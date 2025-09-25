(Información remitida por la empresa firmante)

- Listado de agentes sin permiso en Agents.Land: Enriquecimiento de la economía de los creadores impulsada por IA

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Agents.Land, desarrollado por Oraichain Labs, lanzó su plataforma para la tokenización y publicación sin permisos de los Espacios de Agente de Thesis.io. Esta integración permite a los creadores transformar sus espacios de trabajo de contenido en centros basados en tokens, combinando a la perfección la investigación, el desarrollo de comunidades y los incentivos en cadena en una única experiencia.

De los espacios de agentes a la tokenización

Los Espacios de Agente en Thesis.io son centros personalizables donde los creadores publican investigaciones, comparten resultados de análisis y reúnen comunidades para debatir información sobre la Web3. Con la nueva integración, estos Espacios ahora pueden tokenizarse y publicarse directamente en Agents.Land.

La tokenización extiende los Espacios de Agente más allá de los centros de contenido. Los creadores pueden diseñar modelos de token personalizados para convertir su experiencia en productos y generar valor para su marca y comunidad mediante modelos de negocio sostenibles en cadena.

Enriqueciendo la economía de los creadores

Los creadores pueden diseñar sus propios modelos de tokens para respaldar actividades como:

Acceso restringido

Recompensas para la comunidad

Participación en los ingresos de los contribuyentes

Recaudación de fondos

Gobernanza al estilo DAO

El primer Space tokenizado por la comunidad, $GALAC, alcanzó una capitalización de mercado máxima de más de 470.000 $ en tan solo nueve días. Su evolución desde un centro de intercambio hasta una gran comunidad, y finalmente hasta convertirse en un token activo, pone de manifiesto el potencial de este modelo.

Cómo funciona

La tokenización es totalmente libre de permisos y está abierta a usuarios prémium de Thesis.io o a stakers de 10.000 $ORAI. El proceso es simple:

1. Crea y personaliza un Espacio de Agente en Thesis.io.

2. Conéctate a Agents.Land con una billetera o una clave API.

3. Configura y lanza: elige el nombre, el símbolo, la descripción, la asignación de creadores (hasta el 80%), el cronograma de adjudicación y los enlaces a medios.

Los lanzamientos siguen un proceso por etapas: asignación de suscripciones para los participantes de $ORAI y $MAX, una ronda comunitaria, una ronda pública y una eventual migración a intercambios descentralizados.

Por qué es importante

Al conectar los Espacios de Agente de Thesis.io con la tokenización sin permisos, los creadores obtienen más que solo visibilidad. Obtienen herramientas para construir economías comunitarias en torno a sus investigaciones y debates. Los usuarios obtienen incentivos claros al unirse, y los promotores se benefician al amplificar los Espacios.

Para impulsar este impulso, Agents.Land está implementando Recompensas Semanales para Creadores, que otorgan más de 5.000 $ semanales a los lanzamientos de tokens con mejor rendimiento. Financiadas con el Fondo de Tesorería y que aumentan con cada proyecto que se gradúa, estas recompensas ofrecen reconocimiento y retornos tangibles a los creadores comprometidos.

Explora los espacios de agentes y la tokenización en Thesis.io.

Acerca de Agents.Land

Agents.Land es una plataforma de lanzamiento pionera para agentes de IA tokenizados en Solana y Oraichain, que permite a los creadores una implementación con un solo clic, una creación de mercado justa impulsada por el lanzamiento y sólidas herramientas de personalización para lanzar, monetizar y escalar marcas y activos de IA de próxima generación.

