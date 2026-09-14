Litum amplía PathAware para convertir los riesgos de colisión en inteligencia de seguridad

Litum amplía PathAware - Litum

(Información remitida por la empresa firmante)

PathAware convierte ahora los riesgos de colisión, los incidentes evitados y la actividad de los operadores en inteligencia de seguridad práctica, al tiempo que incorpora control de operadores, inspecciones digitales e información sobre utilización, todo ello mediante un sistema retrofit diseñado para flotas mixtas de carretillas elevadoras

Madrid, 14 de septiembre de 2026.-Litum ha anunciado hoy PathAware IQ y PathAware IQ+, ampliando su tecnología de advertencia de colisiones para carretillas elevadoras hacia una plataforma conectada de inteligencia de seguridad.



PathAware IQ no solo advierte a los operadores cuando se producen situaciones de riesgo. También captura eventos de seguridad de toda la flota y los convierte en paneles visuales y datos prácticos, proporcionando a los equipos de seguridad visibilidad sobre riesgos recurrentes, incidentes evitados, operadores, vehículos, áreas y turnos.



Esto permite a las organizaciones pasar de reaccionar ante los incidentes a identificar patrones con mayor antelación, orientar la formación de los operadores, abordar riesgos recurrentes y medir si las medidas de seguridad están funcionando realmente.



PathAware IQ+ se basa en esta inteligencia con inspecciones digitales previas a la operación e informes de utilización, conectando lo que ocurre alrededor de la carretilla elevadora con la forma en que se utiliza la flota.



El sistema retrofit funciona con carretillas elevadoras de diferentes marcas y modelos, tanto en régimen de alquiler como en propiedad, y no requiere cámaras, dispositivos portátiles obligatorios para peatones ni un despliegue de RTLS en toda la instalación.



Con PathAware, las empresas ahora pueden:



• Detectar riesgos de colisión relacionados con peatones, vehículos y obstáculos sin cámaras ni dispositivos portátiles



• Convertir los incidentes evitados y los eventos de seguridad en paneles visuales, tendencias e inteligencia de seguridad práctica



• Gestionar la autorización de operadores, el acceso a vehículos y las inspecciones digitales previas a la operación



• Comprender la utilización de las carretillas elevadoras en flotas mixtas sin necesidad de un RTLS en toda la instalación



Tanto IQ como IQ+ funcionan con el nuevo Onboard Hub, un dispositivo instalado en la cabina que conecta al operador, la carretilla elevadora y el flujo de trabajo de seguridad. Proporciona advertencias de colisión en tiempo real y, dependiendo del nivel de PathAware, autenticación de operadores, control de acceso, inspecciones digitales, informes de incidentes y datos de utilización a través del mismo sistema instalado en el vehículo, convirtiendo una advertencia escuchada por un conductor en un registro que puede consultar toda la organización.



“La mayoría de las empresas saben cuándo ocurre un accidente. Lo que no ven son las miles de interacciones de riesgo y los incidentes evitados que se producen antes”, afirmó Ozgur Ulku, CEO de Litum.



“PathAware IQ convierte esos eventos en inteligencia de seguridad práctica. Los equipos de seguridad pueden identificar patrones, centrar la formación allí donde realmente se necesita y abordar los riesgos antes de que se conviertan en incidentes, todo ello sin desplegar un RTLS en toda la instalación”, añadió.



Por qué PathAware funciona de forma diferente

PathAware combina sensores mejorados mediante IA y tecnología UWB directamente en la carretilla elevadora, lo que permite detectar peatones, vehículos y obstáculos sin cámaras ni dispositivos portátiles obligatorios para peatones.



Dado que PathAware es una solución retrofit basada en el vehículo, funciona con carretillas elevadoras de diferentes marcas y modelos, tanto en régimen de alquiler como en propiedad. El despliegue se realiza carretilla por carretilla, por lo que las organizaciones pueden comenzar allí donde el riesgo es mayor y ampliar el sistema sin necesidad de instalar previamente una infraestructura RTLS en toda la instalación.



