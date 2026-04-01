(Información remitida por la empresa firmante)

- LITFINCON anuncia su debut europeo: la serie de conferencias globales sobre financiación de litigios llega a Ámsterdam

Cumbre de dos días en el Rosewood Amsterdam, del 7 al 8 de octubre de 2026, que reunirá a los principales financiadores de litigios, bufetes de abogados, asesores jurídicos e inversores institucionales del mundo

ÁMSTERDAM, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- LITFINCON, la serie de conferencias globales sobre financiación de litigios creada por Silstone Capital, anunció hoy el lanzamiento de LITFINCON Europe, una cumbre de dos días que reunirá a la comunidad más influyente del mundo en financiación de litigios en Ámsterdam los días 7 y 8 de octubre de 2026. El evento se celebrará en el Rosewood Amsterdam, uno de los hoteles de lujo más distinguidos de la ciudad, marcando la entrada oficial de LITFINCON en el mercado europeo. El Rosewood Amsterdam ofrece un escenario idóneo para la conferencia, ya que este edificio histórico fue en su día el Palacio de Justicia de Ámsterdam, el principal tribunal de la ciudad. LITFINCON Europe restablecerá este lugar como un centro dinámico para el diálogo jurídico y la creación de redes de contactos.

LITFINCON Europe se celebra tras los eventos inaugurales de la serie en Houston y la próxima edición inaugural en Asia, que tendrá lugar en Marina Bay Sands, Singapur, el 4 de junio de 2026. La edición europea expande LITFINCON al entorno normativo de financiación de litigios más dinámico del mundo, donde el Reino Unido, la UE y los Estados miembros individuales abordan cuestiones transformadoras sobre los requisitos de divulgación, la rentabilidad de los financiadores y el futuro de la financiación por terceros en todo el continente.

"El entorno normativo está evolucionando rápidamente en el Reino Unido y la UE, el capital fluye hacia este sector a un ritmo sin precedentes y la demanda de un diálogo de alto nivel y de calidad nunca ha sido mayor", afirmó Robert Le, cofundador de Siltstone Capital.

Programa de la conferenciaA lo largo de once paneles durante dos días, LITFINCON Europe pasa de lo macro a lo granular, comenzando con una visión general del mercado global antes de examinar la divergencia regulatoria que está transformando la forma en que los financiadores, los bufetes de abogados, los asesores jurídicos generales y los inversores institucionales operan en el Reino Unido, la UE y Estados Unidos. El programa aborda la mecánica estructural de las transacciones europeas, incluyendo la dinámica particular de los regímenes de costes de "el perdedor paga", la integración de los seguros ATE y la financiación de carteras, junto con análisis en profundidad sobre la reparación colectiva, el arbitraje internacional y la aplicación transfronteriza de la ley.

El segundo día se centra en las cuestiones de inversión e innovación que definen el próximo capítulo del sector: cómo los inversores institucionales (fondos de pensiones, fondos soberanos y family offices) evalúan los fondos europeos de financiación de litigios; la convergencia de los seguros de protección jurídica gratuita y la financiación por terceros; el surgimiento del Tribunal Unificado de Patentes como un nuevo foro importante para la financiación de litigios de propiedad intelectual; y las implicaciones competitivas de la adopción de la IA bajo las restricciones del RGPD y la Ley de IA de la UE. La conferencia concluye con una sesión informal de 75 minutos de Conversaciones Sinceras (sin diapositivas ni discursos preparados) en la que veteranos del sector reflexionan con honestidad sobre lo que Europa hace bien, mal y de forma diferente al resto del mundo.

Lugar: Rosewood AmsterdamEl Rosewood Amsterdam ocupa una serie de cinco palacios interconectados del siglo XIX a lo largo del Herengracht, uno de los anillos de canales más emblemáticos de Ámsterdam. Su ubicación en el corazón del centro histórico de Ámsterdam lo posiciona como uno de los mejores escenarios de Europa para conferencias de alto nivel y eventos privados.

"LITFINCON se ha labrado una reputación reuniendo a las personas adecuadas en el lugar adecuado. El hotel Rosewood de Ámsterdam refleja el estándar que establecemos para cada evento de esta serie: un entorno donde los profesionales de alto nivel pueden mantener conversaciones honestas y sustanciales lejos del ruido", explicó Jim Batson, CIO de Finanzas Legales de Siltstone Capital.

Patrocinio y participaciónYa están disponibles los paquetes de patrocinio, las oportunidades para hablar en público y la inscripción para LITFINCON Europe 2026.

Para patrocinio, participación como ponente e inscripción para LITFINCON Europe, contacte con info@litfincon.com o visite www.litfinconeurope.com .

Para patrocinio, participación como ponente e inscripción para LITFINCON Asia, contacte con info@litfincon.com o visite www.litfinconasia.com

Acerca de LITFINCONLITFINCON es la principal serie de conferencias globales dedicada a la continua evolución de la financiación de litigios como una clase de activo institucional. Reuniendo a los principales financiadores, bufetes de abogados, inversores institucionales, asesores jurídicos y expertos legales del mundo, LITFINCON sirve como plataforma para el diálogo sustantivo, la captación de capital y la conexión estratégica en todo el ecosistema global de financiación legal. Creada por Siltstone Capital, LITFINCON se originó en Houston y se ha expandido rápidamente hasta convertirse en una serie global que abarca múltiples ciudades de Estados Unidos, Asia y Europa. LITFINCON Asia tendrá lugar el 4 de junio de 2026 en Marina Bay Sands, Singapur, y LITFINCON Europe se celebrará del 7 al 8 de octubre de 2026 en Rosewood Amsterdam, Países Bajos.

Contacto para mediosJacob VargheseLITFINCON info@litfincon.com www.litfinconeurope.com www.litfinconasia.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946210/Rosewood_Hotel_Amsterdam.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701067/Siltstone_Capital_LLC_Logo.jpg

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