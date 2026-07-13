Llega la época del teletrabajo: 123tinta.es ofrece las claves para crear un espacio de trabajo eficiente

Teletrabajo - 123tinta.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 julio 2026.- El verano y el trabajo híbrido impulsan el teletrabajo desde segundas residencias o destinos vacacionales, lo que hace imprescindible disponer de un espacio cómodo y bien equipado desde cualquier lugar. Contar con un entorno ergonómico, bien iluminado y organizado favorece la concentración, mejora el confort durante la jornada y ayuda a prevenir la fatiga física y visual

El teletrabajo ha pasado de ser una medida puntual a consolidarse como una modalidad habitual para miles de profesionales. Esta tendencia se intensifica durante el verano, cuando aumenta el número de personas que trabajan desde segundas residencias o destinos vacacionales. Sin embargo, trabajar desde casa no siempre supone hacerlo en las mejores condiciones. La calidad del espacio de trabajo influye directamente en la concentración, el bienestar físico y el rendimiento, por lo que contar con un entorno adaptado se ha convertido en una prioridad.



En este contexto, 123tinta.es, especialista en cartuchos de impresoras y toners, así como en material de oficina, destaca los pilares que contribuyen a crear un puesto de trabajo cómodo, funcional y eficiente desde casa.



Ergonomía: la base del bienestar

Una postura adecuada ayuda a prevenir molestias musculares y reduce la fatiga tras largas jornadas frente al ordenador. Para ello, es recomendable utilizar una silla ergonómica que proporcione un buen soporte lumbar, colocar la pantalla a la altura de los ojos, a unos 50 centímetros de distancia aproximadamente, y mantener los antebrazos apoyados formando un ángulo cercano a los 90 grados.



Iluminación: ayuda a mejorar la concentración

La luz natural sigue siendo la mejor aliada para el teletrabajo. Siempre que sea posible, conviene situar el escritorio cerca de una ventana, evitando reflejos directos sobre la pantalla.



Cuando no haya suficiente iluminación exterior, una lámpara de escritorio con luz regulable permite reducir la fatiga visual y crear un ambiente más confortable durante toda la jornada.



Organización: clave para trabajar con mayor eficiencia

Un espacio despejado favorece la concentración y ayuda a optimizar el tiempo. Mantener el escritorio ordenado, disponer de sistemas de almacenamiento y tener el material de uso frecuente al alcance evita interrupciones innecesarias y facilita la rutina diaria.



Además de los dispositivos tecnológicos, elementos como papel, archivadores, cuadernos o una impresora siguen siendo herramientas esenciales para muchos profesionales que necesitan revisar documentos, firmar contratos o gestionar tareas administrativas desde casa.



"El teletrabajo ha cambiado la forma en la que entendemos los espacios de trabajo. No es necesario disponer de una oficina completa en casa, pero sí de un entorno que favorezca la comodidad, la organización y la productividad. Contar con el material adecuado permite trabajar de forma más eficiente y afrontar el día a día con mayor comodidad", señala Ramiro Bresler, ecommerce manager de 123tinta.es.







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