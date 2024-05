Llega la segunda temporada de LEGO® DREAMZzz™, ¡pero con una nueva amenaza para el mundo de los sueños! (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Llamamiento a todos los soñadores: Llega la segunda temporada de LEGO® DREAMZzz™, ¡pero con una nueva amenaza para el mundo de los sueños!

Episodios de LEGO® DREAMZzz™: Night of the Never Witch se transmitirán en todo el mundo a partir del 17 de mayo, y diez episodios más seguirán en septiembre.

Un nuevo villano, Never Witch, amenaza con robar recuerdos y alterar la frágil armonía entre el mundo de los sueños y el mundo de la vigilia.

LEGO Group también anunció el lanzamiento de nueve nuevos conjuntos LEGO DREAMZzz a la venta en agosto a finales de este año.

Para celebrar la nueva temporada, LEGO Group pide a los niños que defiendan el mundo de los sueños y participen en el Censo LEGO DREAMZzz.

BILLUND, Dinamarca, 7 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- LEGO Group ha anunciado la muy esperada segunda temporada del programa LEGO DREAMZzz llamada Night of the Never Witch, ¡con un nuevo villano que traerá el caos al mundo de los sueños a partir del 17 de mayo!

La aventura continúa

Esta temporada de dos partes ofrece a nuestros amigos de la escuela secundaria convertidos en cazadores de sueños muchas oportunidades para la creatividad y el descubrimiento, con aventuras acechando en cada esquina. Siguiendo la historia de Trials of the Dream Chasers de la primera temporada, la segunda temporada continúa con Mateo, Izzie, Cooper, Logan y Zoey mientras continúan manteniendo seguro el mundo de los sueños como parte de su agencia secreta, Night Bureau.

La temporada comienza con una explosión cuando Never Witch escapa del Reino Turbio, donde había sido encarcelada por el Rey Pesadilla. Una vez escapada, Never Witch usa sus poderes para robar recuerdos, crear un grupo de dobles malvados y capturar reinos de ensueño en cúpulas fatales indestructibles. El destino de todo el mundo de los sueños está en juego cuando Never Witch comienza su hechizo maestro para terminar con los sueños para siempre, ¡y solo los cazadores de sueños pueden detenerla!

Únase a las últimas aventuras de esta temporada a partir del 17 de mayo y vea los episodios de LEGO DREAMZzz: Night of the Never Witch en LEGO YouTube. Mantenga los ojos bien abiertos para la segunda mitad de la temporada, que saldrá al aire en septiembre a finales de este año.

Encienda la imaginación con nuevos conjuntos

Para celebrar la nueva serie, LEGO Group también anunció el lanzamiento de nueve conjuntos LEGO DREAMZzz completamente nuevos que alientan a los niños a hacer realidad sus sueños más locos.

Los aficionados pueden correr hacia el mundo de los sueños usando Cat Motorcycle de Zoey, un genial gato de juguete que se puede transformar en una moto con ruedas o en un gato veloz propulsado por turbopropulsores. Con Dream Animals de Izzie, los niños pueden perseguir al cuervo de Never Witch construyendo un panda rojo para perseguirlo en tierra, un pájaro para perseguirlo en el cielo o incluso una tortuga marina para perseguirlo bajo el agua.

Robot Dinosaur C-Rex de Cooper permite a los aficionados ayudar a Zoey y Cooper a recuperar el frasco de sus sueños construyendo un increíble modelo de dinosaurio. Los niños pueden transformar el depósito de chatarra LEGO® de Cooper en un feroz T. rex con una cola agitada o un pterodáctilo volador con alas.

Finalmente, la imaginación realmente puede volar con Midnight Raven de Never Witch. Diviértase construyendo el increíble cuervo de Never Witch antes de transformarlo en una combinación de cuervo y cabaña o reconstruirlo como una colección de tres geniales juguetes de criaturas: una casa andante, una araña caldero y un cuervo gigante.

Más conjuntos nuevos incluyen Dream Jet Pack Booster de Zoey, Logan the Might Panda, Nightmare Creatures de Never Witch y el épico Castle Nocturnia.

Cerim Manovi, director creativo de la franquicia LEGO DREAMZzz, dijo: "el contenido y los productos LEGO DREAMZzz celebran las infinitas posibilidades de soñar, permitiendo a los niños contar sus propias historias únicas a través del juego creativo. Mantuvimos el juego creativo en primer plano al desarrollar los nuevos conjuntos. Este año, nos complace revelar que algunos de nuestros nuevos conjuntos de productos incluyen hasta tres opciones de juego diferentes incluidas en la oferta de productos, invitando a los niños a tomar sus propias decisiones al construir y contar sus propias historias únicas. Por ejemplo, los aficionados pueden elegir convertir al pegajoso compañero de Mateo en un robot caballero callejero, un centauro caballero callejero o un robot de batalla callejera con el conjunto Mateo y Z-Blob the Knight Battle Mech".

Los nuevos conjuntos de LEGO DREAMZzz estarán disponibles para comprar a partir del 1 de agosto de 2024, sin embargo, los aficionados ahora pueden reservar el Robot Dinosaur C-rex de Cooper, el Midnight Raven de Never Witch y el Knight Battle Mech Mateo y Z-Blob a través de las tiendas LEGO, LEGO.com/ DREAMZzz y de minoristas líderes selectos de todo el mundo.

