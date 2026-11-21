(Información remitida por la empresa firmante)

- El Foro de Innovación de Pujiang 2026, Conferencia sobre Interfaz Cerebro-Computadora, llega a Shanghái este diciembre, invitándote a descubrir la cadena de valor completa de las interfaces cerebro-computadora en China

SHANGHÁI, 21 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- BCI New Voices, una plataforma que presta servicios a la cadena de suministro de interfaces cerebro-computadora (BCI), se va a encargar de celebrar el Foro de Innovación Pujiang 2026, una conferencia sobre interfaces cerebro-computadora que se realizará del 4 al 6 de diciembre de 2026 en el Centro de Conferencias Shanghai Hongqiao y Naozhi Tiandi. Bajo el lema "Conectando cerebros en todo el mundo, converge la inteligencia en Shanghái", el evento servirá como marco de reunión para investigadores, médicos, empresas, inversores y socios de la cadena de suministro.

StairMed, Neuracle, Active Intelligence Technologies y BrainCo participarán en el evento. La exposición de la cadena de suministro, que cuenta con una superficie prevista de 20.000 metros cuadrados, busca atraer entre 150 y 200 expositores, abarcando componentes, chips, electrodos, materiales, fabricación, software, productos de rehabilitación y soluciones de aplicación. Proveedores y clientes podrán analizar los requisitos técnicos, identificar socios y explorar aplicaciones comerciales. Las exhibiciones van a integrar toda la cadena de valor de las interfaces cerebro-computadora (BCI), poniendo en contacto directo a proveedores de componentes, fabricantes de equipos y proveedores de soluciones junto a clientes potenciales.

El 4 de diciembre, Frost & Sullivan liderará un foro de inversión y financiación que incluirá análisis del sector, presentaciones de proyectos y encuentros con inversores. Se analizarán los avances dentro de los sectores de la investigación, el progreso clínico y el potencial comercial. El foro ayudará a los participantes a evaluar las necesidades de financiación y las posibles colaboraciones, al tiempo que examinará cómo los avances en investigación y validación clínica se traducen en oportunidades de inversión. Los días 5 y 6 de diciembre, se celebrarán exposiciones y conferencias junto con foros especializados, lanzamientos de productos y encuentros empresariales, conectando a desarrolladores con socios de fabricación, instituciones clínicas y proveedores de servicios.

La entrada es gratuita para los visitantes que se registren por medio de los canales oficiales. Un expositor de nueve metros cuadrados tiene un coste de 18.800 RMB. Las empresas interesadas en exponer, lanzar productos o explorar colaboraciones pueden contactar al equipo organizador. Los visitantes podrán comparar tecnologías, debatir entorno a los desafíos del desarrollo y conocer a posibles colaboradores durante la exposición y el programa de conferencias.

La conferencia está organizada por medio de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Municipio de Shanghái, el Gobierno Popular del Distrito de Minhang, el Comité Administrativo del Distrito Central de Negocios Internacionales de Hongqiao y el Laboratorio Lingang. Naozhi Tiandi y BCI New Voices organizan el evento.

Está previsto que se lleven a cabo transmisiones en directo bilingües (chino-inglés) y entrevistas con los medios para compartir los productos BCI, las capacidades de la cadena de suministro y los avances clínicos de China con el público internacional. Se invita a los medios de comunicación y a los socios de la industria a conversar sobre la cobertura y la cooperación. Combinando la experiencia en investigación dentro de la industria de Frost & Sullivan junto a los recursos de la plataforma de BCI New Voices, la conferencia tiene como objetivo fortalecer el intercambio internacional, apoyar la colaboración industrial y acelerar la aplicación práctica de la investigación.

Registro:https://mm.sciconf.cn/cn/minisite/index/38707Email:wbcisca@163.com | Página web: www.bci-sca.com

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