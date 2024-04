Llega a España Pelvii. El primer centro especializado en trastornos de suelo pélvico

(Información remitida por la empresa firmante)

Ya es posible fortalecer el suelo pélvico con tecnología innovadora y no invasiva utilizando campos magnéticos para una reeducación duradera del perineo

Barcelona, 3 de abril de 2024.- La mayoría de la población española ignora que muchos de los síntomas de la zona genital tiene como foco principal el suelo pélvico, así considerando que las incontinencias son únicamente urinarias y a partir de una cierta edad. Es una patología muy desconocida que impide un bienestar general o mejorar las relaciones íntimas y la alternativa a la solución suele ser la utilización de salvaslips, ignorando nuevos métodos terapéuticos que dan solución a las diferentes tipologías de incontinencias a corto plazo, como es el caso de los protocolos que ofrecen los centros Pelvii.



Sintomatología



• Incontinencia urinaria



• Incontinencia de esfuerzo



• Prolapso de órganos pélvicos



• Dolores perineales



• Trastornos de la libido



Pelvii son centros que van dirigidos a personas con los síntomas citados independientemente de su género o edad y que emplea la última tecnología basada en el refuerzo del suelo pélvico mediante estímulos magnéticos.



Estos impulsos inducen contracciones regulares del perineo y lo tonifica de forma duradera y no intrusiva, por lo que el paciente puede sentirse cómodo y discreto durante el tratamiento.



¿Qué es el suelo pélvico y para qué sirve?



El suelo pélvico son diversos músculos y tejidos que rodean la cavidad abdominal y sostienen órganos como la vejiga, el recto y en el caso de las mujeres también la vagina y el útero.



Aunque la edad es un factor que puede debilitar el suelo pélvico, hay otros que también puede provocarlo como el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso, el estreñimiento, el levantamiento excesivo de cargas (en el que no existe una buena gestión de la presión abdominal) y algunos procesos quirúrgicos de la región abdominal o pelviperineal.



El tratamiento



Los centros Pelvii están formados por un equipo humano de profesionales de la salud que estarán a la total disposición del paciente con el objetivo de ofrecer una atención personalizada integral, atendiendo, escuchando y respetando el cuerpo.



La media del tratamiento consiste en unas diez sesiones, de 15 - 20 minutos cada una. Cada sesión está dirigida por un fisioterapeuta especializado en los trastornos de la estática pélvica. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, Pelvii adapta el programa de reeducación proponiendo el protocolo más adecuado.



Además, el equipo de fisioterapeutas ofrece consejos de estilo de vida para preservar la salud de los músculos pélvicos.



El protocolo



Los centros Pelvii diseñan un protocolo que se obtiene a través de una primera cita con el paciente. Sus soluciones para los síntomas se basan en la ya citada tecnología no invasiva de estimulación por campos magnéticos.



• PelviPower: Refuerza el suelo pélvico mediante el envío repetido de campos magnéticos con hasta 25.000 contracciones con la finalidad de reforzar en profundidad el perineo.



• PelviTrainer: En este caso, la tecnología es activa y funciona a través de unos sensores de presión para sensibilizar el perineo.



Todo ello, acompañado de un extenso asesoramiento profesional con guía de ejercicios para recuperar la confianza y seguridad.



Los datos



• Mujeres: Entre 3 y 4 millones de mujeres en España, sufren incontinencia urinaria



• Hombres: Entre el 5 y 10% sufren dolor pélvico crónico.



• Deportistas: Uno de sus mayores enemigos son las fugas de esfuerzo.



• Personas mayores: Las incontinencias afectan a un 20% de la población con más de 70 años.



¿Cómo afecta al hombre?



El suelo pélvico masculino está formado por una serie de músculos que intervienen directamente en el mantenimiento de la erección y la eyaculación del líquido seminal. Son concretamente los músculos isquiocavernoso y el bulbocavernoso. El bulbocavernoso se proyecta hacia el dorso del pene, comprimiendo la vena dorsal del mismo y evitando así que se produzca la fuga venosa y, por lo tanto, la pérdida de la turgencia del pene. Por este motivo, si existe alguna afectación funcional en el plano del suelo pélvico, puede verse afectada la función sexual, por lo que provoca disfunción eréctil y eyaculación precoz.



También es muy común la incontinencia anal, que está asociada a pacientes que son deportistas o con trabajos de alto rendimiento.



¿Cómo afecta en la mujer?



Hay que destacar que esta patología se manifiesta más comúnmente en las mujeres, especialmente después de la menopausia. El 30-40% de las personas afectadas tienen entre 50 y 70 años y es menos frecuente por debajo de esa edad, con un 10% de los casos, en el que el posparto es un gran canalizador para perder tonificación muscular y rotura de tejidos.



Hay que saber que tanto la pérdida de orina como la anal en las mujeres, también coincide con un incremento de la presión en el abdomen producida por la actividad física. En las relaciones íntimas, pierden la satisfacción sexual y comienzan a ser incluso dolorosas.



Pueden ser



• Parto vaginal, cobrando importancia el número de partos, la duración y el peso del bebé.



• Edad, que puede causar el desgaste de tejidos.



• Obesidad o sobrepeso.



• Trabajos que exigen un mayor esfuerzo físico.



• Deportes de impacto.



• Enfermedades respiratorias crónicas.



• Medicación, como antihipertensivos, diuréticos o antidepresivos.



• Prolapso de órganos pélvicos.



• Antecedentes en la familia.



