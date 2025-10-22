Literatura juvenil para poner los pelos de punta

(Información remitida por la empresa firmante)

Se acerca Halloween, y con él, calabazas, fantasmas, telarañas y hojas secas... pero también historias turbadoras, criaturas inquietantes y finales inesperados. ¿Hay mejor forma de celebrar la noche más escalofriante del año que con una lectura que quite el sueño?

La literatura juvenil actual está repleta de novelas de terror y suspense pensadas para los lectores más intrépidos:

Tramas llenas de giros, emociones y adrenalina

Personajes con los que se identifican

Escenarios que mezclan realidad y ficción, leyenda y tecnología

Además de rendir homenaje a los clásicos del terror gótico, muchas de estas obras abordan temas contemporáneos como la identidad, el acoso, las redes sociales, las leyendas urbanas o la discriminación, generando un vínculo emocional con los lectores adolescentes.

EL CHATARRERO

Autor: Arturo Padilla de Juan

112 páginas. 12,50€. Desde 13 años. SM

Novela trepidante, en un escenario macabro como esos que todos hemos visitado a veces en sueños. Un grupo de amigos, con sus secretos y sus preocupaciones. Una excursión al campo, como tantas otras. Un despiste que los lleva a extraviarse. Y una casa... Una casa sacada de una película de terror, de una pesadilla, en la que tal vez acabe todo.

NOSOTROS NO SOMOS DE ESTE MUNDO

Autor: Alfredo Gómez Cerdá

224 páginas. 12,50€. Desde 14 años. SM

Xandra ha sido asesinada. Mientras las personas que la querían tratan de encajar el impacto brutal de su pérdida, las pantallas se empeñan en exprimir hasta la última gota del caso con la excusa de informar al público. ¿Pero a quién beneficia esa dinámica que trata a las personas como peones de un juego descarnado? ¿Qué agenda oculta hay detrás de ello y, sobre todo, quién la maneja

UNO DE ELLOS

Autor: Ricardo Gómez

96 páginas. 12,50€. Desde 14 años. SM

Comenzaron invadiendo el piso de arriba en silencio, sin hacer apenas ruido, y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Ni él ni sus padres eran capaces de detenerlos. Solo podían hacer una cosa: huir. ¿Pero de qué? ¿De quiénes?

