COMUNICADO: Llega una nueva web sobre Renfe que resuelve todas las dudas del cliente a través de guías visuales

Se acabaron las horas de desesperación tratando de ponerse en contacto con Renfe, teléfono información ha llegado para quedarse. Ofrece un servicio al cliente que promete facilitar las gestiones relacionadas con la red ferroviaria, desde la compra de billetes, hasta consultas sobre objetos perdidos

No más gestiones pesadas, desde ahora, podrán resolverse en un clic con la llegada de esta revolucionaria página. Desde teléfono información ponen a disposición del cliente todos los números de contacto de los que Renfe dispone, pudiendo visitarla aquí. Haciendo una llamada al 11840, se accede en cuestión de minutos a toda la información que la persona interesada necesite sobre Renfe gracias al personal cualificado que se encuentra al otro lado del teléfono.

Teléfono información es una web de ayuda que sin ser la página oficial de Renfe, aporta todos los datos necesarios para que, si lo desea, sea el propio cliente quien realice sus gestiones. Esto es posible gracias a la información detallada y estructurada en “pasos a seguir” y diversos “pantallazos” que permiten acceder al servicio requerido de forma visual, fácil y rápida, evitando que el usuario tenga que hacer largas navegaciones hasta hallar una respuesta concreta. Estos están recogidos en guías explicativas

En la página, las diversas áreas de Renfe dejan de ser un problema, pues el cliente las encontrará divididas en las siguientes secciones: compra y cambios de billetes Renfe, servicio de reclamaciones, anulación de tarjeta Renfe dorada y plus, reserva de interrail Lusitania, servicio ATENDO, crear tarjeta Rail Plus, objetos perdidos, atención al cliente para discapacitados visuales, Renfe viajes, Renfe agencias, trenes turísticos Renfe y billetes de AVE a Francia. Una sola llamada al 11840 puede suponer ganar tiempo, algo que no sobra precisamente hoy en día, es por esto que teléfono información permite al cliente decidir si prefiere intentar solucionar sus problemas o si necesita una ayuda extra y directa con sus gestiones. Este número de teléfono no es el oficial de Renfe, sino una ayuda telefónica a disposición del cliente. Los clientes podrán consultar el coste de la llamada aquí. Directa, rápida, sencilla y eficaz, así es el teléfono información, la nueva web que resuelve dudas y ofrece soluciones a la vez que da libertad de elección al cliente para solucionarlas por su cuenta o recibir atención telefónica.

