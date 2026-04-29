Llega ECO: Comunicación & Diseño transforma los eventos con su presentador virtual por IA

Comunicación & Diseño lanza ECO, su presentador virtual por IA - Comunicación & Diseño

(Información remitida por la empresa firmante)

Comunicación & Diseño marca un hito en la industria con el lanzamiento de ECO, un revolucionario sistema de presentador virtual basado en inteligencia artificial. ECO rompe con los formatos rígidos de los eventos corporativos, sustituyendo las presentaciones lineales por una narrativa dinámica e interactiva. Es más que tecnología: es un nuevo lenguaje que permite conectar profundamente con el público y transformar información compleja en mensajes claros, directos y memorables

Madrid, 29 de abril de 2026.- ECO permite integrar un copresentador virtual capaz de interactuar en tiempo real con el presentador humano. Su función principal es transformar contenidos complejos en mensajes claros, dinámicos y altamente comprensibles, garantizando que el mensaje de la marca no solo se escuche, sino que se entienda y perdure.



• Interactividad: Comunicación fluida entre el presentador real y la IA.



• Claridad: Simplificación de datos complejos mediante visualización asistida.



• Engagement: Mayor retención del mensaje por parte de la audiencia gracias al dinamismo visual.



"Estamos pasando de presentar información a construir narrativa", explican Israel Rubio y Eladio Trejo, socios fundadores de Comunicación & Diseño. "Con ECO, no solo entregamos datos, creamos una experiencia inmersiva donde la tecnología actúa como un verdadero puente entre el mensaje y el espectador".



El uso de la inteligencia artificial en ECO no es estético; es una herramienta funcional al servicio de la estrategia de comunicación. El sistema está diseñado para que las organizaciones puedan contar su historia de manera más humana, directa y eficiente.



ECO debutó ayer en la Asamblea General de CEPES 2026, uno de los principales encuentros de la Economía Social en España.



En este contexto, actuó como copresentadora junto al periodista Juan Carlos Roldán, participando activamente en el desarrollo del acto, en la introducción de contenidos y en la dinamización de la narrativa del evento.



Acerca de Comunicación & Diseño

Fundada en 2011, Comunicación & Diseño es una agencia especializada en la creación de experiencias y estrategias de comunicación corporativa e institucional. Con sede principal en Sevilla, el grupo de empresas se dedica a transformar la manera en que las organizaciones se conectan con sus audiencias, combinando creatividad, estrategia y ahora, tecnología de vanguardia mediante sistemas de IA avanzada.

Contacto

Emisor: Actividades de Comunicación & Diseño sl

Nombre contacto: Israel Rubio Gonzalez

Descripción contacto: Actividades de Comunicación & Diseño sl

Teléfono de contacto: 661688376



