La llegada de la tienda de los paquetes perdidos a Los Arcos causa furor en Sevilla - LOS ARCOS

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tienda pop-up de paquetes perdidos ha abierto sus puertas en Sevilla y estará disponible hasta el sábado 1 de noviembre

Durante los primeros días de apertura, cientos de sevillanos han acudido al centro comercial con gran expectación para probar suerte y adquirir las famosas cajas sorpresa

El fenómeno europeo de los paquetes perdidos ha llegado a Sevilla. La tienda pop-up de la marca francesa King Colis ha abierto sus puertas en Los Arcos y estará disponible hasta el sábado 1 de noviembre, poniendo a la venta más de 10 toneladas de paquetes con contenido sorpresa.

Durante este primer día de apertura, cientos de sevillanos se han acercado hasta Los Arcos para vivir en primera persona esta experiencia que ha protagonizado una gran acogida. Los participantes no han dudado en probar suerte y adquirir las famosas cajas sorpresa en las que han podido encontrar productos tecnológicos, ropa, calzado, gadgets o videojuegos, entre otros artículos.

“A través de esta acción queríamos traer a Sevilla una tendencia europea que está despertando un gran interés, ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de vivir una experiencia original, divertida y con ese punto de emoción que supone descubrir qué hay dentro de cada paquete”. “Nos hemos convertido en uno de los centros pioneros en realizar esta actividad en la provincia, consolidando nuestra apuesta por adaptarnos a las últimas tendencias del sector”, ha señalado el gerente de Los Arcos, Luis Enrique Ruiz.

Uno de los puntos fuertes de la actividad consiste en que el contenido se mantiene desconocido hasta el momento de la apertura del paquete, ya que hasta ese punto, los visitantes únicamente pueden ver las cajas y tocarlas. Esto, unido a los atractivos precios que poseen y que cada cliente puede comprar tantos kilos de paquetes como desee, aumenta las posibilidades de obtener artículos de gran interés.

Esta iniciativa estará disponible durante toda la semana, de 11:00 a 21:00 horas, en la planta baja de Los Arcos. Cada cliente dispone de 10 minutos para elegir en la tienda los paquetes y está prohibido abrirlos antes de la compra. El precio por 100 gramos para los paquetes estándar es de 1,99 euros, y para los premium es de 2,79 euros. La diferencia entre las dos categorías se encuentra en que los primeros provienen de Asia y otros comercios electrónicos europeos, mientras que los premium son adquiridos de algunos de los principales líderes de comercio electrónico, como Amazon o Rakuten.

Este tipo de experiencia de compra se ha convertido en un formato innovador y sostenible donde se venden paquetes que han sido enviados por comercio electrónico y que por distintos motivos no han sido entregados a sus destinatarios. Un enfoque eco-responsable que permite reducir la huella ecológica causada por los residuos gracias a su adquisición por la start-up francesa King Colis, que se encarga de recuperar los paquetes perdidos con el objetivo de darles una nueva vida.

En Europa cada mes se reporta la pérdida de alrededor de 1.000.000 de paquetes equivalente al 0,7% del volumen total de envíos. El importe estimado de las pérdidas anuales para las empresas de eCommerce alcanza los 500 millones de euros. Además, cada año se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío, por lo que iniciativas como esta contribuyen a dar solución a uno de los grandes problemas del comercio electrónico.

Sobre Los Arcos

Los Arcos, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios, desarrolla a lo largo del año distintas acciones sociales, ambientales y culturales a fin de mejorar su entorno. La realización en sus instalaciones de estas iniciativas forma parte de su responsabilidad social que persigue la mejora de la vida de los sevillanos.

