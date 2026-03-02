LITEON acelera comercialización de AI-RAN con integración de unidades de radio abiertas con NVIDIA AI Aerial

(Información remitida por la empresa firmante)

- LITEON acelera la comercialización de AI-RAN mediante la integración de sus unidades de radio abiertas con NVIDIA AI Aerial y soluciones de socios

Presentación de arquitecturas RAN escalables y nativas de IA en el MWC 2026

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, LITEON Technology presentará sus últimos avances en IA-RAN, destacando cómo las arquitecturas aceleradas por GPU están facilitando la transición de la industria de la innovación a la comercialización. Al aprovechar la plataforma NVIDIA AI Aerial, LITEON habilita soluciones RAN escalables y nativas de IA con compatibilidad validada, menor complejidad de integración y una implementación más rápida. Esta sólida base permite a LITEON colaborar eficazmente con sus socios del ecosistema para acelerar la transformación de las redes de telecomunicaciones tradicionales en una infraestructura inteligente, adaptativa y con capacidad de detección.

Un factor clave de la estrategia de comercialización de IA-RAN de LITEON es su arquitectura de Unidad de Radio (RU), que ofrece redes AI-RAN deterministas con estabilidad de grado operador. Como capa fundamental del sistema AI-RAN, la RU garantiza un rendimiento de RF constante, una temporización y sincronización de alta precisión, y un comportamiento predecible del fronthaul, lo que permite un funcionamiento eficiente y fiable del procesamiento de señales de radio en las configuraciones estáticas de la capa física y cargas de trabajo de IA en entornos multiportadora y multicelda. La plataforma RU también admite fronthaul determinista O-RAN 7.2x con operaciones U-Plane y C-Plane estandarizadas y fiables, lo que reduce significativamente la complejidad de la integración y las barreras de implementación, y permite a los operadores y socios del ecosistema escalar las implementaciones de AI-RAN con mayor confianza y un tiempo de implementación más rápido.

"La colaboración en el ecosistema es esencial para escalar la AI-RAN desde las pruebas hasta las redes comerciales", afirmó Richard Chiang, director general de la unidad de negocio SLA de LITEON. "Mediante una estrecha colaboración con nuestros socios de AI-RAN, LITEON está conectando la infraestructura 5G con la computación de IA mediante la construcción de una arquitectura flexible y abierta que permite a los operadores implementar capacidades de IA directamente en las redes 5G".

Como parte de su estrategia de AI-RAN, LITEON se ha asociado con los líderes del sector, SynaXG y Supermicro, para integrar las cargas de trabajo de RAN e IA en una arquitectura unificada. Al combinar computación de alto rendimiento, redes aceleradas y el software AI-RAN de SynaXG, LITEON permite la inferencia de IA de baja latencia en el borde de la red, abriendo nuevas oportunidades para las aplicaciones de redes inteligentes. En el MWC 2026, LITEON y SynaXG presentarán una demostración que mostrará cómo la AI-RAN con tecnología NVIDIA facilita el análisis en tiempo real, la optimización inteligente y los nuevos casos de uso impulsados por IA.

De cara al futuro, LITEON seguirá profundizando su colaboración dentro de la Alianza AI-RAN para acelerar la comercialización global de estas tecnologías, asegurando que la industria de las telecomunicaciones esté equipada para las demandas intensivas en datos del mañana.

LITEON Technology en el MWC 2026 Fecha: Del 2 al 5 de marzo de 2026Lugar: Fira Gran Via, Barcelona, EspañaPuesto: Hall 5, expositor 5J53

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/liteon-acelera-comercializacion-de-ai-ran-con-integracion-de-unidades-de-radio-abiertas-con-nvidia-ai-aerial-302700935.html