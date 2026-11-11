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- LITEON presenta interconexiones ópticas de alta velocidad y tecnologías optoelectrónicas clave en electronica 2026, impulsando la infraestructura de centros de datos de IA con fotónica inteligente
MÚNICH, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301) participa en electronica 2026, que se celebra en Múnich, Alemania, del 10 al 13 de noviembre. Allí va a presentar sus tecnologías de semiconductores optoelectrónicos bajo el lema "Fotónica Inteligente". Su cartera de productos abarca interconexiones ópticas de alta velocidad, aislamiento y control de potencia de alta eficiencia, detección inteligente y óptica de realidad aumentada, demostrando la amplia implementación de las tecnologías optoelectrónicas clave de LITEON en centros de datos de IA, gestión energética de alta eficiencia y aplicaciones inteligentes.
"La IA está acelerando la transformación de la infraestructura informática y energética, impulsando al mismo tiempo una creciente demanda de conectividad óptica de alta velocidad, bajo consumo y gran fiabilidad", afirmó Sander Su, director general de Soluciones de Productos Optoelectrónicos de LITEON. "Gracias a su amplia experiencia dentro del sector de las comunicaciones ópticas y semiconductores optoelectrónicos, LITEON se posiciona como integrador de fotónica digital, integrando continuamente tecnologías en componentes clave, módulos y aplicaciones a nivel de sistema para ayudar a los clientes a satisfacer las crecientes demandas de transmisión de alta velocidad, mayor eficiencia y detección inteligente en la era de la IA".
A medida que la computación de IA se expande, los centros de datos necesitan de un mayor ancho de banda, menor latencia y mayor eficiencia energética. LITEON presenta su tecnología VHP External Laser Source (ELS) y soluciones ELSFP compatibles con arquitecturas de conmutación CPO y NPO, que proporcionan conectividad óptica escalable y de alto rendimiento para clústeres de IA y futuros centros de datos. Diseñadas para adaptarse a diferentes configuraciones de sistema, arquitecturas de refrigeración líquida y requisitos de integración, estas soluciones sirven de ayuda de cara a los clientes para que puedan construir una infraestructura de red de IA más eficiente.
LITEON también presenta tecnologías de aislamiento y control de potencia destinadas a sistemas de alimentación de 800 VCC y arquitecturas de alimentación para centros de datos con IA, ampliando su experiencia optoelectrónica, que abarca desde la transmisión de datos hasta la conversión y el control de potencia. Su catálogo incluye amplificadores de aislamiento, controladores de puerta, optoacopladores de alta velocidad, fotorrelés y plataformas de aislamiento reforzado, que proporcionan una conversión de potencia segura y fiable, además de una detección y un control precisos de la señal en entornos de alta tensión y alta potencia. Estas tecnologías también son compatibles con inversores solares, sistemas de gestión de baterías, carga de vehículos eléctricos y automatización industrial, mejorando la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia energética en diversas aplicaciones.
Más allá de los centros de datos, LITEON presenta tecnologías ToF multizona, ToF directo, proyectores de puntos Metallens y detección SWIR para robótica, visión artificial, automatización industrial, navegación autónoma y aplicaciones de realidad aumentada/realidad virtual.
La exposición también presenta tecnologías ópticas de realidad aumentada de última generación, incluyendo módulos de pantalla MicroLED, motores ópticos a todo color, integración de guías de onda y diseño de sistemas ópticos de realidad aumentada, lo que demuestra la capacidad de LITEON para extender su experiencia en semiconductores optoelectrónicos, que incluyen desde componentes de detección hasta módulos ópticos y sistemas integrados, ampliando todavía más su presencia dentro de aplicaciones emergentes como dispositivos portátiles inteligentes y computación inmersiva.
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