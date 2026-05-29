Llega 'Aosom Day; Tu espacio favorito', un gran evento online con descuentos exclusivos y premios especiales - Aosom.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2026.- La llegada del buen tiempo impulsa cada año el interés por renovar los espacios del hogar, adaptar terrazas y jardines y preparar zonas exteriores más cómodas y funcionales para el día a día. Coincidiendo con esta temporada, Aosom presenta una nueva edición de “Aosom Day: Tu espacio favorito”, una campaña promocional que reúne descuentos especiales en miles de productos de hogar, jardín, ocio y decoración. La iniciativa, disponible hasta el 2 de junio a través de la web y la aplicación oficial de la compañía, se consolida como una de las acciones comerciales más relevantes de esta primera mitad del año para la firma especializada en ecommerce de hogar y estilo de vida.

"Aosom Day: Tu espacio favorito" reúne promociones especiales para primavera verano

La campaña “Aosom Day: Tu espacio favorito” ha sido diseñada para acompañar la transformación de distintos espacios del hogar durante la temporada de primavera y verano. El evento incluye promociones en categorías como mobiliario de exterior, almacenaje, decoración, productos para mascotas, artículos de ocio y soluciones para jardín y terraza.

Aosom incorpora en esta edición una amplia selección de productos orientados a mejorar la funcionalidad y el confort de viviendas, balcones y zonas exteriores, coincidiendo con una época del año marcada por una mayor actividad al aire libre y el aprovechamiento de los espacios domésticos. La propuesta también pone el foco en elementos prácticos y versátiles que permiten adaptar los hogares a nuevas rutinas cotidianas vinculadas al descanso, el ocio y la organización.

Además de las ofertas especiales disponibles durante la campaña, la compañía ha activado distintas acciones promocionales dirigidas a los usuarios registrados tanto en la web como en la app oficial, facilitando el acceso a descuentos limitados y ventajas adicionales en múltiples referencias del catálogo.

Una ruleta promocional repartirá más de 2.000 euros en premios

Entre las principales acciones destaca la ruleta promocional online con más de 2.000 euros en premios. Esta dinámica permitirá a los participantes acceder a descuentos adicionales, con cupones y cheques regalo, además de productos gratuitos, ampliando así la experiencia promocional vinculada a “Aosom Day: Tu espacio favorito”.

La acción permanecerá activa hasta el próximo 2 de junio y estará disponible para los usuarios que accedan a través de los canales digitales oficiales de Aosom. La compañía refuerza así una estrategia orientada a combinar promociones temporales con experiencias interactivas dentro de su plataforma online.

Además de la ruleta interactiva, la campaña incorpora una nueva sección participativa llamada “Comenta y gana”, donde los usuarios podrán entrar en el sorteo de dos elegantes butacas con reposapiés compartiendo su experiencia personal. Para participar, solo deberán comentar en la página oficial de Aosom Day respondiendo a la pregunta: “¿Cómo has creado tu rincón favorito en casa?”. Con esta iniciativa, Aosom busca inspirar a su comunidad a compartir ideas, estilos y pequeños espacios cotidianos que convierten el hogar en un lugar más cómodo y especial.

Con esta nueva edición de “Aosom Day: Tu espacio favorito”, Aosom reafirma su apuesta por campañas inspiradas en el hogar, el bienestar y la funcionalidad de los espacios cotidianos. La iniciativa reúne algunas de las promociones más destacadas de la temporada en productos para interior y exterior, combinando inspiración, entretenimiento y soluciones pensadas para disfrutar más del hogar durante los próximos meses. Porque crear un espacio cómodo, práctico y personal nunca había sido tan fácil. ¿Te lo vas a perder?



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