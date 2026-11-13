LITEON presenta su innovación en IA de la nube al borde y la plataforma NVIDIA MGX en electronica 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 13 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301) ha presentado sus capacidades tecnológicas integrales durante la celebración de electronica 2026, que se lleva a cabo del 10 al 13 de noviembre en Múnich, Alemania. Bajo el lema "LITEON impulsa la IA", LITEON presenta tecnologías que abarcan la alimentación de centros de datos para IA, la conectividad y la IA en el borde, impulsando las aplicaciones inteligentes desde la nube hasta el borde.

A medida que la computación de IA continúa expandiéndose y la densidad de potencia aumenta, LITEON ha dado a conocer una cartera integral de soluciones de alimentación para IA que admite las arquitecturas NVIDIA MGX y OCP Open Rack V3 (ORV3), abarcando el suministro de energía a nivel de rack, el respaldo de energía y la conversión de potencia cerca del chip. A nivel de rack, LITEON presenta una fuente de alimentación de 110 kW compatible con la arquitectura NVIDIA Vera Rubin NVL72, que incorpora distribución activa de corriente y suavizado de corriente de entrada para mejorar la estabilidad de la alimentación bajo cargas de trabajo dinámicas de IA, así como una fuente de alimentación de 72 kW que combina una alta potencia de salida junto a un diseño compacto de 1U. LITEON también destaca la arquitectura de alimentación NVIDIA 800 VDC mediante un rack virtual interactivo con configuraciones de 330 kW, 880 kW y 1,2 MW, ilustrando la evolución desde racks de alta densidad hacia infraestructuras de IA a escala de megavatios.

LITEON también presenta su unidad de respaldo de condensadores (CBU) de alta potencia, proporcionando soporte energético para mejorar la resiliencia de la energía, junto con tecnologías de alimentación cercanas al chip que incluyen convertidores de bus intermedios (IBC), módulos reguladores de voltaje (VRM) y bloques de alimentación de alta eficiencia para reducir las pérdidas de conversión y admitir la computación de IA de alta densidad.

LITEON amplía la IA desde la nube hasta el borde de la red, presentando soluciones integrales de alimentación, redes, 5G y visión artificial para IA en el borde, destinadas tanto para empresas como para la industria. Su cartera de soluciones de alimentación incluye fuentes de alimentación redundantes comunes (CRPS) de 800 W y 2000 W, inyectores PoE de alta potencia, fuentes de alimentación para riel DIN de 12 W a 960 W, fuentes de alimentación industriales AC/DC y DC/DC, y soluciones de alimentación médica para diversas aplicaciones en el borde de la red.

En relación a la conectividad, el ecosistema Connected AI Edge de LITEON cuenta con unidades de radio O-RAN compatibles con las bandas FR1 y FR2, y una solución AI-RAN basada en la plataforma NVIDIA AI Aerial, que integra la computación de IA con la conectividad 5G. LITEON también presenta su solución de acceso inalámbrico fijo (FWA) tras la integración de U-MEDIA, junto con celdas pequeñas todo en uno, conmutadores Ethernet y puntos de acceso Wi-Fi.

Para aplicaciones de borde inteligentes, LITEON presenta cámaras de seguridad con IA y cajas de IA con capacidades de inferencia de IA local para análisis y toma de decisiones en tiempo real en edificios inteligentes, atención médica, comercio minorista y automatización industrial. De forma conjunta, estas tecnologías demuestran las capacidades de LITEON en cuanto a energía, conectividad y computación inteligente, proporcionando soporte a la infraestructura de IA desde centros de datos de alta densidad hasta aplicaciones de borde inteligentes.

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