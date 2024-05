(Información remitida por la empresa firmante)

- Familiares y amigos se regocijan con la llegada de la primavera con nuevos hallazgos en la 135ª Feria de Cantón

GUANGZHOU, China, 1 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Abrazando la temporada de renovación con los brazos abiertos, la 135ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón") presenta más de 1.300 piezas de selecciones de exhibición de suministros para viajes y relajación al aire libre a compradores globales. Diseñados para elevar la calidad de las reuniones de primavera, estos hallazgos únicos ahora están listos para incorporarse a las giras de primavera.

Liri Architecture Technology (Guangdong) Co., Ltd. presenta su Crystal Dome House en la plataforma en línea de la Feria, ofreciendo a los consumidores una opción única para adornar sus jardines y disfrutar del paisaje primaveral. Este producto cuenta con varias ventajas, que incluyen protección UV, facilidad de limpieza, resistencia a altas temperaturas, montaje sencillo y reducción de ruido. Su hermoso y romántico diseño presenta una estructura de pared resistente hecha principalmente de placas de PC alemanas Bayer conocidas por su transparencia superior. Además, las cortinas que ofrecen capacidades de sombreado mejoradas permiten a los usuarios no sólo disfrutar de las vistas al aire libre sino también crear espacios privados a voluntad. Podrá verse de cerca en https://goo.su/pLqH2QQ.

Nanjing Kekang Outdoor Products Co., Ltd. exhibe sillones plegables con reposapiés, columpios para tres personas al aire libre, sillas de playa ajustables y otros productos para proporcionar a los consumidores una experiencia al aire libre cómoda y conveniente. Entre ellas, la silla de playa ajustable, que está hecha de aluminio más ligero y resistente, tiene engranajes ajustables y se puede transportar después de plegarla. ¡Es una opción ideal para acampar, hacer caminatas y estar de vacaciones! Se ha introducido información más detallada en https://goo.su/JmTej.

Para aquellos que buscan abrazar la naturaleza a través de un viaje tranquilo cerca con amigos o familiares, acampar es una excelente manera de experimentar la elegancia y el encanto de la primavera. KingCamp Outdoor Products Co., Ltd. muestra en https://goo.su/zhAZVx artículos esenciales para acampar al aire libre, como colchonetas inflables KM2480 (Flexi Rest 5.0), sacos de dormir para niños y BAMBOO 7550, mesas plegables de bambú, entre otros, que los hacen indispensables para los campistas en cualquier lado.

La Fase 3 de la 135ª edición de la Feria de Cantón está en pleno apogeo en Guangzhou, invitando a compradores globales a explorar una amplia colección de artículos para exteriores y abrazar el encanto de la cálida primavera. Con oportunidades para la exploración de negocios en su núcleo, esta exposición presencial y en línea promete una experiencia atractiva para todos los participantes.

Para obtener más información sobre este evento o para registrar interés en asistir, puede encontrar más detalles registrándose en https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 o contactar con caiyiyi@cantonfair.org.cn.

