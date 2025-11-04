Llega Société Parnassienne; la comunidad en torno a la moda, el arte y el deporte

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2025. El elegante hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid será escenario el próximo jueves 6 de noviembre de la gran fiesta de inauguración de Société Parnassienne (SP), la nueva comunidad de entretenimiento creada alrededor de la moda, el arte, el deporte y la música, siempre con el propósito de fomentar el desarrollo sostenible de la sociedad. Para ello, SP ha unido sus fuerzas con Hyatt Sport Experience, el programa de hospitality para grupos de Hyatt –cuyo gerente es Arturo García Toral– que pretende acercar a sus clientes a las distintas experiencias deportivas (fútbol, Fórmula 1, tenis y otros muchos deportes) en todas las ciudades en las que opera.

Formada por un grupo de amigos emprendedores, Société Parnassienne nace con el objetivo de crear una potente red de networking en la que se ofrece al usuario una serie de beneficios con los que podrá mejorar tanto su marca como su imagen personal: desde un concierge 24/7 a la organización de viajes personales y eventos privados relacionados con la gastronomía, la moda, la cultura o el deporte, siempre con el sello de lujo y exclusividad que distingue a esta sociedad.

“Queremos que la gente se divierta con personas como ellas. Que formen parte de una comunidad con sus mismos intereses y puedan asistir a fiestas y distintos eventos relacionados con los viajes, el bienestar, la estética, los desfiles de moda, las exposiciones de arte…”, ha explicado la reconocida artista brasileña Tatiane dos Santos, que se ha asociado para este proyecto con el empresario y DJ Ricardo Pazos, quien cuenta con una dilatada experiencia en la organización de eventos.

Las diferentes experiencias se celebrarán periódicamente a lo largo del año, tanto dentro como fuera del país, especialmente en Latinoamérica. “Queremos empoderar a las mujeres, sobre todo a las mayores de 40 años”, ha explicado Dos Santos.

Entre los distintos beneficios, Société Parnassienne destaca la visibilidad a través de la generación de contenidos de calidad, más generales y hechos a medida de cada marca –garantizando repercusión en el mercado nacional y latinoamericano, gracias a los acuerdos de colaboración con patrocinadores que SP tiene en la región–, así como entradas VIP a diferentes eventos exclusivos y encuentros privados con patrocinadores, marcas y celebridades.

“Ofrecemos la activación de marcas para un público con alto poder adquisitivo. El objetivo es sobre todo a largo plazo, pero no descuidamos el corto plazo porque… ¡queremos que vendan! Pretendemos conceder a las marcas valores como el prestigio, la exclusividad, la sofisticación y la elegancia”, asegura Ricardo Pazos.

La gran fiesta de inauguración de Société Parnassienne se celebrará el jueves 6 de noviembre en el Hyatt Regency Hesperia Madrid (Paseo de la Castellana, 57), de 19:00 a 23:00 horas, y constará de un cóctel de bienvenida, aperitivos, desfile de moda y exposición de arte, todo ello amenizado por varios DJ’s, entre los que se encuentra el propio Ricardo Pazos.

Entre las firmas invitadas se encuentran ELLLAS, marca de moda consciente y artística, creada por Marien Carretero, que une alma, arte y propósito; Alegría MakeUp, escuela que se ha consolidado como referente en formación de maquilladores profesionales, cuya directora y fundadora es Rocío Jiménez –maquilladora y empresaria con más de 25 años de trayectoria en el sector de la belleza, el arte escénico y la formación profesional–; Chiarella, marca liderada por Alessandra Chiarella –una mente apasionada que logró aunar feminidad, elegancia y lujo–, cuya visión es construir un universo de empoderamiento femenino a través de la moda y la artesanía; Fashion Therapy, un concepto psicológico innovador que conecta la moda, el modelaje y el desarrollo personal de la mujer en todas las etapas de la vida, gracias a la visión de Tati Zoom –profesional cuya actividad engloba varias facetas, desde el estilismo, la fotografía y el scouting de talento para niños y adolescentes hasta la organización de eventos de moda y arte–; y Gabriela Grajales, firma que lleva el nombre de esta diseñadora colombiana, afincada en España, cuyo concepto de moda sostenible está arrasando en Europa.

Asimismo, en Société Parnassienne expondrán artistas como el director de arte cubano-español Juan Carlos Bilbao, cuya trayectoria combina el lenguaje audiovisual con una profunda reflexión sobre las problemáticas sociales contemporáneas, y Tatiane dos Santos, artista plástica nacida en Brasil, con dos décadas en España, cuyo trabajo nace de un diálogo entre la memoria, la naturaleza y sus raíces indígenas.

Las entradas se pueden adquirir en la web de Four Venues / Société Parnassienne.

