Llega Morris, el sofá pet friendly más innovador del mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galerías del Tresillo presenta su primer modelo resistente a mascotas, con ventajas exclusivas por su campaña de lanzamiento: hasta un 50% descuento, financiación sin intereses y entrega express en solo 3 días en Cataluña y 5 en el resto de España.

La vida en casa ha cambiado. Más de la mitad de los hogares españoles comparten su día a día con perros o gatos y el sofá es el verdadero centro de reunión familiar. Es por ello que el equilibrio entre diseño y funcionalidad ya no es negociable. Es en este nuevo contexto donde Galerías del Tresillo lanza Morris, su primer chaise longue Pet Friendly.

Morris nace de una premisa simple: no deberías tener que elegir entre un sofá bonito y un sofá práctico. Su estética contemporánea, líneas limpias y acabados cuidados lo convierten en una pieza que encaja naturalmente en interiores actuales. Pero es bajo la superficie donde Morris marca realmente la diferencia.

Su tapicería, desarrollada por Vicotex, integra una membrana invisible que actúa como escudo inteligente: resiste arañazos, roces cotidianos y el inevitable desgaste de la vida real. Las superficies completamente lisas no solo facilitan la limpieza del pelo, sino que previenen la acumulación de ácaros, creando un ambiente más saludable para todos.

No promete ser eterno, pero sí promete envejecer bien. Los asientos mantienen su firmeza sin perder calidez, el respaldo invita a quedarse, los cojines se desenfundan para una limpieza sin complicaciones, y el tratamiento waterproof actúa como red de seguridad ante los pequeños accidentes de cada día.

Y rompe con algo que ya no tiene sentido en 2025: la espera. Morris llega con hasta 50% descuento y entrega express en 3 días laborables en Cataluña y 5 en el resto de España. Porque cuando encuentras el sofá perfecto, quieres disfrutarlo ya.

"Morris es nuestra respuesta a cómo vive la gente hoy. Con mascotas, con ritmos intensos, buscando diseño pero también tranquilidad. Si es Pet Friendly, es más Person Friendly", explica Valentina Pizzolón, directora de Marketing y Estrategia Digital de Galerías del Tresillo.

Una cama portátil de regalo

Galerías del Tresillo ha querido ir más allá del sofá con una propuesta que entiende el estilo de vida actual: una cama portátil para mascotas de regalo. No es una cama cualquiera. Es ligera, plegable y está diseñada para acompañarte en el coche durante las escapadas de fin de semana, en la casa de la playa, en viajes familiares o simplemente en el día a día cuando llevas a tu perro o gato al veterinario. Porque si Morris cuida el confort en casa, esta cama portátil lo extiende a cada momento fuera de ella.

Para conseguirla, la mecánica es sencilla y divertida: entra en la landing de Morris, crea un meme con tu mascota mostrando vuestro lado más auténtico, compártelo siguiendo los pasos indicados, y forma parte de esta celebración del vínculo entre personas y animales. Una forma de participar activamente en el lanzamiento de un sofá que por fin entiende la vida real con mascotas.

4.000 minutos para cambiar vidas

Pero el lanzamiento de Morris va mucho más allá de un producto. Galerías del Tresillo ha establecido una alianza con FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), una de las organizaciones de protección animal más importantes de España, donando 4.000 minutos de cuidados y rescate animal.

Esta contribución se traduce en horas reales de trabajo: rescates de animales en situación de emergencia, rehabilitación física y emocional de perros y gatos maltratados o abandonados, atención veterinaria especializada, y búsqueda activa de familias que puedan ofrecerles un hogar definitivo.

"Para nosotros, ser Pet Friendly no se queda en fabricar sofás resistentes. Es valorar profundamente el vínculo que tenemos con nuestros animales y apoyar activamente a organizaciones como FAADA, que trabajan cada día por aquellos que no tienen voz. Queremos que cada cliente que elija Morris sepa que está contribuyendo a algo mucho mayor", añade Valentina Pizzolón.

Un sofá a medida

Morris lidera el lanzamiento, pero no es la única opción. Galerías del Tresillo ofrece personalizar cualquier modelo de su catálogo con tejidos Pet Friendly en sus tiendas físicas. Una forma de adaptar diseño, tamaño y estilo a cada hogar, manteniendo la tranquilidad de saber que el sofá está preparado para la vida real.

Sobre Galerías del Tresillo

Con más de 50 años de historia y la confianza de más de 3 millones de clientes, Galerías del Tresillo combina experiencia y visión contemporánea. Presente en más de 40 tiendas y con un canal online en crecimiento, la marca se ha posicionado como referente en sofás y sillones de relax en España, uniendo diseño, confort y compromiso social para mejorar cómo vivimos en casa.

Morris ya está disponible en galeriasdeltresillo.com

Contacto

Emisor: Galerías del Tresillo

Contacto: Galerías del Tresillo

Número de contacto: 747728749