los artículos se consideran en relación con otros de la misma cohorte anual.

La lista completa de investigadores altamente citados de 2019 y el resumen ejecutivo se pueden encontrar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2646289-1&h=2375840518&u...], mientras que la metodología empleada se puede encontrar aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2646289-1&h=620561552&u=...].

