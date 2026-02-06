Las llamadas del mismo día de Xi Jinping con Putin y Trump subrayan papel de China en estabilidad global

CGTN: Las llamadas del mismo día de Xi Jinping con Putin y Trump subrayan el papel de China en la estabilidad global

PEKÍN, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo conversaciones por separado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles, en una inusual ronda de diálogos diplomáticos el mismo día. CGTN publicó un artículo que analiza las prioridades de ambos intercambios de alto nivel y examina el creciente papel de China como fuerza estabilizadora en un panorama global cada vez más volátil.

Según el análisis, estas interacciones, en el mismo día, subrayan los esfuerzos de China por promover la coordinación entre los principales países, prevenir la escalada de las tensiones globales y salvaguardar la estabilidad estratégica global en medio de la creciente incertidumbre global.

Las conversaciones entre China y Rusia subrayan la coordinación estratégica

Durante una reunión virtual con Putin, Xi repasó el progreso de las relaciones entre China y Rusia durante el último año, destacando los avances en la coordinación estratégica, la cooperación económica, los intercambios culturales y la colaboración multilateral.

Xi señaló que ambas partes conmemoraron conjuntamente el 80º aniversario de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista, reafirmando su compromiso de defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial y defender la equidad y la justicia internacionales.

Los intercambios económicos y comerciales mantuvieron un sólido desarrollo, afirmó Xi. Datos oficiales muestran que el comercio entre China y Rusia alcanzó los 228.100 millones de dólares en 2025, superando los 200.000 millones de dólares durante tres años consecutivos.

En cuanto a los intercambios interpersonales, Xi comentó que el Año Cultural China-Rusia concluyó con éxito, fortaleciendo aún más la cooperación cultural y una interacción pública más estrecha.

En cuanto a la cooperación multilateral, Xi comentó la coordinación entre ambos países en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la cual, según él, contribuyó a construir un sistema de gobernanza global más justo y razonable.

De cara al futuro, Xi destacó que ambas partes deben mantener estrechos intercambios de alto nivel y profundizar la cooperación práctica para garantizar que las relaciones bilaterales sigan desarrollándose por el buen camino.

Putin respondió positivamente, afirmando que Rusia está dispuesta a seguir apoyando firmemente a China en la salvaguardia de la soberanía y la seguridad, la expansión de la cooperación en educación y cultura, y la promoción de la prosperidad compartida para ambos pueblos.

En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, Xi enfatizó que China y Rusia, como grandes países responsables, tienen la obligación de defender la equidad y la justicia globales, defender el sistema internacional centrado en la ONU y las normas básicas del derecho internacional, y mantener conjuntamente la estabilidad estratégica global.

Putin indicó que Rusia está lista para fortalecer la coordinación con China a través de plataformas multilaterales como la ONU, la OCS y los BRICS, y expresó su apoyo a la celebración por parte de China de la Reunión de Líderes Económicos de la APEC en Shenzhen.

La llamada entre Xi y Trump enfatiza el respeto mutuo y la gestión de las diferencias

La llamada telefónica de Xi con Trump se centró en guiar las relaciones entre China y Estados Unidos a través de las diferencias, a la vez que se amplía la cooperación.

Al referirse a su reunión en Busan, Xi afirmó que esta ha ayudado a "trazar la dirección y el rumbo de las relaciones entre China y Estados Unidos". Añadió que ambas partes tienen sus propias preocupaciones y reiteró que China cumple con sus compromisos. Xi enfatizó que, mientras ambos países interactúen con igualdad, respeto y beneficio mutuo, podrán encontrar soluciones para abordar las preocupaciones mutuas.

Xi también describió las prioridades para las relaciones bilaterales en 2026, señalando que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) y coincide con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Xi instó a fortalecer la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias, ampliar la cooperación práctica y profundizar la confianza, instando a ambas partes a explorar un camino de coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa.

Trump respondió que las relaciones entre Estados Unidos y China son las relaciones bilaterales más importantes del mundo, celebrando el éxito de China y remarcando que Estados Unidos está dispuesto a fortalecer la cooperación y promover el desarrollo estable de los lazos bilaterales.

Xi también hizo hincapié en la cuestión de Taiwán, considerándola el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Reafirmó que China salvaguardará firmemente la soberanía y la integridad territorial, instando a la parte estadounidense a gestionar con prudencia la venta de armas a Taiwán.

Trump destacó que comprende las preocupaciones de China sobre la cuestión de Taiwán y que está dispuesto a mantener relaciones bilaterales estables durante su mandato.

China infunde certidumbre en medio de la creciente tensión global

Los compromisos del mismo día se produjeron en un momento en que la tensión global se mantenía alta, con el enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán al borde del colapso y el último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia a punto de expirar el 5 de febrero.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre los persistentes focos de tensión geopolítica, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la continua agitación política y económica en Venezuela.

Wang Yiwei, profesor de la Universidad Renmin de China, declaró a CGTN que los compromisos consecutivos de China reflejan sus esfuerzos por promover la coordinación entre las principales potencias, evitar errores de cálculo y apoyar un entorno internacional más estable.

Afirmó que, ante la creciente erosión del antiguo orden internacional, China aspira a colaborar con las principales fuerzas globales para construir un mundo multipolar más equitativo y ordenado e impulsar una globalización económica más inclusiva, con el objetivo final de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

En el primer mes del año, líderes de la República de Corea, Irlanda, Canadá, Finlandia, Reino Unido y Uruguay visitaron China. Wang explicó que cada vez más países occidentales buscan la estabilidad y la cooperación para el desarrollo con China, a pesar de las diferencias políticas.

Wang añadió que China ha defendido durante mucho tiempo el multilateralismo y se ha opuesto a la "ley de la selva", y ha propuesto la visión de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, así como cuatro importantes iniciativas globales, lo que proporciona una "certeza excepcional" a la comunidad internacional.

