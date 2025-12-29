(Información remitida por la empresa firmante)

- LiuGong lanza la marca E-Intelligence, redefiniendo la maquinaria de construcción ecológica a través del valor de su ciclo de vida completo

LIUZHOU, China, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El mes pasado, LiuGong (000528.SZ) presentó oficialmente su nueva marca E-Intelligence en la Conferencia Global de Distribuidores 2025 y el Día Mundial del Cliente 26/11, celebrados en Liuzhou. Este lanzamiento global marca un hito importante en la transformación ecológica de LiuGong y su siguiente fase de desarrollo sostenible.

Centrado en el manifiesto de la marca "FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES", el lanzamiento subraya el doble compromiso de LiuGong: avanzar continuamente en la industria de maquinaria de construcción hacia un futuro más sostenible y brindar una productividad fiable y poderosa para los clientes, incluso en las condiciones operativas más extremas, a través de la electrificación y las tecnologías inteligentes.

Esta actualización de marca señala la transición estratégica de LiuGong de un fabricante de equipos tradicional a un proveedor de ciclo de vida completo de soluciones de productividad ecológica.

Innovación tecnológica: múltiples caminos para "impulsar los extremos"

En su camino hacia la electrificación, LiuGong no sigue una única ruta tecnológica. En cambio, la empresa se centra en aplicaciones prácticas, creando una cartera de soluciones diversificada y fiable. Desde sistemas totalmente eléctricos hasta híbridos, desde la energía conectada hasta el cambio rápido de baterías, LiuGong ofrece diseños altamente personalizados para ayudar a los clientes a lograr el equilibrio óptimo entre productividad y coste total de propiedad en diferentes entornos y condiciones operativas.

Frío extremo (-30°C): los sistemas de precalentamiento remoto y las tecnologías de adaptación de batería a baja temperatura reducen significativamente el tiempo de arranque en frío y mejoran la estabilidad operativa en condiciones bajo cero.

Calor extremo (+50°C): los sistemas avanzados de gestión térmica, las soluciones de enfriamiento reforzadas y los materiales resistentes al calor garantizan un rendimiento estable de las baterías y los controles electrónicos durante operaciones continuas con carga pesada.

Condiciones operativas especiales: para abordar desafíos como entornos de gran altitud y entornos químicos corrosivos, LiuGong aplica diseños de enfriamiento mejorados, componentes anticorrosión y protección de batería con clasificación IP67 para salvaguardar la productividad central.

Construyendo el ecosistema del futuro: de los equipos a las operaciones inteligentes

Para LiuGong, la electrificación es solo el comienzo. La visión a largo plazo de la compañía es establecer un ecosistema inteligente que integre energía, equipos, datos y operaciones. Basado en infraestructura de energía verde, plataformas de operación inteligente y optimización basada en datos, este ecosistema permite la operación coordinada de equipos, el uso eficiente de la energía y la mejora operativa continua. Mediante servicios como el reciclaje y el almacenamiento de baterías, LiuGong busca crear un sistema sostenible de circuito cerrado que cubra todo el ciclo de vida del producto.

Lanzamiento oficial de la Gira Global de la Alianza Verde 2026

Durante el evento de lanzamiento, LiuGong anunció oficialmente el inicio de la "Gira Global de la Alianza Verde 2026". En colaboración con nueve distribuidores y clientes globales, la iniciativa canalizará los logros de negocios ecológicos seleccionados hacia proyectos globales de bienestar público en curso. La Alianza Verde de LiuGong ya ha generado un impacto tangible en múltiples regiones, incluyendo proyectos de agua potable en África y la construcción de cocinas centrales en Indonesia, mejorando las condiciones de vida y aprendizaje de las comunidades y escuelas locales. La ceremonia de lanzamiento contó con la presencia conjunta de Luo Guobing, presidente de LiuGong, representantes de socios globales y enviados diplomáticos de varios países. De cara al futuro, LiuGong invitará a más socios a unirse a la Alianza Verde, llevando la visión de "Avanzando Verde" a comunidades de todo el mundo y promoviendo conjuntamente un futuro más verde y sostenible.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852159/820TE.jpg