Ayuda a defender el mundo de los sueños

Never Witch quiere robarnos nuestros sueños y hacernos olvidar, pero LEGO Group cree que los sueños son la máxima expresión de nuestra creatividad y deben protegerse.

Para defender los sueños de los niños contra Never Witch y garantizar que sean recordados para siempre, LEGO Group pide a los padres que se sienten con sus hijos de 6 a 12 años para contarle sus sueños como parte del Censo LEGO DREAMZzz para formar una de las mayores bibliotecas de los maravillosos sueños de los niños.

Los resultados del censo LEGO DREAMZzz también se utilizarán para ayudar a los padres a comprender el poder y la creatividad de los sueños de sus hijos. Para participar en el censo LEGO DREAMZzz, visite LEGO.com/DREAMZzz-Census.

Descripción general de los episodios de LEGO DREAMZzz: Night of the Never Witch Parte 1 disponible bajo pedido.

Detalles de los productos

Cat Motorcycle deZoey

Edad : 7+

: 7+ Precio: €19,99 / $19,99 / £17,99

€19,99 / / £17,99 Piezas: 226 piezas

226 piezas Nº Producto: 71479

71479 Dimensiones: 11cm alto, 22cm largo, 6cm ancho

11cm alto, 22cm largo, 6cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Logan the Mighty Panda

Edad: 7+

7+ Precio: €29,99 / $29,99 / £24,99

€29,99 / / £24,99 Piezas: 342 piezas

342 piezas Nº Producto: 71480

71480 Dimensiones: 15cm alto, 9cm largo, 15cm ancho

15cm alto, 9cm largo, 15cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Robot Dinosaur C-Rex de Cooper

Edad: 9+

9+ Precio: €79,99/ $79,99 / £69,99

€79,99/ / £69,99 Piezas: 917 piezas

917 piezas Nº Producto: 71484

71484 Dimensiones: 18cm alto, 36cm largo, 18cm ancho

18cm alto, 36cm largo, 18cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Dream Jet Pack Booster de Zoey

Edad: 7+

7+ Precio: €3,99 / $4,99 / £3,49

€3,99 / / £3,49 Piezas: 37

37 Nº Producto: 30660

30660 Dimensiones: 4cm alto, 3cm largo, 9cm ancho

4cm alto, 3cm largo, 9cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Knight Battle Mech de Mateo y Z-Blob

Edad: 10+

10+ Precio: €129,99/ $129,99 / £114,99

€129,99/ / £114,99 Piezas: 1.333

1.333 Nº Producto: 71485

71485 Dimensiones: 35cm alto, 27cm largo, 27cm ancho

35cm alto, 27cm largo, 27cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Midnight Raven de Never Witch

Edad: 9+

9+ Precio: €99,99 / $99,99 / £89,99

€99,99 / / £89,99 Piezas: 1.203

1.203 Nº Producto: 71478

71478 Dimensiones: 24cm alto, 51cm largo, 44cm ancho

24cm alto, 51cm largo, 44cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Dream Animals de Izzie

Edad: 8+

8+ Precio: €39,99/ $39,99 / £34,99

€39,99/ / £34,99 Piezas: 328

328 Nº Producto: 71481

71481 Dimensiones: 19cm alto, 18cm largo, 10cm ancho

19cm alto, 18cm largo, 10cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Nightmare Creatures de Never Witch

Edad: 9+

9+ Precio: €44,99/ $44,99 / £39,99

€44,99/ / £39,99 Piezas: 457

457 Nº Producto: 71483

71483 Dimensiones: 12cm alto, 28cm largo, 25cm ancho

12cm alto, 28cm largo, 25cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Castle Nocturnia

Edad: 9+

9+ Precio: €199,99 / $199,99 / £169,99

€199,99 / / £169,99 Piezas: 1.742

1.742 Nº Producto: 71486

71486 Dimensiones: 41cm alto, 31cm largo, 31cm ancho

41cm alto, 31cm largo, 31cm ancho Disponibilidad: 1 de agosto de 2024

1 de agosto de 2024 Enlace: LEGO.com/DREAMZzz

Acerca de LEGO Group:

La misión de LEGO Group es inspirar y desarrollar a los constructores del mañana a través del poder del juego. El LEGO System in Play, basado en ladrillos LEGO, permite a los niños y aficionados construir y reconstruir cualquier cosa que puedan imaginar.

LEGO Group fue fundado en Billund, Dinamarca en 1932 por Ole Kirk Kristiansen, su nombre deriva de las dos palabras danesas Leg Godt, que significan "Jugar bien". Hoy en día, LEGO Group sigue siendo una empresa familiar con sede en Billund. Sin embargo, sus productos ahora se venden en más de 130 países en todo el mundo.

Para obtener más noticias de LEGO Group, información sobre nuestro rendimiento financiero y compromiso de responsabilidad, visite www.LEGO.com/aboutus.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/llega-la-segunda-temporada-de-lego-dreamzzz-pero-con-una-nueva-amenaza-para-el-mundo-de-los-suenos-302135883.html