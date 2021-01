Llamamiento de Tetra Pak para hacer frente a la sostenibilidad de los envases de alimentos

- Tetra Pak hace un llamamiento a la innovación colaborativa para hacer frente a los retos de sostenibilidad en la industria de los envases de alimentos

LAUSANNE, Suiza, 27 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Tetra Pak ha introducido un nuevo modelo de innovación colaborativa con los principales productores de cartón, una medida destinada a abordar los desafíos de sostenibilidad de la industria de envases de alimentos. El modelo operativo tradicional de una cadena de suministro lineal ha cambiado, y está surgiendo un nuevo modelo de ecosistema de asociación [https://www.just-food.com/tetra-pak/article-one.aspx], donde toda la industria trabaja en estrecha colaboración. Esto reúne no sólo a productores y proveedores, sino también a instituciones de investigación, universidades y empresas emergentes en un intento de encontrar soluciones.

Según la última investigación [https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/chall...] el sistema mundial de la cadena de suministro de alimentos es responsable del 26% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; un tercio de todos los alimentos se pierden o se desperdician en algún lugar de la cadena de suministro; los materiales basados en combustibles fósiles deben eliminarse gradualmente; y se necesitan mejoras significativas en la forma en que se trata el embalaje después del uso.

Laurence Mott, vicepresidente ejecutivo de desarrollo e ingeniería de Tetra Pak, dijo: "Estamos uniendo fuerzas con nuestros socios estratégicos y productores de cartón para encontrar soluciones. Es posible hacer un paquete completamente sostenible, pero tienes que hacerlo seguro. Y si no puedes hacerlo a escala, no puedes minimizar el desperdicio de alimentos, y no puedes servir a una creciente población mundial. Para unir esas tres cosas, se necesita una colaboración muy fuerte."

Mott dice que la magnitud de los desafíos ambientales a los que se enfrenta el mundo requieren que los actores dentro de la cadena de valor se unan para desarrollar soluciones de envasado verdaderamente sostenibles.

Los principales productores de cartón están unidos en su enfoque para hacer frente a las emisiones de carbono y tienen la ambición de crear un futuro neto cero en carbono.

Hannu Kasurinen, vicepresidente ejecutivo de empaquetado [https://app.frame.io/presentations/b64bc200-81e1-40c6-a50e-2...] enStora Enso [https://www.storaenso.com/en/], un proveedor global líder de soluciones renovables, dijo: "Confiamos, compartimos, aprendemos juntos. Nuestros mejores innovadores colaboran, y avanzamos e innovamos. A veces fallamos, pero luego aprendemos de esos fracasos. Nos hemos acercado mucho más el uno al otro, porque tenemos los mismos objetivos estratégicos, que son buenos para las personas y el planeta."

Francisco Razzolini, director de tecnología industrial, innovación, sostenibilidad y proyectos en Klabin, el mayor productor de papel de Brasil [https://app.frame.io/presentations/b64bc200-81e1-40c6-a50e-2...], dijo: "Estamos viendo nuevas demandas de la sociedad y de los consumidores para hacer que los productos y procesos sean más sostenibles. Satisfacer estas demandas requiere mucha colaboración entre nuestras empresas. Al compartir experiencias, pensamientos, ideas y desarrollos, podemos acelerar el proceso de innovación."

Malin Ljung Eiborn, responsable de sostenibilidad y asuntos públicos [https://app.frame.io/presentations/b64bc200-81e1-40c6-a50e-2...] en BillerudKorsnäs [https://www.billerudkorsnas.com/about-us], un proveedor líder mundial de material de embalaje a base de fibra, dijo: "La visión es 100% envases a base de fibra y totalmente reciclables, donde ya no se necesitan plástico y aluminio. Todavía tenemos, por supuesto, algunos pasos que seguir antes de que estemos allí desde una perspectiva técnica. Pero trabajamos como un equipo de proyecto en esto porque la única manera de resolverlos es hacer esto juntos."

Los retos a los que se enfrenta la industria [https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/home] incluyen la eliminación de las finas capas de plástico y aluminio sustituyéndolas por materiales vegetales o a base de fibra de madera, desarrollando una alternativa renovable a la paja de plástico y mejorando la reciclabilidad de los envases. Cuando se obtienen de forma responsable, los materiales renovables a base de plantas pueden apoyar la protección de la biodiversidad y el ecosistema natural. Esto significa que la industria puede minimizar la necesidad de materiales fósiles.

Y son estos y otros retos en los que Tetra Pak y sus socios se están uniendo dentro del nuevo modelo de innovación colaborativa. El objetivo de Tetra Pak es crear el envase más sostenible del mundo [https://www.tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-carton/our-j...], uno que asegure la seguridad y disponibilidad de los alimentos al tiempo que reduce el impacto en el planeta.