Tres niveles: comience con lo que necesita

PathAware Core: advierte a los operadores cuando aparecen riesgos



Para operaciones que desean reducir el riesgo inmediato de colisión sin añadir infraestructura.



PathAware Core detecta peatones, vehículos y obstáculos alrededor de la carretilla elevadora y proporciona advertencias audiovisuales configurables al operador. La tecnología UWB añade conocimiento de la presencia de otros vehículos, mientras que la detección de peatones sin etiquetas elimina la necesidad de utilizar dispositivos portátiles obligatorios.



PathAware IQ: convierte los eventos de seguridad en inteligencia práctica



Para equipos de seguridad que necesitan comprender lo que ocurre más allá de la propia alerta.



Cada riesgo detectado puede convertirse en datos. PathAware IQ captura eventos de seguridad de toda la flota y los transforma en paneles visuales que muestran dónde, cuándo y cómo se producen los riesgos.



Los equipos de seguridad pueden identificar patrones recurrentes de colisiones, comparar los riesgos entre vehículos y turnos, identificar a los operadores o áreas que requieren atención adicional y realizar un seguimiento de si las medidas correctivas están reduciendo los riesgos con el paso del tiempo.



En lugar de depender principalmente de los incidentes notificados, los responsables de seguridad obtienen visibilidad sobre las miles de interacciones e incidentes evitados que se producen antes de que ocurra un accidente.



IQ también incorpora identificación de operadores y control de acceso a través de Onboard Hub. Los operadores se identifican mediante una tarjeta NFC o una etiqueta compatible de Litum, lo que permite limitar el acceso a los vehículos a los conductores autorizados.



PathAware IQ+: amplía la inteligencia a las inspecciones y la utilización



Para organizaciones que buscan conectar las decisiones relacionadas con la seguridad, el cumplimiento y la flota.



PathAware IQ+ digitaliza las inspecciones previas a la operación directamente en el vehículo. Se puede exigir que se completen, los defectos pueden notificarse inmediatamente, los supervisores pueden recibir avisos y los registros pueden conservarse para su seguimiento y auditorías.



IQ+ también captura métricas de utilización, incluido el tiempo activo, el tiempo de inactividad, el tiempo con el motor encendido, la proporción de carga y los patrones de uso.



Esto proporciona a los equipos de operaciones una visión más clara de qué carretillas elevadoras se utilizan intensivamente, cuáles permanecen inactivas y dónde puede ser conveniente reasignar vehículos, facilitando mejores decisiones antes de renovar contratos de alquiler o adquirir equipos adicionales.



Añadir más protección donde sea necesario

Dos capacidades opcionales pueden ampliar PathAware:



• SlowDown reduce automáticamente la velocidad del vehículo cuando se detectan riesgos definidos o cuando una carretilla elevadora entra en una zona de seguridad configurada.



• ZoneLite permite establecer geocercas para intersecciones, pasos de peatones, áreas restringidas y zonas de control de velocidad sin necesidad de un despliegue completo de RTLS.



Comenzar con la carretilla elevadora. Ampliar a RTLS cuando lo necesite.



PathAware también está diseñado como punto de entrada a una inteligencia operativa más amplia.



Las organizaciones que posteriormente incorporen la plataforma RTLS de Litum pueden ampliar la seguridad y utilización a nivel de vehículo hacia la localización de vehículos en toda la instalación, el análisis del tráfico, los patrones de movimiento, la visibilidad de la congestión y otros análisis operativos.



Esto proporciona a las organizaciones una vía práctica desde la seguridad inmediata de las carretillas elevadoras hasta la inteligencia operativa en toda la instalación, sin requerir desde el primer día la inversión completa en infraestructura.



PathAware Core, PathAware IQ y PathAware IQ+ están disponibles mediante una suscripción por vehículo.



Para más información: https://litum.com/forklift-safety-collision-warning-telematics/.

Contacto

Emisor: Litum

Nombre contacto: Dilge Imer

Descripción contacto: Responsable de Comunicaciones de Marketing

Teléfono de contacto: +90 538 681 0440