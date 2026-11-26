(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 26 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El pasado 24 de noviembre se inauguró bauma CHINA 2026 en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái. LiuGong (000528.SZ) presentó 39 máquinas avanzadas y soluciones industriales en un pabellón con un tamaño de 4.224 metros cuadrados dedicado a tecnologías inteligentes y de cero emisiones de carbono, todo ello bajo el lema "Un mundo duro. Un equipo resistente". Más del 60% de las exhibiciones correspondían a productos nuevos, mientras que el 90% estaban centradas en la electrificación y las tecnologías inteligentes, destacando los últimos avances de LiuGong en equipos avanzados, tecnologías inteligentes y servicios de ciclo de vida.

Presentación mundial de nuevos equipos mineros

LiuGong llevó a cabo la presentación de tres nuevas máquinas mineras en la exposición. La excavadora ultragrande 9400F, de 400 toneladas, está equipada con una cuchara de 22 metros cúbicos y un sistema hidráulico totalmente controlado electrónicamente para la minería a cielo abierto a gran escala. La cargadora de ruedas eléctrica 8128TE adopta una arquitectura de transmisión directa distribuida en el extremo de la rueda con el fin de conseguir un control independiente y preciso de cada rueda, contando con una eficiencia de transmisión de hasta el 95%. Diseñado para grandes operaciones mineras a cielo abierto, el camión minero eléctrico DE100CE combina alta disponibilidad con bajos costes de operación y mantenimiento.

También se exhibieron la excavadora todoterreno 915FSE, la motoniveladora eléctrica 4280DE y varias excavadoras de ruedas eléctricas.

Las tecnologías inteligentes impulsan las operaciones no tripuladas

LiuGong ha firmado una alianza estratégica junto a NetEase LingDong y, de forma conjunta, presentaron la excavadora eléctrica no tripulada 922FE que cuenta con IA integrada. Equipada con el modelo de acción global (WAM) Lingjue 2.0, la máquina puede comprender comandos en lenguaje natural, reconocer su entorno y planificar rutas de trabajo, realizando de forma autónoma excavaciones, evitando obstáculos y cargando camiones.

En la zona de demostración en directo, la cargadora de ruedas no tripulada 856TE, la excavadora 922FE, la cargadora de ruedas 856TE FCEV de hidrógeno y el camión volquete eléctrico DT700CE llevaron a cabo operaciones de forma coordinada, mostrando un escenario de obra inteligente y sostenible, así como el potencial de las soluciones integradas para minas inteligentes y maquinaria de construcción no tripulada.

Innovación tecnológica

En la zona tecnológica, LiuGong llevó a cabo la presentación de la tecnología hidráulica distribuida que ofrece hasta un 30% de ahorro energético total, baterías con clasificación IP67 para maquinaria de construcción, tecnología de hidrógeno que permite arranques en frío a -30°C, alertas de fallos integradas a través de la IA con más del 95% de precisión y un sistema de minería inteligente que facilita la gestión remota coordinada de flotas.

Entrega internacional de camiones híbridos de carrocería ancha

El día de la inauguración de la exposición, LiuGong entregó el primer lote internacional de camiones híbridos de carrocería ancha DW165CH a PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (Alamtri), un grupo integrado de energía y minería en Indonesia, lo que demuestra la competitividad de los equipos de minería ecológicos de LiuGong dentro de los mercados internacionales.

LiuGong va a seguir con el desarrollo de equipos y tecnologías inteligentes para aplicaciones reales, incluida la minería.

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